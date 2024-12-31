德国总理肖尔茨：“我们可以让2025年成为丰收年”

德国总理肖尔茨在2024年最后一天向全国发表讲话时表示，德国人的命运掌握在自己手中，前进的道路是“团结一致”。

（德国之声中文网）德国刚刚结束了充满经济和政治不确定性的一年，马格德堡圣诞集市遭遇恐怖袭击，造成5人死亡，200多人受伤。德国总理肖尔茨在新年致辞中呼吁全国人民团结一致。

他在致辞中表示：“节日期间马格德堡圣诞集市的一个欢乐夜晚变成了一场难以想象的噩梦。”他指出许多人都在想“在这样的灾难之后，人们从哪里开始找到继续前进的力量？”

“我们可以通过团结一致找到力量。我们是一个团结的国家。”肖尔茨说。

这位社民党籍的总理称赞了在马格德堡袭击案件现场向受伤者伸出援手的人们，包括警察和医务人员，还有那些普通民众，比如香肠小贩“整晚都在为伤员和急救人员提供热饮”。

肖尔茨谴责了袭击事件后网上流传的谣言，但也承诺进行调查。“显然，在安全当局未能采取适当的预防措施的地方，我们将进行调查和补救。”他说。

圣诞前夕袭击案撼动马堡 众人齐聚哀悼 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

肖尔茨暗示马斯克干预德国大选

肖尔茨重申了他对团结的呼吁，他指出了大约35年前两德实现统一，并表示这一经历“证明德国的未来将由你们——公民来决定”。

他还表示，德国的未来“不会由社交媒体的所有者决定”，这显然是在讽刺马斯克。这位社交平台X的所有者越来越直言不讳地支持德国极右翼政党选择党。

在谈到持续的经济衰退时，肖尔茨指出，尽管德国人口只有8400万，但德国仍然是仅次于美国和中国的世界第三大经济体。

他指出，“时局艰难，这是我们都能感受到的。”“我们的经济面临挑战。生活成本上涨，”他补充说，“人们对俄罗斯对乌克兰发动残酷侵略战争的担忧日益加剧。”

“考虑到这些担忧，难怪许多人都在问自己，德国接下来将何去何从？我的答案仍然是：团结就是力量。”

表达对乌克兰的支持 未提及以色列和加沙

肖尔茨还承诺，德国不会“让乌克兰陷入困境”，将继续支持乌克兰，同时保持冷静，确保战争不会扩大。

这位德国领导人的讲话中没有提到以色列和哈马斯在加沙以及中东其他危机点正在进行的战争。

肖尔茨请求民众在明年2月即将举行的选举中投票，并表示，目前世界局势表明“自由和公平的选举是多么伟大的一项成就”。

“我们的命运掌握在我们自己手中。我们可以让2025年成为一个丰收年。”肖尔茨说。

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