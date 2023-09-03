 德国总理肖尔茨周末慢跑摔倒受伤 | 德国新闻 | DW | 03.09.2023

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德国新闻

德国总理肖尔茨周末慢跑摔倒受伤

德国联邦总理肖尔茨周六在慢跑时摔倒受伤。原定周日在黑森州帮助社民党在州选举前助选造势的计划也因此被取消。

德国总理肖尔茨是慢跑运动爱好者。

德国总理肖尔茨是慢跑运动爱好者。

（德国之声中文网）德国联邦政府发言人赫伯斯特莱特（Steffen Hebestreit）回应媒体问询时表示，联邦总理肖尔茨周六（9月2日）慢跑时摔倒受伤，“脸上出现一些淤青”，不过伤得并不重。发言人表示，肖尔茨下周的工作行程安排并不会受到影响，但是原本定于周日在黑森州为社民党助选造势的计划被临时取消。德国联邦内政部长费泽尔（Nancy Faeser）是将于10月8日在黑森州举行的州选举中社民党推出的头号候选人。

肖尔茨将出席下周二慕尼黑举行的欧洲最重要车展之一“德国国际车展”（IAA Mobility）。

《法兰克福评论报》最初报道称，社民党议员罗特（Michael Roth）表示，总理肖尔茨摔倒后“情况不太好”。

肖尔茨是慢跑和划船运动的爱好者。他会定期参与这些项目的体育锻炼。

肖尔茨的前任默克尔曾在2014年滑雪的时候摔成骨折，随后不得不取消了一些日程安排。

（路透社、法新社）

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