 德国总理肖尔茨反对以哈立即停火 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 13.11.2023

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新闻广角

德国总理肖尔茨反对以哈立即停火

德国总理肖尔茨明确表示，他反对有关以哈双方应立即实现停火的主张，因为这无异于让恐怖组织哈马斯获得重振旗鼓的喘息之机。此前，继阿拉伯世界部分国家和土耳其之后，法国总统马克龙也公开发出了以哈停火的呼吁。

Belgien EU-Gipfel in Brüssel | Bundeskanzler Olaf Scholz

（德国之声中文网）德国总理肖尔茨驳斥了有关应当促成以哈立即停火的建议。在德国地方媒体《海尔布隆之声报》周日举办的一次活动上，肖尔茨表示，敦促以哈立即停火或长时间停火的主张是错误的，"因为这样做就意味着，让以色列送给哈马斯重振旗鼓的机会。"不过，德国总理肖尔茨也表示，实施"人道主义暂时停火"的方案是值得称道的。

此前，法国总统马克龙周六接受采访时明确表示，实现停火对以色列是件好事。当被问及，他是否希望英美等国政府也对他的停火主张提供支持时，马克龙说："我希望，他们也会这样做。"

法国总统马克龙：以哈停火对以色列也是件好事。

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十月底的欧盟峰会上，欧盟各国领导人主张为加沙地带民众提供人道援助，并帮助被围困在巴勒斯坦地区的外国人或伤员离开当地。肖尔茨表示："当然，我们会齐心协力为人质获救而努力，为此目的，实施人道主义停火是有意义的，而且'人道主义停火'本身就是一个经过深思熟虑的措辞。"

肖尔茨还表示："恕我直言，我认为有人提出的立即停火或长时间停火的主张是错误的。因为这实际上意味着，要求以色列给哈马斯重振旗鼓的时机，允许他们重新购置火箭炮，再度向以色列开火。这是绝对不能接受的。"

土耳其总统埃尔多安：美国应叫停以色列继续进攻加沙。

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埃尔多安呼吁美国制止以色列继续进攻

五周前，哈马斯对以色列发动残暴的恐怖袭击之后，以色列开始了在加沙地带的军事行动。目前要求以哈停火的呼声越来越高。周日在沙特阿拉伯举行的一次峰会上，阿拉伯联盟和伊斯兰合作组织均要求结束以色列对加沙地带的"野蛮侵略"。土耳其总统埃尔多安还在周日(11月12日)敦促美国，叫停以色列对加沙地带的攻势，埃尔多安说："我们促成停火是性命攸关的头等大事。"

10月7日，数百名哈马斯武装分子从加沙地带闯入以色列境内，并对以色列多个村镇和一个音乐节活动发动残忍的袭击，造成大量伤亡。以色列官方称，恐怖袭击共造成了大约1200人丧生，大约240人被挟持到加沙地带。

作为对此次恐怖袭击的回应，以色列向哈马斯宣战，并开始对加沙地带的哈马斯目标发动攻击。来自加沙地带哈马斯掌控下的卫生部门的数据，开战以来，在处于封锁状态的加沙地带已有大约11000人死于非命。不过，上述数据无法得到独立证实。

 

（综合报道）

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