德国总理肖尔茨周末慢跑摔倒受伤

（德国之声中文网）德国联邦政府发言人赫伯斯特莱特（Steffen Hebestreit）回应媒体问询时表示，联邦总理肖尔茨周六（9月2日）慢跑时摔倒受伤，“脸上出现一些淤青”，不过伤得并不重。发言人表示，肖尔茨下周的工作行程安排并不会受到影响，但是原本定于周日在黑森州为社民党助选造势的计划被临时取消。德国联邦内政部长费泽尔（Nancy Faeser）是将于10月8日在黑森州举行的州选举中社民党推出的头号候选人。

肖尔茨将出席下周二慕尼黑举行的欧洲最重要车展之一“德国国际车展”（IAA Mobility）。

《法兰克福评论报》最初报道称，社民党议员罗特（Michael Roth）表示，总理肖尔茨摔倒后“情况不太好”。

肖尔茨是慢跑和划船运动的爱好者。他会定期参与这些项目的体育锻炼。

肖尔茨的前任默克尔曾在2014年滑雪的时候摔成骨折，随后不得不取消了一些日程安排。

（路透社、法新社）

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