德国总理府计划让全国延长“停摆”至3月14日

（德国之声中文网）先有传媒报说是3月1日；现在，根据联邦政府和各州政府周三磋商会议的最新版本决议草案，总理府计划将预设的2月14日到期的停摆措施延至3月14日。联席会议定于后在柏林开始举行。德新社报称，该草案是与柏林和巴伐利亚州协调的结果。柏林州目前担任州长会议主席，巴伐利亚州是副主席。

3月1日起，发廊重新开张？

不过，草案规定允许有例外，以在某种程度上缓解德国严酷的停摆带来的影响。由此，发廊将获准有条件从3月1日起重新开业。这些前提条件中包括：符合卫生规定，预约排号、使用医用口罩。允许理发店提前开业的理由是 "理发师对个人卫生的重要性 "，有 "相当一部分人，特别是老年人，需要他们"。

发廊希望获准于3月1日重新开张

草案未提及零售业和餐饮业的重新开张日期。对酒店、博物馆、俱乐部、剧院和音乐厅而言，下一步会发生什么，也还是个未知数。而学校和幼儿园何时开放，则由各州自行决定。

总理府将新的高传染性病毒变种传播作为要求延长停摆期限的理由之一。草案指出，变种病毒的传播，需要我们 "做出更多努力，以减少染疫数量"。

"我们宅家"

草案强调，因此，未来几周，原则上必须保持接触限制：“'我们呆在家里'这一原则依旧是抗疫的基本手段、每天都在拯救生命。”

开放幼儿园和学校

联席磋商会议前夕，市镇政府的代表们再度疾呼应尽块重新开放幼儿园和学校。城镇协会首席执行官朗茨贝格（Gerd Landsberg）通过媒体警示说："父母们已筋疲力尽。必须发生些什么了。" 不过，他表示，这并不意味着大家都可以像常规那样，直接返回学校。他指出，可以采用各种灵活做法，例如，"可以把班级变小，可以把它分成面授班和网络班。" 此外，他还要求，对学生、对教师，都应有更快速的检测。

教室仍空空荡荡

默克尔总理日前再度警告说，不能过于匆忙结束新冠限制。她指出，"如果我们现在过早走出停摆，我们将一无所获。"她强调，快速开放隐含着 "感染人数又很快上升 "这一风险。

罗伯特-科赫研究所常设疫苗接种委员会（Stiko）负责人默滕斯（Thomas Mertens）也认为，此时放宽现行防疫措施的任何做法都是有问题的。他强调，放宽的风险就是，新感染数量会再次上升，而且速度会相当快。他在接受媒体采访时解释说，如果感染人数再度迅速增加，新的冠状病毒突变的风险也会增加，而尽可能减少感染人数，才最有可能遏制疫情。

据罗伯特-科赫研究所报告，至本周三，德国每10万居民7天发病率从前一天的72.8降至68.0。联邦政府的目标是将发病率控制在50以下。根据该报告，过去24小时内，确诊感染病例增加8072例、新增新冠死亡病例813例，这意味着，自新冠大流行瘟疫爆发以来，德国国内共有229.9996万人染疫， 6.2969万人染疫死亡。

周三在总理府举行的联席磋商议程中也包括中远期开放前景，阐明在染疫人数减少的情况下，如何逐步恢复常态。

凝炼/达扬（德新社、路透社）

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