德国总理：在德国部署远程导弹是一项“很好的决定”

在北约峰会在华盛顿结束之际，美国和德国发表联合声明，宣布计划从2026年开始，重新在德国部署远程导弹。这是三十多年来的首次此类计划。莫斯科已对此发出警告。

（德国之声中文网）为了对欧洲的北约盟国提供保护，美国将加强这一地区的军事威慑力。在周三（7月10日）结束的华盛顿北约峰会上，美国与德国发布联合声明宣布，从2026年开始在德国部署远程导弹。初期为临时性轮换部署，之后改为长期部署。

据德新社报道，将在德国部署的包括战斧巡航导弹、SM-6防空导弹和新研发的超音速武器，后者比目前欧洲拥有的地基系统具有更远的射程。战斧巡航导弹的射程超过2000公里，与德国现有的金牛座系统一样，它可以长距离向敌方区域低空飞行，摧毁包括指挥部、防空地堡和雷达设施等在内的重要目标。战斧巡航导弹可以由舰船和潜艇搭载，而金牛座巡航导弹则只能由飞机发射。

声明称，转移“这些先进能力”将显示美国对北约的贡献，以及提高欧洲威慑能力的努力。美国曾在德国部署有如此射程的远程武器还是在上世纪90年代。乌克兰战争爆发以来，美国总统拜登加大了在德国和欧洲的军力存在，以更好地保护北约领土。

“金牛座”巡航导弹有哪些特性？ To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

德国防长：特朗普当选也无法改变

德国国防部长皮斯托利乌斯（Boris Pistorius）认为，计划中在德国部署美国的远程导弹武器系统同时是在敦促德国自行投资此类武器。他说，这些武器在德国的部署是临时性的，会定期轮换，因此美国此举明显意在“期待我们自行投资研发和购买此类远程武器”。“明年开始的临时部署将给我们提供所需的时间，”他接着说。

皮斯托利乌斯还说，他认为即便特朗普成为下届美国总统，也不会推翻在德国部署远程导弹的计划。他指出，欧洲存在“值得重视的（防卫）能力漏洞”，这是北约的规划中确认的，“我很难想象，另一位总统会改变主意。”

特朗普在他上一届任期中曾一再威胁要让美国退出北约。在此次竞选中，他重复了之前的指责，批评欧洲北约盟国的国防开支过低，警告有关国家如果军费不达标，就不能指望美国为其提供保护。

北约迎来75周年：问题多多 何去何从 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

肖尔茨总理：美国的一个非常好的决定

德国总理肖尔茨对有关在德国境内部署美制远程导弹的计划表示赞赏。肖尔茨在华盛顿北约峰会上表示，长期以来，如何在欧洲建立威慑力量的问题，一直是各方在考虑的问题。因为俄罗斯一直在扩充军备，并对欧洲领土构成了威胁。

肖尔茨说，虽然存在核保护伞，但除此之外，还需要常规性威慑力量以及远程精准武器。德国总理肖尔茨表示，有关从后年起在德国境内部署战斧巡航导弹、SM-6 防空导弹和新研发的超音速武器，是美国做出的一个 “非常好的决定”。

莫斯科对美国在德国部署远程武器的计划做出回应，认为北约的军事基础设施在向俄罗斯边境推进。俄罗斯国家媒体援引俄副外长谢尔盖·札布科夫（Sergej Rjabkow）表示，在德国部署有关武器的决定，目的是损害俄罗斯的安全。

据塔斯社报道，克里姆林宫发言人佩斯科夫周四表示，必须采取措施，遏制西方军事联盟。他指出北约的目的是压迫俄罗斯，其最新举动对俄罗斯是国家安全构成“严重威胁”。

(德新社、路透社、法新社）

©2024年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。