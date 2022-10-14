德国总理宣布三座核电站运营期限延至明年四月

（德国之声中文网）数月来，因俄罗斯减少供应天然气以及能源价格急剧上升，德国国内就是否应延长剩下的三座核电站运行期出现激烈争议。不过，德国总理肖尔茨在10月17日一封给政府首长们的信中明确表示，目前尚未关闭的三座核电站都可以继续运行到2023年4月15日。

根据肖尔茨写给经济部长哈贝克（Robert Habeck）、环境部长莱姆克（Steffi Lemke）和财政部长林德纳（Christian Lindner）的信件，他已指示上述部会拟定草案，允许伊萨二号（Isar 2）、内卡韦斯特海姆二号（Neckarwestheim 2）和埃姆斯兰（Emsland）核电站在今年12月31日之后能继续运行，最晚至2023年4月15日。

埃姆斯兰核电站外观

根据原定终止核电时间表，位于下巴伐利亚州的伊萨尔二号、下萨克森州的埃姆斯兰核电站和巴登符腾堡州的内卡韦斯特海姆二号应于2022年年底退出电网。

肖尔茨还提到，应该从立法上落实莱茵地区提前于2030年终止煤炭发电的计划。另外，为了确保能源供应，联邦政府还将创造条件，支持建设新的具备氢储能的天然气发电厂。

政界反应

联合政府执政党之一的自民党（FDP）对此表示支持，自民党党魁、财政部长林德纳说：「德国在这个冬天将维持所有的发电能力，这符合国家和经济的重大利益。」

另一个执政党绿党（Die Grünen）则不太满意此决策，该党只希望让其中两座核电站继续运行。绿党联合主席Ricarda Lang认为：「埃姆斯兰核电站对电网稳定来说是没有必要的，我们将就此举行会谈。」同样来自绿党的经济部长哈贝克在今年九月公布第二次电网压力测试结果时就曾表示：预计让伊萨二号和内卡韦斯特海姆核电站作为紧急储备至2023年春季。当时哈贝克称，计划让这两座核电站处于待命状态，以便在必要时并入2022/23年冬季德国南部电网。

哈贝克当时指出，根据第二次电网压力测试结果，电力系统在2022/23年冬季出现危机情况的可能性很小，但不能完全排除，「我们必须准备好应对最遭情况」。他也强调，现届联合政府恪守核淘汰核能的法规：不将核电延长至今年冬季之后，「不补充新的燃料棒，2023年4月中旬亦是储备期终点」。如今肖尔茨的指示，代表着德国决定全面延后仅存三座核电厂的运作期限。

另外，在野党则批评肖尔茨延长核电站的决定是不够的。基民盟（CDU）领导人梅尔茨（Friedrich Merz）向媒体表示：「德国的核电站必须如自民党所要求的那样，用新的燃料棒，继续使用运行到2024年。」

核电与德国：一段爱恨交织的历史 德国第一座核反应堆 位于慕尼黑附近Garching的德国第一座核反应堆于1957年10月投入使用。由于这座属于慕尼黑大学的核反应堆外形酷似鸡蛋，它被昵称为 "原子蛋"。这是德国核能研究的一个里程碑，也是二战后德国重新崛起的象征。这一用于科研目的的核反应堆一直运行到2000年。

核电与德国：一段爱恨交织的历史 “安全又可靠”的能源 1960年，位于巴伐利亚州美因河畔的卡尔市建成第一座用于民用目的的核能发电厂，随后反应堆功率更强大的核能发电厂在德国各地相继投入使用（图为1966年并网的Gundremmingen核电站）。那时，原子能普遍被视为既安全又可靠。1973年的石油危机更进一步推动了核能在德国的迅速发展。

核电与德国：一段爱恨交织的历史 反核运动方兴未艾 由于一直无法找到万无一失的方法储存核废料，反对者开始对核能是否真是洁净能源提出质疑。1976年开始，在石荷州布罗克多夫（Brokdorf）核电站修建过程中，示威者多次同警方爆发冲突（摄于1981年）。

