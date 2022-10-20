德国总理确认11月初访华

（德国之声中文网）肖尔茨在布鲁塞尔对媒体表示，他在11月初访华时携经济界代表团随行是"惯常做法"，"以往也都是这么做的"。他并没有透露法国总统马克龙是否一同访华。

就在一个多星期前，多家媒体披露称，德国总理肖尔茨将在11月初访问中国并且与习近平会晤。他将是新冠疫情以来西方七国集团首位访华的国家领导人。

美国媒体Politico援引知情者消息称，肖尔茨将在与习近平的会谈时触及遵守国际法的重点意义，并敦促中国领导人向俄罗斯总统普京强硬施压。此外，肖尔茨希望北京作为伙伴国同全球各大经济体一道加入"气候俱乐部"的行列。他们的会谈是否涉及台海议题尚不清楚。

肖尔茨与欧盟贸易专员东布罗夫斯基斯(Valdis Dombrovskis)在10月11日的德国机械设备制造业联合会(VDMA)会议上还警告称，不要与中国脱钩。肖尔茨说，与中国脱钩是一条错误的道路，需要的是充满智慧的政治、经济多样化。德国总理的这一表态也获得了中国外交部发言人毛宁的积极回应，后者在次日表示，中国和欧盟互为重要的经贸合作伙伴，双方合作互利共赢。"中方愿同欧方共同推动双方各领域合作取得更大发展，为双方人民带来更多实实在在的利益。"

肖尔茨强调中资入股汉堡港审批案尚未决定

强调中资入股欧洲港口早有先例

肖尔茨在10月21日的欧盟峰会上也和各欧洲邻国的领导人探讨了欧中关系。他透露，没有任何一个欧盟成员国想和中国脱钩。肖尔茨同时也强调，德国的外贸政策不能集中于单个国家，与其他亚洲国家以及拉美国家的贸易关系也应当得到拓展。

就在本周，肖尔茨还因不顾六名内阁部长反对、依然坚持吸纳中资入股汉堡港而遭到各界的抨击。多家媒体分析认为，他的这一姿态很可能与即将访华有关。对此，肖尔茨在确认访华行程时也向媒体驳斥说，中远入股汉堡港"福地"码头的审批案"根本还没有决定"，而且此案"并非要出售港口，至多只是允许入股一座码头"。肖尔茨还强调，中资入股港口码头已经在多个西欧国家具有先例。不过，法国总统马克龙也在同一天表示，欧洲近年来向中国出售基础设施"犯下了战略性错误"。

后默克尔时代的德国对华政策

德中经贸联系紧密

2016年以来，中国便是德国最大的贸易伙伴。去年，德国对华贸易额达2.5万亿美元，占全部外贸的近10%。

不过，即便在默克尔总理时代，有她多次率领大型经济代表团访问中国，习近平上台后，采取对社会以及对经济的严格控制，德中蜜月早已成为历史。

中美关系恶化、中国在台海军演，都给柏林上了清醒的一课。俄乌战争爆发后，德国站到西方制裁俄罗斯的行列，并向乌克兰输送武器，但一旦爆发台海战争，柏林能否向中国表达强硬，在这一点上，连一些议员都担心"难度更高"。

根据路透社，社民党联邦议员特恩斯(Markus Toens)表示，"如果不可想象的事情发生了，就目前看，我们无法实施制裁，能做的，只是挥着手说，'你不能这样做'，仅此而已。"

(路透社、法新社、德新社)

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