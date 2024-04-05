 德国总理即将访华 众多德企高管随行 | 经济 | DW | 05.04.2024

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经济

德国总理即将访华 众多德企高管随行

尽管德国政府的中国战略呼吁本国企业降低对华依赖、将业务更多地分散到其他国家，但是肖尔茨总理四月中旬访问中国时，还是会有众多德企高管随行。不过，近年来时常公开批评中国的德国工业联合会，此次则不会随行。

  • 尔茨此次携带12名德国企业代表访华，行程只有一天。

    德国总理们与中国的“亲密接触”

    在抗议声中抵达北京

    2022年11月4日，德国总理肖尔茨（Olaf Scholz）出访北京，成为自新冠疫情爆发及俄罗斯入侵乌克兰以来，首位访华的欧盟领导人。这也是习近平打破先例获得中共总书记第3任期，并透过“习家军”巩固自身权力之后，有欧盟国家领导人首次出访北京。肖尔茨此次携带12名德国企业代表访华，行程只有一天。肖尔茨的访华行程饱受批评，因为德国和欧盟各国普遍认为肖尔茨将短期商业利益置于对华战略及欧盟团结之上。习近平在会见肖尔茨时说：“只要秉持相互尊重、求同存异、交流互鉴、合作共赢原则，两国关系的大方向就不会偏，步子也会走得很稳。”

  • SPD-Parteitag Willy Brandt 1972

    德国总理们与中国的“亲密接触”

    卸任后才访华的勃兰特

    德国社民党籍总理勃兰特（Willy Brandt）在任期间，联邦德国与中国建立起外交关系。不过他并未在担任联邦总理的时候访问中国。等到勃兰特踏上中国的土地时已经是1984年。受中共邀请，1984年5月28日，勃兰特以联邦德国社会民主党主席身份率团访问北京。虽然他是在野党领导人，但时任中共中央总书记的胡耀邦超出常规礼节，在钓鱼台国宾馆迎候勃兰特。勃兰特访华期间还有一些小的花絮。他听说“不到长城非好汉”，虽然已过古稀之年，但仍顶着33度的高温登上了长城。而美国总统里根访华时攀爬长城的距离还不到勃兰特的三分之一。勃兰特结束完对中国的访问准备取道香港回国，但是却在香港上空遭遇暴雨，飞机被迫返回广州机场。他开玩笑地说：“现在已经是我第二次访问中国了。”

  • Bildergalerie China Geschichte Deutschland Bundeskanzler Helmut Schmidt Besuch 1975

    德国总理们与中国的“亲密接触”

    唯一一位与毛泽东见过面的德国总理

    1975年10月，接替勃兰特出任总理一年多的施密特（Helmut Schmidt）首次访华，成为德中两国建交后首位访问中国的德国总理，也是唯一一位与毛泽东主席见过面的德国总理。施密特对毛泽东的评价是：“他是一个让人难忘的人。他冲劲十足、魅力四射，才华横溢，但是冷酷而固执。他没有接受过正规的教育，但是拥有敏锐的直觉。毛泽东是聪明人，但理智并非他的强项。他发动的那些大规模运动并非清醒理智的产物。”施密特很早就判断中国具备成为一个全球政治和经济大国的巨大潜力。对施密特而言，中国的崛起是他在其政治生涯里呼吁建成团结且强大欧洲的原因。他认为，只有这样，欧洲人才能“在面对中国时以及和中国一道在世界上实现自身的利益”。

  • Helmut Kohl bei Deng Xiaoping

    德国总理们与中国的“亲密接触”

    “统一总理”的中国行

    德国前总理科尔（Helmut Kohl）被认为是二十世纪后期最具影响力的欧洲领导人之一。他执政期间实现了德国的统一，力推欧洲货币一体化进程。新华社在2017年科尔去世时发表的悼念文章中将科尔称作“中国人民的老朋友”，“他对华友好，一直致力于推动中德、中欧对话和合作，为中德关系发展作出了积极贡献”。1984年10月，科尔首次以总理身份访问中国。德国《时代周报》当时在报道中写道：“科尔带着尊敬的态度迎向中国最有权势的人物——邓小平。科尔不自觉地把身体埋在沙发里，似乎想让宾主之间的身高差能有所平衡。”（注：邓小平身高1.6米左右，科尔身高1.93米）科尔在任期间曾4度访问中国。

  • Kanzler Schröder besichtigt Verbotene Stadt in Peking China

    德国总理们与中国的“亲密接触”

    不在访问中公开谈人权的总理

    德国前总理施罗德（Gerhard Schröder）对中国的首次访问是在1999年5月12日。这原本应该是一次正式访问，为期一周，而且访问中应该包含广泛的经济会谈。但是由于5月7日中国驻南斯拉夫大使馆遭到北约轰炸，造成三名中国记者死亡，施罗德的访华行程也被迫压缩至只有一天，而且降格为工作访问。当时在总理府办公室担任外交和安全政策顾问史坦纳（Michael Steiner）说，原本应随同施罗德访华的33名成员组成的商业代表团以及12项合约的签署计划全部都被取消。不过在这次工作访问结束之后半年不到的时间，11月初，施罗德再次访问中国，这一次还带上了庞大的经济代表团。施罗德在任的7年间总共6次对华访问。他主张取消对华武器禁运，6次访问中从未公开涉及人权问题，因此他执行的对华政策也被德国舆论批评为“缺少道德”。