核电与德国：一段爱恨交织的历史 核灾难的阴云 核电带来的危险也很快成为现实。1979年3月28日，位于美国宾夕法尼亚州的三里岛核电站发生了严重事故。1986年4月26日，位于苏联乌克兰境内的切尔诺贝利核电站（图）的一个反应堆发生爆炸，造成有史以来最严重的核灾难。辐射云扩散至整个欧洲。这次事故对德国境内有关核能技术的讨论也带来了转折。

核电与德国：一段爱恨交织的历史 绿党诞生 上世纪八十年代，一个新的政党-绿党在西德应运而生，其成员主要来自左翼人士、和平主义者、环保人士以及反核力量。1983年的大选后，绿党正式进入联邦议院。图为当时绿党的领军人物Gert Bastian、Petra Kelly、Otto Schily、Marieluise Beck-Oberdorf（左起）徒步行进到波恩联邦议院。反核是绿党的重点政治主张。

核电与德国：一段爱恨交织的历史 一场悲剧，一个胜利 巴伐利亚州的瓦克斯多夫（Wackersdorf）镇建设核废料处理厂的计划，引发了严重的暴乱。冲突导致多名抗议者和一名警察丧生，数百人受伤。建厂计划最终在1989年被叫停，这也是德国环保运动取得的第一个重大胜利。

核电与德国：一段爱恨交织的历史 长达数十年的“临时”储存点 德国北部下萨克森州的戈尔莱本（Gorleben）则成为反对核废料储存斗争的象征，该镇被指定暂时存放核废料，直到确定永久储存地点为止。第一批核废料于1995年4月24日运抵该镇。抗议者一再封锁道路、占据铁轨。图为2011年最后一批核废料到达戈尔莱本时，警察试图将活动人士从铁轨移开。

核电与德国：一段爱恨交织的历史 退出核能的时间表 2001年，施罗德总理领导下的社民党绿党中左翼联合政府同大型能源公司就逐步淘汰核能达成协议。德国境内19座核电站都被规定了运行时限，并要求2021年前关闭最后一座核电站。2010年，以默克尔总理为首的中右翼政府又推翻了退核协议。并决定延长核电站运行时限。

核电与德国：一段爱恨交织的历史 默克尔的转向 2011年3月，地震和海啸灾害造成日本福岛核电站发生泄露事故，该事件对德国产生的影响，甚至超过了日本国内。作为资深物理学家，德国总理默克尔出人意料地改变了她在核能政策领域的一贯立场。默克尔突然宣布，德国的核电时代将在2022年底前被画上句号。2011年7月30日，德国联邦议院投票批准了这一决议。

核电与德国：一段爱恨交织的历史 停止运行，告别风险 经过多年的激烈抗争之后，石荷州布罗克多夫核电站（图）在运行35年之后，终于在2021年成为历史。下萨克森州的格洛恩德（Grohnde）核电站也在运营37年后，停止发电。

核电与德国：一段爱恨交织的历史 田园风光？ 昔日警察与反核人士大打出手的布洛克多夫核电站周围，现在羊儿吃草，一片祥和的田园景象。但核电在德国或许并未成为历史。

核电与德国：一段爱恨交织的历史 退核又走回头路？ 乌克兰战争爆发后，德国急于摆脱对俄罗斯的能源依赖，俄方的“断气”也让德国面临能源缺口。这使得本已铁板钉钉的退核政策重新引起争议。执政联盟中的自民党领导人林德纳（左）主张延长核电站运营时限，以便以核电取代来自俄罗斯的天然气。绿党经济部长哈贝克（右）已同意暂时保留德国南部两座核电站作为紧急储备至2023年春季。



法德能源伙伴关系

面对目前能源危机，巴黎和柏林新近达成互助协议。法国总统马克龙在与德国总理肖尔茨通电话后宣布，

法国可向德国供应天然气，作为交换，在必要情况下，德国向法国供应电力。马克龙说：「德国需要我们的天然气，我们需要欧洲其它国家、特别是德国的电力」。

一段时间来，核电站的一波检修和保养导致法国电力生产减少，价格上涨。此外，今夏的高温迫使靠河水冷却的核电站必须减少生产，以避免水温进一步增高。

（德新社、路透社、每日新闻、时代线上）

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。