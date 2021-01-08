德国总理默克尔：推特封闭特朗普“有问题”

德国总理默克尔强调，言论自由是一项基本权利，因此，推特封闭特朗普账号“是有问题的。”欧盟及其他欧盟成员国的政治家也纷纷就美国总统特朗普推特账号被封发表了看法。
（德国之声中文网）对于美国总统特朗普推特账号被封一事，德国总理默克尔表达了批评立场。政府发言人塞伯特（Steffen Seibert)周一在柏林表示:“ 言论自由是具有核心意义的基本权利。对这项基本权利做出限制时，必须基于法律并遵循立法者限定的框架，而不应基于一个社交平台管理层的决定。”他表示，基于上述理由，德国总理默克尔认为，推特永久封闭特朗普总统账号的做法是“有问题的”。
塞伯特同时也表示，在避免仇恨、谎言以及煽动暴力的言论“毒化”政治对话方面，社交媒体运营者具有极大的社会责任。因此，社交媒体绝不应对上述言论视而不见，过去几个月来，对相关言论进行特别标识的做法，就是值得称道的。
推特管理层永久性封闭了美国总统特朗普的账号，以回应上周三发生的冲击国会事件。周末开始，特朗普的个人推特账号已经无法打开。美国总统的官方账号@potus下，也已无法查阅推文。
过去几年当中，拥有近九千万粉丝的特朗普推特账号一直是其重要的发声平台。在迄今为止的总统任期内，特朗普几乎每天都会发出多条推文。上周四，脸书和Instagram也宣布封闭了特朗普的账号。
推特封号事件也引起了欧盟的关注。欧盟专员布雷顿（Thierry Breton）表示，华盛顿的冲击国会事件，应当成为社交媒体管理政策的一个转折点。布雷顿在Politico网站撰文指出：“如同当年911事件成为安全政策转折点一样，20年后的今天，我们也将成为民主体制下网络平台一场根本性变化的见证人。”
布雷顿认为，上周的冲击国会事件以及此前的一系列发展已经充分证明，网络平台在政治生活中所扮演的重要角色已经变得毫无悬念。“这些平台已经无法否认他们的社会责任。”而永久性封闭特朗普账号就是一个明显的例证。
法国经济部长布鲁诺·勒梅尔（Bruno Le Maire）则表示，不应当让私人企业来做出是否封闭账号的决定。勒梅尔对法国媒体表示，推特居然能够做出这样的决定，令他感到“震惊”。他表示：“美国国会遭到冲击是特朗普先生的谎言引发的。”他认为，这一系列事件都是对“民主的进犯”。
但他同时也表示，“网络寡头也同样对美国和民主构成了威胁。”他说，对网络平台的管理，不应当由“网络巨头”来承担，因为这是国家和司法机构的任务。
达扬 / 苗子 （基督教福音通讯社，路透社）
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