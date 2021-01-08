德国总理默克尔：推特封闭特朗普“有问题”

（德国之声中文网）对于美国总统特朗普推特账号被封一事，德国总理默克尔表达了批评立场。政府发言人塞伯特（Steffen Seibert)周一在柏林表示:“ 言论自由是具有核心意义的基本权利。对这项基本权利做出限制时，必须基于法律并遵循立法者限定的框架，而不应基于一个社交平台管理层的决定。”他表示，基于上述理由，德国总理默克尔认为，推特永久封闭特朗普总统账号的做法是“有问题的”。

塞伯特同时也表示，在避免仇恨、谎言以及煽动暴力的言论“毒化”政治对话方面，社交媒体运营者具有极大的社会责任。因此，社交媒体绝不应对上述言论视而不见，过去几个月来，对相关言论进行特别标识的做法，就是值得称道的。

推特管理层永久性封闭了美国总统特朗普的账号，以回应上周三发生的冲击国会事件。周末开始，特朗普的个人推特账号已经无法打开。美国总统的官方账号@potus下，也已无法查阅推文。

过去几年当中，拥有近九千万粉丝的特朗普推特账号一直是其重要的发声平台。在迄今为止的总统任期内，特朗普几乎每天都会发出多条推文。上周四，脸书和Instagram也宣布封闭了特朗普的账号。

推特封号事件也引起了欧盟的关注。欧盟专员布雷顿（Thierry Breton）表示，华盛顿的冲击国会事件，应当成为社交媒体管理政策的一个转折点。布雷顿在Politico网站撰文指出：“如同当年911事件成为安全政策转折点一样，20年后的今天，我们也将成为民主体制下网络平台一场根本性变化的见证人。”

布雷顿认为，上周的冲击国会事件以及此前的一系列发展已经充分证明，网络平台在政治生活中所扮演的重要角色已经变得毫无悬念。“这些平台已经无法否认他们的社会责任。”而永久性封闭特朗普账号就是一个明显的例证。

法国经济部长布鲁诺·勒梅尔（Bruno Le Maire）则表示，不应当让私人企业来做出是否封闭账号的决定。勒梅尔对法国媒体表示，推特居然能够做出这样的决定，令他感到“震惊”。他表示：“美国国会遭到冲击是特朗普先生的谎言引发的。”他认为，这一系列事件都是对“民主的进犯”。

但他同时也表示，“网络寡头也同样对美国和民主构成了威胁。”他说，对网络平台的管理，不应当由“网络巨头”来承担，因为这是国家和司法机构的任务。

达扬 / 苗子 （基督教福音通讯社，路透社）

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