 德国总理肖尔茨：未确定访华日期 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 11.08.2022

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时政风云

德国总理肖尔茨：未确定访华日期

在传统的夏季新闻发布会上，德国总理肖尔茨就能源危机、乌克兰战争等当前的政治问题接受了记者提问。他还表示，目前没有访问中国的具体计划，但和中方就此进行过讨论。

德国总理肖尔茨本周四出席夏季记者会

德国总理肖尔茨本周四出席夏季记者会

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《南华早报》称中方邀请马克龙、肖尔茨等欧洲国家领导人11月访问北京，中国外交部今天在回应媒体提问时否认此事。

德国著名的Ifo经济研究所表示，若和中国发生贸易对抗，德方所受经济损失将是英国脱欧带来损失的6倍，而最大输家会是汽车产业 。

德国资深外交官、慕尼黑安全会议前主席伊辛格日前在接受《世界报》专访时指出，德国脱钩中国不现实，但是继续依赖中国也会导致德国失业率暴涨。他还强调说，台海现状不容改变，尤其不能让中国以军事手段改变现状。

德國外交部長貝爾博克接受德國之聲專訪，提到歐洲正在遭受依賴俄羅斯能源之苦。這也讓德國重新思考，如何與像是中國這樣的「系統性競爭對手」打交道。

对汉堡一家银行逃税丑闻展开的调查中，牵出了前社民党政治家卡尔斯，而人们更为关心的则是，时任汉堡市长的肖尔茨对此事知情多少？

（德国之声中文网）德国总理肖尔茨本周四在夏季记者会上表示，俄罗斯对乌克兰的攻击是德国和世界目前面临的最大挑战。他说，德国已经打破了不向冲突地区提供武器的传统，向乌克兰提供武器，帮助其打击俄罗斯侵略军。

肖尔茨再次强调之前的声明，即俄罗斯的入侵代表了一个历史转折点，莫斯科的行动让人想起了19世纪侵略扩张领土的政治概念。肖尔茨说，“俄罗斯总统对这场战争负有责任"，但他拒绝回答关于俄罗斯总统普京是否应该亲自为其行动负责的问题。

肖尔茨说，只能在乌克兰的同意的情况下才能结束战争，只有乌克兰总统、议会和人民才能最终决定在什么条件下解决冲突，而不是由俄罗斯独裁决定和平什么时候到来。

中国是俄罗斯最后一个盟友之一。肖尔茨说，就他上任后对中国的首次访问，双方进行了讨论，但还没有确定日期。

呼吁德国企业不要过多依赖中国

他同时呼吁德国企业不要过于依赖中国，而是要依赖多样化的供应链。他说，减少对进口的依赖已称为德国国家战略的一部分。通过扩大可再生能源，德国将逐渐减少对化石能源的依赖性。

在回答关于对中国的新的依赖性问题，例如中国供应的太阳能和风能的重要组成部件，肖尔茨说，无论在供应链还是出口问题上，都应该依靠多个合作伙伴。“我相信，德国经济界现在已经做出了正确的决定“，他补充道。

德国的能源转型如今高度依赖中国产业链 图为弗莱堡市政厅屋顶的太阳能发电板

德国的能源转型如今高度依赖中国产业链 图为弗莱堡市政厅屋顶的太阳能发电板

肖尔茨还强调，追求独立性适用于所有领域，包括原材料领域。例如，对于高科技产品的重要生产原料锂，德国目前就正在努力在世界范围内寻找数家供应商。他还指出，即使一个供应商能够提供特别便宜的产品，企业也应该寻找多个合作伙伴。此外，肖尔茨说，德国政府还努力谋求在半导体等具有战略意义的产品方面的独立性。这就是为什么德国政府准备投资数十亿美元支持英特尔在马德堡建厂的原因。接下来将会有更多项目。

肖尔茨还表示，他还计划前往阿拉伯世界。德国正在和多个阿拉伯国家商谈额外的能源供应。联邦经济部长哈贝克（Robert Habeck,绿党）已在3月份前往卡塔尔等地，就液化天然气交易进行谈判。

在一个半小时的记者提问结束前，肖尔茨还被问及是否想念前总理默克尔。肖尔茨咧嘴一笑说："我喜欢和她通电话，但我现在也喜欢当总理。”

德中关系

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