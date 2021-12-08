 德国总理肖尔茨任内首度访华 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 04.11.2022

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时政风云

德国总理肖尔茨任内首度访华

德国总理肖尔茨周五抵达北京访问，与中国领导人习近平及总理李克强会晤。他在记者会上谈及人权及俄罗斯侵略乌克兰等议题。针对台海问题，肖尔茨表示，台湾现状只能通过和平方式改变。

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