 德国总理：将向乌克兰提供更多武器 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 06.04.2022

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新闻广角

德国总理：将向乌克兰提供更多武器

周三，在联邦议院就政府施政方针接受议员质询时，肖尔茨总理强调，德国将会向乌克兰提供更多的武器。历时一个小时的质询活动中，乌克兰局势以及德国政府的对策成为核心议题。

Regierungsbefragung im Bundestag, Kanzler Scholz

(德国之声中文网）德国总理肖尔茨表示，德国愿意为乌克兰提供更多的武器。肖尔茨周三在联邦议院回答有关向乌克兰提供武器的问题时表示："一切正确而且有意义的事情，都会尽快启动。" 他说，向乌克兰提供武器的目的是，"不能让俄罗斯赢得这场战争。"

在周三联邦议院对政府进行质询时，肖尔茨说："有关提供军火的问题，我们所作的一切，都是为了阻止俄罗斯赢得这场战争。"对于社民党籍德国国防部长兰姆布莱希特（Christine Lambrecht ）未能及时就乌克兰军火需求做出回应的批评，肖尔茨也进行了驳斥。肖尔茨说，"在北约协定内容和德国联邦军军备现状的基础上，兰姆布莱希特已经做了一切能做的事情。"

至于联邦政府今后是否也会向乌克兰提供坦克等重型武器的问题，肖尔茨并未做出明确回复。他表示，在提供军火的问题上，德国不应"操之过急"，而是需要事先同北约盟友和欧盟进行协商。他再次强调，不能让德国成为俄乌冲突中交战方。

Regierungsbefragung im Bundestag, Kanzler Scholz

向乌克兰提供军火、停购俄罗斯能源、实施更多对俄制裁是本次议院质询的核心议题。

肖尔茨强调，以他为首的德国政府已经打破了德国历届政府不向交战地区提供武器的传统。"这是一个正确的决定，我们进行了权衡，但很快做出了决定。" 肖尔茨以德国提供的反坦克及防空系统为例，表示德国提供的武器已经在乌克兰战事中发挥了重要的作用。

肖尔茨说，目前德国正在同乌克兰方面就提供更多武器事宜进行磋商。这些武器将不会局限于德国联邦军现有装备，也可以是在军火市场上可以购置的武器。

肖尔茨指控俄罗斯军方在乌克兰犯下了战争罪行。他说："俄军士兵对包括妇女、儿童和老人在内的乌克兰平民实施了大屠杀，而屠杀平民是战争罪行。"肖尔茨说，来自布查的残暴画面令我们所有人都痛心疾首。而俄罗斯领导层有关这些图像是谎言的说法，恰恰是个谎言。他表示："这些凶手和那些下达命令的人必须接受审判。"

（德新社，ARD）

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