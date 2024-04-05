德国总理即将访华 众多德企高管随行

（德国之声中文网）根据路透社以及China.Table掌握的消息，西门子、科思创、巴斯夫、福伊特、DHL、蔡司、宝马、蒂森克虏伯、梅赛德斯-奔驰、默克、大众等众多德国企业的总裁或者CEO都将随同肖尔茨一同访问中国。西门子集团对路透社表示，公司总裁博乐仁(Roland Busch)同时还将以德国经济亚太委员会主席的身份参与此次行程。

目前，随行高管名单还未最终敲定，但已有至少数十人确认参加，且该名单还可能继续增长。

这也是去年夏天德国政府出台中国战略之后，肖尔茨总理的首次访华。该战略呼吁德国各界“去风险”，也就是减少对中国的经济依赖，但是并没有详细提出具体的措施，也未制订具有约束力的目标。

众多德国经济界代表随同总理出访中国，再次凸显了中国在德国外贸体系中举足轻重的地位。对于德国工业界尤其是汽车产业而言，中国是极其重要的生产基地与销售市场。尽管欧盟以及德国都将中国称为系统性竞争对手，但是去年，德国对华直接投资额依然上升到创纪录的119亿欧元。

工业界最重要代言组织不随行

不过，作为德国工业界最重要的政治游说团体的德国工业联合会(BDI)，此次却不会随行。据德国媒体China.Table从政界以及商界知情人士处获悉，BDI根本就没有向总理府报名参加此次行程。知情人士称，BDI很有可能是不想再次遭到总理府的拒绝----2022年11月肖尔茨总理访问中国时，总理府就回拒了BDI的报名；尽管当时官方并未给出具体原因，但圈内人士都表示，这是因为北京方面对柏林表示不希望见到BDI的代表随行。这也是二战后德国政府首次回拒BDI的总理出访随行报名。

BDI曾经长期被认为对中国态度暧昧，但是在2019年初却出现了重大转变：该组织抢在欧盟委员会之前，率先在一份战略文件中将中国定义为“体制竞争对手”，这份文件后来成为了德国政府中国战略的一个重要基础。时任主席肯普夫(Dieter Kempf)表示，与西方世界此前的期待不同，北京政府在可以预见的时间之内都不会朝向市场经济和自由主义转型；中国通过国家干预的方式扰乱市场和价格，后果之一是造成世界范围的产能过剩。2021年夏天，BDI主席鲁斯武姆(Siegfried Russwurm)更是言辞激烈地抨击中国人权现状，指出德国需要诚实地讨论如何与中国等贸易伙伴打交道。他认为，如果越过了人权的红线，就不能回避对抗，“普世人权不是国家内政。”在接受德国之声采访时，他也强调，一方面，应当接受不同的社会制度，“面对中国，我们有时是合作伙伴。我们有时也是竞争对手。但也有红线：当我们在谈论人权时，没有灰色地带，而是黑白分明。”2022年底，BDI再次就欧洲主权问题发表战略文件，指出对中国这样的专制国家的经济依赖一定会构成风险，且对华依赖的后果远远超过对俄依赖。

三位部长同行

除了众多德企高管，绿党籍的德国环境部长莱姆克(Stefi Lemke)、农业部长厄兹德米尔(Cem Özdemir)以及自民党籍的交通与数字化部长维辛(Volker Wissing)也将随肖尔茨总理一同访问中国。德国《商报》指出，这意味着德中双方有意在气候、环保、交通等领域扩大合作。在去年夏天于柏林举行的德中政府磋商会议上，两国环境部长签署了环境与气候问题合作意向声明。而交通与数字化部长维辛近期则在德国政府内部致力于不把华为等中国厂商完全排除在5G网络建设之外。

肖尔茨总理此行预计还会和中国领导人讨论产能过剩、俄乌战争等棘手议题。

（路透社、商报、China.Table等）

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