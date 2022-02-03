德国总理肖尔茨宣布不出席北京冬奥

（德国之声中文网）德国总理肖尔茨周三（2月2日）宣布，他没有计划要出席北京冬奥会。

在接受德国公共电视台ZDF采访时，肖尔茨被问及是否会出席该活动。他回答说：「我目前没有旅行的规划，所以不能假设我会突然出现（在北京冬奥）。」肖尔茨并无说明他不参加北京冬奥的原因。

包括美国丶加拿大丶英国和澳大利亚在内的国家，因为中国国内发生的人权侵犯事件，已宣布对北京冬奥进行外交抵制。他们指责中国政府在新疆对维吾尔族和其他少数民族及宗教团体的持续镇压。

中国对此进行驳斥，指上述西方国家试图干预体育活动，蓄意将奥运政治化。

是否外交抵制北京冬奥？德政府陷难题

在欧洲，丹麦和荷兰也加入了美国主导的外交抵制的行列，但德国的立场到目前为止仍不明确。德国《每日镜报》1月初时曾报道，肖尔茨不会发出禁止德国政府人员出席北京冬奥的禁令，并指他不想正式对北京冬奥实施外交抵制。

《每日镜报》的报道并指出，奥密克戎（Omicron）的出现解决了肖尔茨的难题，即他可以疫情为由选择不参加北京冬奥。

在此之前，德国外交部长贝尔博克（Annalena Baerbock）与内政部长费泽尔（Nancy Faeser）皆在去年12月时表示，他们已经做出了不参加北京冬奥的个人决定，但这并不反映德国政府的官方立场。

贝尔博克当时向德新社表示：「我是超级体育迷，但绝对不会在这个时候出席冬奥。过去，历届外交部长也通常不出席。」而掌管体育事务的费泽尔则透过发言人表示，基於新冠疫情考量而无意出席。

外交抵制并不妨碍运动员参加奥运会，而是要求政府官员在奥运开闭幕式的盛会上缺席，以对东道国政府的政策表示不赞同。

中国外交部去年12月时曾表示，那些抵制奥运会的国家将「不可避免地为自己的错误行为付出代价」。

1月28日，中国公布了将出席北京冬奥的贵宾名单，包括25位国家元首丶政府首脑丶王室成员，以及至少7位国际组织负责人。大部分西方国家的领导人都选择回避这项体育盛事，而在欧盟国家里，目前只有波兰总统杜达（Andrzej Duda）将会出席。

北京冬奥会：哪些国际政要会出席？ 铁杆支持者：俄罗斯总统普京 普京算是北京冬奥的坚定支持者。他早就表示将会参加2022年2月4日开始的北京冬奥会开幕式，也将与习近平举行最高级别全面会谈。这位俄罗斯总统在2021年12月底的年度记者会上还表示，西方抵制北京冬奥是一个错误，称“华盛顿通过将体育政治化也无法阻止中国崛起”。

北京冬奥会：哪些国际政要会出席？ 联合国秘书长古特雷斯：奥运促和平 根据中国官媒央视1月28日公布的最新来访贵宾名单，这次赴北京出席冬奥会开幕式的除了外国元首和政府首脑外，也有多名国际组织负责人，包括联合国秘书长古特雷斯、联大主席沙希德、世界知识产权组织总干事邓鸿森、新开发银行行长特罗约、上海合作组织秘书长张明和国际奥委会主席巴赫等。古特雷斯1月13日表示，决定出席北京冬奥会开幕式，并传达这样的信息：奥运会必须成为促进世界和平的工具。

北京冬奥会：哪些国际政要会出席？ 世界卫生组织总干事谭德塞 同样将在冬奥会之际访华的国际组织领导人还有世界卫生组织（WHO）总干事谭德塞。在新冠疫情初期，谭德赛曾遭时任美国总统特朗普批评，特朗普指责谭德赛包庇中国。不过拜登上任后，美国与世卫组织的关系有所好转。据央视报道称， 中国国家主席习近平将于2月4日至6日出席北京2022年冬奥会开幕式，为来访贵宾举行欢迎宴会，并举行相关双边活动。

北京冬奥会：哪些国际政要会出席？ 托卡耶夫等多位独联体国家领导人 除了普京之外，哈萨克斯坦总统托卡耶夫（图）、吉尔吉斯斯坦总统扎帕罗夫、塔吉克斯坦斯坦总统拉赫蒙、土库曼斯坦总统别尔德穆哈梅多夫、乌兹别克斯坦总统米尔济约耶夫等位于中亚的独联体国家领导人也将出席北京2022年冬奥会开幕式及相关活动。在不久前的哈萨克斯坦国内骚乱中，托卡耶夫的铁腕镇压遭到欧盟和美国方面批评，但得到中俄支持。

北京冬奥会：哪些国际政要会出席？ 巴基斯坦总理等数位亚太国家政要 根据央视本周五的最新嘉宾名单，出席开幕式的还包括柬埔寨国王西哈莫尼、新加坡总统哈莉玛、蒙古国总理奥云额尔登、巴布亚新几内亚总理马拉佩、韩国国会议长朴炳锡、泰国公主诗琳通和巴基斯坦总理伊姆兰·汗等亚太国家政要。伊姆兰·汗也将对中国进行国事访问（图为他2019年访华的资料图片）。这位巴基斯坦总理1月27日表示，非常期待率团访华，“除了因为我本人也是一名运动员之外，还因为我们两国的关系非常紧密”。

北京冬奥会：哪些国际政要会出席？ 波兰总统杜达等欧洲国家领导人 在欧洲国家中，波兰总统杜达（图）、塞尔维亚总统武契奇、卢森堡大公亨利、摩纳哥亲王阿尔贝二世、波黑部长会议主席特盖尔蒂亚这几位政要和王室成员将出席北京冬奥会开幕式以及相关活动。在欧盟国家中，杜达是目前唯一已知将出席开幕式的国家元首。

北京冬奥会：哪些国际政要会出席？ 南美的阿根廷和厄瓜多尔 南美地区目前确定出席北京冬奥会的领导人为阿根廷总统费尔南德斯，以及厄瓜多尔总统拉索。费尔南德斯（图）在近日接受中国官媒新华社采访时高度评价了北京冬奥会筹备工作，称“非常荣幸能参加北京冬奥会”，并表示今年是阿中建交50周年，他通过这次访华“拉紧阿中团结的纽带恰逢其时”。

北京冬奥会：哪些国际政要会出席？ 中东地区的多位元首和王室 埃及总统塞西（图）、沙特王储穆罕默德、卡塔尔埃米尔塔米姆以及阿联酋阿布扎比王储穆罕默德会出席北京冬奥会开幕式。这几个中东地区国家都是伊斯兰国家。与此同时，美、英、澳等西方国家对北京冬奥进行外交抵制，指责中国侵犯人权、在新疆打压维族穆斯林。



（综合报道）

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