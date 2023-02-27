德国总理肖尔茨在印度招贤纳士

（德国之声中文网）德国总理肖尔茨在有印度硅谷之称的IT产业中心班加罗尔（Bengaluru）表示，德国需要许多技术人才来满足软件开发的需求。原则上，这适用于所有就业领域。德国工业需要很多专业人才来满足需求。

他说，德国政府希望来自印度的技术人才可以更容易地获得签证，以应对有资质劳动力短缺的问题。为此应完善法律框架，并使签证发放的繁琐流程现代化。肖尔茨表示，比如未来，对于德国所需的专业人才，其与家人一同前往德国的审批流程将更加简单 。此外，上述情况在一开始没有一个具体工作岗位的情况下也应适用。这将有助于实现大规模的技术移民。

肖尔茨在班加罗尔参观了德国IT公司SAP在当地的办公地点，并会见了即将前往德国工作的印度人。肖尔茨视印度为高科技国家。他说，许多德国公司将软件开发外包并不是问题，而是分工的一部分。他以SAP为例，"公司在印度分支发展壮大反过来为其在德国本部也带来了巨大优势。"

德国希望减少对中国的经济依赖

上周六，肖尔茨与印度总理莫迪就扩大两国经济关系达成一致。 "我们将扩大投资，大幅增加就业人数"，他指的是位于印度的1800家德国公司。此外，两国领导人还致力于达成欧盟和印度自由贸易协定。

参观位于班加罗尔的Sun Mobility公司

其背后的原因是，德国希望减少对中国这一最大贸易伙伴的依赖。拥有近14亿人口的印度一直以来被视为可能的替代选择。然而多年来，德国企业一直抱怨受困于地方保护主义和官僚主义--这使得德国汽车企业的投资举步维艰。

两国的政治关系有些令人头痛：印度在武器和能源供应方面严重依赖俄罗斯，且至今未对俄罗斯侵略乌克兰战争发表谴责。但肖尔茨此行并未试图改变这一现状，而是将注意力更多地集中在德国与这个世界第五大经济体的共同利益上。

（德新社、路透社）

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