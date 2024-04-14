德国总理肖尔茨强烈谴责伊朗空袭以色列

（德国之声中文网）伊朗对以色列发动的大规模空袭，为德国总理肖尔茨为期三天的访华行程蒙上了阴影。周日凌晨，肖尔茨在从柏林飞往重庆途中的专机上获悉伊朗发动对以空袭的消息。

专机抵达重庆后，肖尔茨对空袭行动做出了“最强烈的谴责”。德国联邦政府发言人黑贝施特莱特（Steffen Hebestreit）以总理的名义发表声明称：“通过这一不负责任以及不可原谅的攻击行为，伊朗正在挑起爆发大规模地区冲突的风险。在这一严峻时刻，德国坚定地站在以色列一方。德国方面将就如何进一步回应同七国集团以及其他盟友展开密切磋商。”

来自政府圈的消息称，伊朗发动空袭时，肖尔茨从柏林飞往重庆的航程刚刚过半，德国安全部门随后一直同代表团保持密切联络，并随时向肖尔茨通报中东局势。伊朗驻叙利亚大使馆遭到疑似来自以色列的袭击后，过去几天来，各方一致认为伊朗有可能会采取报复行动。有情报显示，本周末伊朗将对以色列发动袭击，但德国总理肖尔茨仍决定维持其访华计划。

肖尔茨反应是否过于迟缓？至少联盟党团对此提出了批评。基民盟联邦议员柯尼希（Anne König)在社媒平台X发文指出：“拜登总统已中断了度假行程，返回白宫对以色列提供支持。仅凭事后对空袭行动可能的死难者表示哀悼，是远远不够的。”基社盟前主席拉什特（Armin Laschet)也在奥地利总理第一时间就伊朗空袭事件发表的声明下留言：“联邦总理立场鲜明的声明，奥地利联邦总理。”讽刺意味跃然纸上。

联邦议院国防委员会主席施塔克齐默曼（Marie-Agnes Strack-Zimmermann）敦促肖尔茨总理访华期间就空袭事件做出明确表态。自民党政治家施塔克齐默曼对《明镜》周刊表示：“中东一旦爆发大规模冲突，仅从经济角度而言，显然也不符合中国方面的利益。”“德国总理访华期间应敦促中国领导人向德黑兰表明立场，对以色列的袭击行动必须立即停止。我相信，中国是有这种影响力的。肖尔茨应当明确表示，以色列是德国的盟友，德国会站在以色列一侧。”

中东局势将在何种程度上对肖尔茨的访华行程产生影响，目前尚无法定论。肖尔茨访华的第一站是中国西南大都市重庆。重庆拥有人口3200万，是世界上人口最多的城市。按照计划，德国总理肖尔茨以及随行代表团除会晤当地党政官员之外，还将参观博世公司设在这里的一个氢能生产基地，并同城市规划专业的大学生举行座谈。



随同肖尔茨一道出访中国的，还包括十多名德国企业高管。其中包括奔驰、宝马以及巴斯夫等汽车和化工巨头。稍后，德国农业部长厄兹德米尔（ Cem Özdemir）、交通部长维辛（Volker Wissing）以及环境部长雷姆克（Steffi Lemke）也将在北京加入肖尔茨的访华议程。这是2021年12月肖尔茨就任总理以来的第二次访华行程。2022年11月，受疫情管控的影响，肖尔茨首次访华仅逗留一天。而此次访华则安排了三天时间，这也是肖尔茨时间最长的一次出访活动。

（德新社，美联社，明镜在线）

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