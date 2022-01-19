 德国总理拒绝放宽抗疫措施 | 德国新闻 | DW | 24.01.2022

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德国新闻

德国总理拒绝放宽抗疫措施

本周一（1月24日），德国联邦/州两级政府抗疫联席会议召开前夕，联邦政府总理肖尔茨（ Olaf Scholz ）明确表示，不赞同放宽限制。他称：“我们无需变更路线。”

2G（已接种/已痊愈）规定对遏制疫情发展有多大帮助？

2G（已接种/已痊愈）规定对遏制疫情发展有多大帮助？

 （德国之声中文网）鉴于感染人数激增，肖尔茨总理警告不要过早放宽现行限制措施，以遏制疫情发展。他对《南德意志报》表示："我赞成继续走我们现在的道路。" 他称，"面对奥密克戎染疫大潮，却要全面放宽规定，这无论如何都不合适"。 

肖尔茨强调，国家正走在正确道路上。他称，去年11 月出台的严格规定使得奥密克戎染疫波抵达德国的时间晚于其欧洲邻国。这些规定中就有两星期前在上次联邦/州政府两级峰会上商定的餐馆"2G plus" （已接种/已痊愈加检测）。

德国联邦总理表示，“面对奥密克戎染疫大潮，却要全面放宽规定，这无论如何都不合适”。

德国联邦总理表示，“面对奥密克戎染疫大潮，却要全面放宽规定，这无论如何都不合适”。

本周一，联邦和州政府首脑再度举行联席会议，协调下一阶段抗疫措施。目前，易于感染的新型冠状病毒变异毒株疾速传播。不过，至少迄今为止，这一发展尚未导致重症监护病房的负荷再度猛增。 

有州长主张放宽限制 

也因此，两级政府联席峰会召开之前，出现要求放宽规定的声音。基社盟籍的巴伐利亚州州长泽德 (Markus Söder) 便在《奥格斯堡新闻》上表示，医院的负荷程度是决定性基准，不能完全照搬针对德尔塔变体的限制措施，在文化、体育和青年工作领域，应考虑让人们能重新"更多参与"。 

肖尔茨总理在接受《南德意志报》采访时对此表示反对。这位社民党籍政治家警告不应过早寄希望于大瘟疫的迅速结束，尤其不能对奥密克戎变异毒株持一厢情愿的看法。他强调： "我们不能天真。认为3个月后，大瘟疫会奇迹般永远结束，这是一种幻想。" 

其他数名州长也不同意泽德的要求。其中包括北莱茵-威斯特法伦州的维斯特 (Hendrik Wüst 基民盟CDU) 、梅克伦堡-西波莫瑞州的施威希西（ Manuela Schwesig， 社民党籍）和下萨克森州的魏尔（Stefan Weil，社民党籍 ）。维斯特对柏林的《每日镜报》表示："发出大规模、全面宽松的信号，目前为时尚早。"

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看不见的“墙”

接种义务 

肖尔茨总理再度表示，应推行疫苗接种义务。他说："如不实施接种义务，就不可能使接种率达到结束大瘟疫所需的必要高度。"　肖尔茨说，希望他领导的联邦"交通灯"联合政府中的多数人支持接种义务。他说："我希望在社会各层面都有多数。……国民中，议会中，政党中。"　他称，有信心能在联邦政府中得到多数支持。 

同时，肖尔茨总理再度为将此问题视为一种良心决定作了辩护。他称： "这是一个不能仅由总理、联邦政府、联邦议院或 16 个州，而是要由我们大家作为一个共同体来决定的重大社会重新定位。" 

（德新社，路透社，法新社）

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