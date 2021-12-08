德国总理肖尔茨任内首度访华

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德国总理肖尔茨周五抵达北京访问，与中国领导人习近平及总理李克强会晤。他在记者会上谈及人权及俄罗斯侵略乌克兰等议题。针对台海问题，肖尔茨表示，台湾现状只能通过和平方式改变。
德国总理肖尔茨在国际舆论的关注之下展开备受争议的中国之行。他与中国领导人习近平举行了“无接触”式会面，并同总理李克强会谈。肖尔茨表示，他和习近平一致认为核威胁是危险和不负责任的。这显然是在向俄罗斯发出警告。
德国大企业对中国的依赖程度越来越高，如同德国曾经对俄罗斯天然气的依赖一样。德国之声评论员Clifford Coonan认为，这同样可能导致灾难性的后果。
德国总理肖尔茨成为习近平开启第三次任期后，第一位到访的西方领导人。中国问题专家指出，对北京而言，肖尔茨的访问无关乎具体成果，更重要的背后的象征意义。
继周一的拜习会后，美国副总统哈里斯周六在曼谷与中国领导人简短谈话。哈里斯呼吁保持沟通渠道畅通，以负责任地管理两国之间的竞争。此外，台湾APEC领袖代表张忠谋表示，周五曾与习近平「愉快」互动。
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