德国总理肖尔茨：不应惧怕来自中国电动车的竞争

（德国之声中文网）德国总理肖尔茨周一（10月21日）出席奔驰（Mercedes-Benz）首座电池回收工厂落成典礼，他说：“有些人说，中国在研发电动车方面比我们强。但我认为，德国企业不需要惧怕竞争，毕竟我们在过去也成功地抵御住了来自日本和韩国的竞争。”

肖尔茨再度强调了他反对欧盟对中国电动车征收关税的立场。他说：“我反对对我们有害的关税。作为出口大国，同全世界开展自由贸易是我们的生存之本。因此，我们需要的不是最好的关税，而是最好的汽车和最现代化的技术。”

德国汽车工业目前正面临一系列挑战，例如生产成本过高，需要向电动车转型，需求疲软以及竞争加剧等等。这些问题迫使一些汽车制造商不得不下调产量。德国最大的汽车厂家大众也首次将关闭部分工厂列入计划。

位于巴登符腾堡州的奔驰电池回收厂。（规划图） 图像来源: Mercedes-Benz AG

奔驰在中国的销量占其全球总销量的三分之一，但今年第三季度，奔驰在华销量下降了13%。受中国房地产危机的影响，豪华车型在中国的销售也受到冲击。

欧盟指责中国产电动车获得了不公平的政府补贴，因此决定对中国产电动车征收高额关税。但北京对相关指责予以坚决否认，并表示必要情况下将采取反制措施。鉴于德国各大汽车制造商近三分之一的利润来自中国，因此德国方面一直主张，欧中双方应继续就关税问题展开讨论。

（路透社，商报）

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