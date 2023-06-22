 德国总理发表政府声明 反对中国在台海诉诸武力 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 22.06.2023

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时政风云

德国总理发表政府声明 反对中国在台海诉诸武力

德国总理肖尔茨警告中国领导层不要在南中国海和台湾海峡动用武力。同时他还强调，德国无意阻止中国的经济发展，也不会寻求同中国脱钩。

Bundeskanzler Olaf Scholz im Bundestag

（德国之声中文网）肖尔茨周四在联邦议院发表的政府声明中称："我们坚决反对任何以武力和胁迫方式改变南中国海和东中国海现状的尝试。"肖尔茨表示，同中国总理李强举行的会晤中，他明确表达了这一观点。中国视台湾为其分裂省份，并表示为实现统一将不排除动用武力。在南中国海，中国同多个沿岸国家存在主权争议。

肖尔茨还强调："中国的人权记录以及法治国家现状，也令我们深表忧虑。"他表示，德中政府磋商期间，也就上述议题展开了讨论。

这位德国总理表示，德国以及西方国家并不寻求同中国脱钩，而是希望减少对中国的依赖。"我们当中没有人想要阻挠中国的经济发展。" 肖尔茨说，在全球粮食安全、一些国家的高债务问题、投资未来科技、战胜贫困以及抗击气候变化等领域，中国扮演着至关重要的角色。

肖尔茨：德国的对华政策基于欧盟统一对华路线。图为本周在柏林举行的第七届德中政府磋商。

肖尔茨：德国的对华政策基于欧盟统一对华路线。图为本周在柏林举行的第七届德中政府磋商。

下周欧盟峰会上，肖尔茨将向各成员国通报德中政府磋商的情况。回应有关德国在对华关系问题上另辟蹊径的批评，肖尔茨表示，在德中政府磋商前夕，德国已经同欧盟各主要成员国通报和协调了德方的立场。他表示，德国制定对华政策的基础是欧盟统一的对华政策，有鉴于此，下周的欧盟峰会上，也将讨论欧盟经济安全的问题。

肖尔茨总理在其政府声明中，还强调了德国继续向乌克兰提供军事及人道援助的决心，以及支持瑞典尽快加入北约的立场。肖尔茨说，由于战争的原因，乌克兰加入北约的愿望目前还不能被提上议事日程，因此强化乌克兰抗击侵略者的能力，是目前最为优先的事项。

肖尔茨强调，由于欧洲的安全局势发生了变化，增加对联邦国防军的投入非常必要。他表示："联邦国防军必须成为欧洲常规防御的保障。"肖尔茨还在声明中谈到了欧盟建立统一防空系统的计划，"德国提出的建立'天盾倡议'正在有序推进"。他呼吁欧盟其他成员国共同努力，以便"欧洲在北约承担起相应的责任。"

德国总理肖尔茨发表的政府声明中，还谈及了德国在气候保护和难民危机问题上的立场。

(德新社，德广联）

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