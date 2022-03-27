德国总理警告普京："千万不要轻举妄动！"

（德国之声中文网）德国总理肖尔茨在参加德国一台电视访谈节目"Anna Will"时强调，北约的东欧成员国绝对可以放心，共同防御义务一定会得到履行，而美国和德国也会在这个问题上扮演特殊角色。在谈到俄罗斯对波兰和波罗的海三国构成的可能威胁时，肖尔茨表示："一个成员国面临攻击，就是对所有我们全体成员国的攻击。"肖尔茨承诺，德国将履行北约成员国将国民生产总值百分之二用于国防的承诺。

肖尔茨计划设立导弹防御盾牌

肖尔茨还表示，鉴于来自俄罗斯的潜在威胁，德国目前也在考虑建立新导弹防御系统的可能性。他说："我可以明确告诉你，这也是我们正在研讨的事项之一，对此进行研讨也实属必要，不过具体事项还需要进一步的协商。"

目前讨论中的选项之一是以色列的"箭式三型"Arrow 3 系统，该系统具备在地球平流层拦截击毁远程导弹的能力。迄今为止，德国联邦军的导弹拦截系统尚不能达到这一高度。购置这一导弹防御系统需耗资20亿欧元。最早可以在2025年投入使用。

"强劲步骤"

肖尔茨表示，如果俄罗斯胆敢在乌克兰使用化学武器，西方将采取"强劲步骤"。他说："使用化学和生物武器是绝不能容许的，我们对此问题的立场非常明确和果决。"他说，关于"强劲步骤"具体将以何种形式展现，目前已经有了相关的讨论，"但这一切当然不方便讲出来。"

不过，肖尔茨同时也多次强调，即便俄罗斯使用了化学武器，北约也不会参与乌克兰战争。"北约不会成为交战方，这一点是明确的。"

对于德国在向乌克兰提供武器的问题上过分迟疑的批评，肖尔茨提出了反驳。"我们已经做了一切我们能做的事情。"他表示，德国及其盟友所提供的坦克和防空导弹已经帮助乌克兰取得了"极大的成功"。

在谈到乌克兰方面有关提供重型武器的请求时，肖尔茨表示，德国会按此前同美国达成的共识去处理这类请求。他表示，乌克兰利用现有装备发起了"非常成功的抵抗"，并已经打乱了普京占领整个乌克兰的进攻计划。

"很快"就会摆脱对俄罗斯的依赖

对于德国进口俄罗斯能源相当于为侵乌战争提供经费的说法，肖尔茨并不认同。他说："鉴于我们的制裁行动，俄罗斯账户里的那些钱根本就没有什么用处。"

他表示，如果一切进展顺利，煤炭方面今年年内就能摆脱对俄罗斯的依赖，原油也会很快找到替代方案，天然气方面其实早已制定了备用方案，现在这些方案"已被启用，"并已经开始加紧修建从其他国家进口天然气的配套设施。

肖尔茨再度拒绝了立即停止进口俄罗斯天然气的建议。他警告说："这涉及到非常多的工作岗位。"但如果俄罗斯方面停止向德国出口天然气，德国则是有应对方案的。"但如果天然气突然断供，一些工业领域就将面临全面停工。"

(德新社，法新社，路透社)

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