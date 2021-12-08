德国总理肖尔茨任内首度访华

肖尔茨的北京“一日游”

德国总理肖尔茨在国际舆论的关注之下展开备受争议的中国之行。他与中国领导人习近平举行了“无接触”式会面，并同总理李克强会谈。肖尔茨表示，他和习近平一致认为核威胁是危险和不负责任的。这显然是在向俄罗斯发出警告。