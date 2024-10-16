德国总理：必须打造新政策拯救德国工业

德国总理肖尔茨本周三在议会发表演讲，表示将邀请德国重要的商贸协会与政府共同商讨拯救德国工业的政策。他还再次批评欧盟对中国制造的电动汽车征收关税，并敦促欧中之间达成一项协议。

（德国之声中文网）高昂的能源成本、疲软的全球需求、向净零排放经济转型带来的颠覆性转变以及来自中国的日益激烈的竞争，给德国出口导向型工业经济模式带来了关系生死存亡的挑战。各大企业的首席执行官们都呼吁政府提供更多支持。

上个月，汽车制造商大众宣布将首次考虑关闭在德国的工厂，引发人们对德国去工业化的担忧。

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"我们尤其必须为德国的工业而战，"肖尔茨在议会发表演讲时说。"德国是一个工业国家。"

他说，一个关键问题是如何确保获得廉价能源。

德国去年同意将所有制造企业的电力税削减至欧盟法律允许的最低水平，同时提高350家面临国际竞争且最有可能搬迁的企业的补偿金额，并将补偿金额延长五年。

不过，肖尔茨表示，迄今为止，从这些措施中受益的企业还不够多。他表示，本月将邀请德国重要的商贸协会参加会议，共同商讨如何拯救德国工业。

此外，肖尔茨指出欧盟需要开始达成自由贸易协定，确保它们不受单个国家意志的摆布。这似乎是暗指法国阻止与南美洲南方共同市场集团达成协议。

他说："我们把贸易政策权力交给欧洲，不是为了不再能够达成贸易协定。"

舒尔茨还批评了欧盟对中国制造的电动汽车征收关税的决定，称其他17个国家以及与他交谈过的所有汽车制造商高管都持怀疑态度。

"我的要求是中国和欧盟之间达成一项协议，"他说。

舒尔茨指出，德国还需要讨论如何促进工业以外的其他行业，尤其在科技领域。

"苹果、微软、亚马逊、Meta、OpenAI，这些都不是欧洲或德国公司，"他说。

（路透社）

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