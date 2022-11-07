德国总理访华将是“短暂一日游”

（德国之声中文网）德国总理肖尔茨11月初访问中国的行程将非常短暂。

联邦政府发言人黑贝施特赖特（Steffen Hebestreit）周一在柏林表示："由于中国的新冠政策非常复杂，这趟行程将会非常短暂。"

黑贝施特赖特补充说道，肖尔茨此次访问没有计划在北京过夜，"实际上只是一日游"。

他也证实，一个经济代表团将会随同总理出访中国，但由于旅行情况"并不简单"，目前还不清楚代表团成员有哪些。

此前多家媒体曾披露，德国总理肖尔茨将在11月初访问中国并且与习近平会晤。他将是新冠疫情以来西方七国集团首位访华的国家领导人。

中国领导人习近平打破惯例开启第三个任期

中国二十大上周末在北京落下帷幕，习近平打破惯例获得第三个总书记任期。德国《星期日世界报》上周在专访肖尔茨时问道，他所领导的政府有意制定新的中国战略但迄今尚未达成一致，如今习近平在二十大上被称为"伟大的领袖"，紧接着肖尔茨就要前往北京向他表示祝贺，这是他所期待的中国战略的结果吗？

肖尔茨否定《世界报》的提问称："先写文件再搞政治是荒谬的想法。这是我第一次访问中国。半年前我已经去了日本，现在去北京对我而言很重要。几天后还要去越南和新加坡。"

对于肖尔茨不顾德国六名内阁部长反对，执意将部分汉堡港股权出售给中国投资商中远集团，该报质疑这是否是肖尔茨送给习近平的大礼。此前已有多家媒体分析认为，肖尔茨的态度有与他即将访华有关。

但肖尔茨驳斥称，事情尚未决定。"收购案针对的不是部分汉堡港，中远集团希望收购的是一家在汉堡经营多个集装箱码头公司的少数股权。"他也强调，土地所有权仍将完全掌握在汉堡市手中。

(路透社、星期日世界报）

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