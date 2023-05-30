德国总理顾问访华：北京宣传，柏林沉默

（德国之声中文网）据中国外交部官网发布的消息，5月31日，中共中央政治局委员、中央外办主任王毅在北京会见德国总理外事顾问普吕特纳（Jens Plötner）。新闻稿引述王毅的话说，作为全方位战略伙伴，中德不仅要稳定好发展好双边关系，也要为共同应对全球挑战作出贡献。

王毅强调，中国将全面推进中国式现代化，坚持高质量发展、高水平对外开放，同各国共享机遇、合作共赢。他说，面对当前国际局势不稳定、不确定因素增多，中德要携手努力，举办好第七轮中德政府磋商，向欧洲和世界发出积极信号。

新闻稿称，普吕特纳表示，对即将举行的新一轮德中政府磋商充满期待，将共同加紧推进各项筹备工作。他还说，德中关系基础稳固，德方将继续坚定奉行一个中国政策，并指出世界多极化是必然趋势，德方高度评价中国发展成就，高度重视中国的国际影响，愿加强对话合作，共同应对动荡不定局势的挑战。

双方还就乌克兰等共同关心的国际地区问题交换了看法。普吕特纳在北京还与中国外长秦刚举行了会谈。

不是新闻？

德国总理外交顾问访华的消息，在中国是一条不大不小的外事新闻。新华社、《人民日报》等重要的中国官方媒体均以转发外交部通稿的形式，对此作了报道。

与此相对，普吕特纳的中国之行完全没有得到德国媒体的关注。至截稿时，有关信息没有出现在媒体的新闻报道中，德国政府及外交部的官方发布中也没有提到这次出访。针对德国之声的问询，德国总理府回复称“原则上不对工作层面的会谈进行表态”。

普吕特纳此行的主要任务是为预计本月在柏林举行的德中政府磋商作筹备。在德中关系趋于冷却的背景下，德国政府对这一2011年启动的磋商机制的期待评估相对低调。去年6月，普吕特纳同王毅的前任杨洁篪举行视频通话，德国官方亦未发布任何信息。

作为德国总理肖尔茨的外交和安全政策顾问，普吕特那尽管被德国媒体成为"肖尔茨最重要的顾问之一"，但这一职务在德国政坛是一个"幕后"角色，很少公开发表意见。普吕特纳经常随肖尔茨出访，包括去年11月闪电访问中国，但在新闻照片上，他一般只出现在肖尔茨的后排。

德国总理肖尔茨任内首度访华

上一次普吕特纳成为德国媒体的报道对象，还是去年6月。在德国外交政策协会（DGAP）举办的一次研讨会上，他的发言被一些批评者认为对俄罗斯过于友好，因而引发了一些争议。在同一场活动上，普吕特纳也提到了中国，认为不应将中国和俄罗斯划为同类，但同时指出，应警惕中俄积极扮演全球南方代言人的角色，"他们并不是这样的代言人"。

（综合报道）

© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。