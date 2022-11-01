德国总理肖尔茨访华行前压力多多

（德国之声中文网）本周五（11月4日），德国联邦总理肖尔茨将对中国展开为期一天的工作访问。这也将是肖尔茨去年12月8日就任德国总理以来首次出访北京。不过随着访华日期的临近，来自德国国内各界、包括联合执政的绿党和自民党的批评声浪也越来越高。

绿党籍的德国外长贝尔博克批评德国政府做出允许中远收购汉堡港集装箱码头股份的决定。本周二（11月1日）她在访问乌兹别克斯坦时表示，肖尔茨必须向北京表明“公平竞争的问题、竞争的条件、人权问题、以及对环境的影响问题，还有遵守国际法是进行国际合作的基础”。

自民党秘书长吉尔-萨莱（Bijan Djir-Sarai）在接受RTL和ntv电视台采访时说：“我觉得选择这个时间点访华尤为不利。我们现在需要一个对华新战略。”他表示，德国在对俄政策上犯的错误不能再重现。

肖尔茨将于本周四动身启程。这一次也是新冠疫情爆发以来，首位西方领导人访问中国。据路透社的报道，随同肖尔茨访华的经济代表团中包括巴斯夫（BASF）、德意志银行、西门子、宝马、大众、默克、复必太和喜宝等德国企业的代表。

德国政府发言人赫伯斯特莱特（Steffen Hebestreit）说，肖尔茨总理已经就中国之行同西方伙伴进行过磋商，例如法国总统马克龙和新近不久曾举办过的欧盟峰会。赫伯斯特莱特说：“（肖尔茨总理）与美国总统就这个问题进行接触也有一段时间了。”

自民党秘书长吉尔-萨莱提出：“中国是德国的一个重要的贸易伙伴国，但同时也是制度性对手，所有使用‘转折点’这个词的人都应该意识到这一点。”德国总理肖尔茨曾在俄罗斯对乌克兰发动侵略战争之后宣布历史进入到转折点。

吉尔-萨莱在提到中国企业注资德国关键性基础设施的问题时说：“我认为（允许中资企业入股的）这种做法很天真，而没有实现历史的转折。”

不过德国政府并未将汉堡港集装箱码头划归关键性基础设施。

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吉尔-萨莱还要求肖尔茨在访华期间谈及中国人权问题和台湾问题。他说：“我期待联邦总理可以清晰明确地表达我们的立场以及我们对中国的期待。”肖尔茨已经表示过，他会在北京谈及这两个问题。

肖尔茨所在的德国社民党的主席克林拜尔（ Lars Klingbeil ）也发出警告，不要让中国参与到德国和欧洲安全相关的经济部门。克林拜尔周日（10月30日）参加青年党代会时说：“在涉及到欧洲安全或主权可能受到威胁时，必须将中国排除在外。在数字化、关键的基础设施、人工智能领域、大数据、量子计算这些领域，不能让中国参与其中。“

克林拜尔认为，社民党也需要清楚地了解中国侵犯人权的情况。他说："中国已经改变了。多年来显而易见的侵犯人权状况变得更加严峻……社民党决不能保持沉默。“

德国在野党基民盟外交政策问题专家哈尔特（Jürgen Hardt）周二在接受德国电视二台晨间新闻节目采访时也要求肖尔茨总理访华时谈及人权议题。而且他还希望肖尔茨能向中方提出，欧洲和美国企业在中国的投资不应该受到限制。

哈尔特表示，赞同欧盟采取更为自信的对华战略。他说，欧洲和德国不能因为中国的经济重要性而就变得置若罔闻。他还说，最理想的情况应该是欧盟和美国一起商定中国战略，西方国家作为贸易伙伴的经济实力得到相应的“重视”。

基民盟主席梅尔茨（Friedrich Merz）上周末还提出，肖尔茨访华期间应该和前中共总书记胡锦涛举行会面。中共二十大闭幕式上，胡锦涛被人提前搀扶出会场，引发多方猜测。梅尔茨表示，（与胡锦涛见面）非常重要，这是一种“态度的展现”。

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德国工业联合会（BDI）主席鲁斯武姆（Siegfried Russwurm）表示，德国如今在许多矿物原材料方面对中国存在严重的依赖性。“我们必须尽快减少这种单方面的依赖性”。

（路透社、法新社）

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