  • Chinareisen von Bundeskanzlerin Angela Merkel

    德国总理们与中国的“亲密接触”

    在任16年的默克尔12次访问中国

    2005年开始出任德国联邦总理的默克尔（Angela Merkel）在上任后的第二年开启了她作为总理的首次中国行。第一次出访中国，默克尔选择了北京和上海两站。当时中国媒体在报道对默克尔的访华印象时称，“展现在中国民众面前的默克尔是一副谦逊简朴的形象，镜头前的笑容甚至有些羞怯”，但她的“高效和务实给人留下深刻印象”。次年9月，默克尔在总理府会见了藏人精神领袖达赖喇嘛，引得北京勃然大怒，德中关系随之进入“冰期”。2008年10月，默克尔再度前往北京，出席亚欧峰会并与中国国家总理温家宝举行会晤。她在北京受到了热情接待。当时跟随她访华的还包括德国工业联合会、大众汽车集团、西门子股份公司、蒂森克虏伯公司和戴姆勒公司的高层代表。当时媒体评价称，默克尔的这一次访问“为德国企业界打开了通往中国的大门”。

  • Bundeskanzlerin Merkel in China

    德国总理们与中国的“亲密接触”

    足迹遍布中国大江南北的默克尔

    2019年9月，默克尔最后一次作为德国总理访问中国。当时正值香港抗议活动延续数月，默克尔这次访问中也谈到香港问题，呼吁通过政治对话、和平解决危机。在12次的访华行程中，几乎每一次默克尔都提出前往北京之外的省市参观考察。她的足迹遍布中国大江南北，除了北京上海之外，她还访问过南京、西安、广州、天津、成都、合肥、杭州、沈阳、深圳、武汉。图为2019年默克尔考察“中德友好医院”武汉同济医院。2021年10月13日，默克尔即将卸任之际，中国国家主席习近平在视频会晤中对默克尔表示：“你是中国人民的老朋友，你也即将卸任德国总理，中国人重情重义，我们不会忘记老朋友，中国的大门随时向你敞开。”


  • 尔茨此次携带12名德国企业代表访华，行程只有一天。

    德国总理们与中国的“亲密接触”

    在抗议声中抵达北京

    2022年11月4日，德国总理肖尔茨（Olaf Scholz）出访北京，成为自新冠疫情爆发及俄罗斯入侵乌克兰以来，首位访华的欧盟领导人。这也是习近平打破先例获得中共总书记第3任期，并透过“习家军”巩固自身权力之后，有欧盟国家领导人首次出访北京。肖尔茨此次携带12名德国企业代表访华，行程只有一天。肖尔茨的访华行程饱受批评，因为德国和欧盟各国普遍认为肖尔茨将短期商业利益置于对华战略及欧盟团结之上。习近平在会见肖尔茨时说：“只要秉持相互尊重、求同存异、交流互鉴、合作共赢原则，两国关系的大方向就不会偏，步子也会走得很稳。”

  • SPD-Parteitag Willy Brandt 1972

    德国总理们与中国的“亲密接触”

    卸任后才访华的勃兰特

    德国社民党籍总理勃兰特（Willy Brandt）在任期间，联邦德国与中国建立起外交关系。不过他并未在担任联邦总理的时候访问中国。等到勃兰特踏上中国的土地时已经是1984年。受中共邀请，1984年5月28日，勃兰特以联邦德国社会民主党主席身份率团访问北京。虽然他是在野党领导人，但时任中共中央总书记的胡耀邦超出常规礼节，在钓鱼台国宾馆迎候勃兰特。勃兰特访华期间还有一些小的花絮。他听说“不到长城非好汉”，虽然已过古稀之年，但仍顶着33度的高温登上了长城。而美国总统里根访华时攀爬长城的距离还不到勃兰特的三分之一。勃兰特结束完对中国的访问准备取道香港回国，但是却在香港上空遭遇暴雨，飞机被迫返回广州机场。他开玩笑地说：“现在已经是我第二次访问中国了。”

  • Bildergalerie China Geschichte Deutschland Bundeskanzler Helmut Schmidt Besuch 1975

    德国总理们与中国的“亲密接触”

    唯一一位与毛泽东见过面的德国总理

    1975年10月，接替勃兰特出任总理一年多的施密特（Helmut Schmidt）首次访华，成为德中两国建交后首位访问中国的德国总理，也是唯一一位与毛泽东主席见过面的德国总理。施密特对毛泽东的评价是：“他是一个让人难忘的人。他冲劲十足、魅力四射，才华横溢，但是冷酷而固执。他没有接受过正规的教育，但是拥有敏锐的直觉。毛泽东是聪明人，但理智并非他的强项。他发动的那些大规模运动并非清醒理智的产物。”施密特很早就判断中国具备成为一个全球政治和经济大国的巨大潜力。对施密特而言，中国的崛起是他在其政治生涯里呼吁建成团结且强大欧洲的原因。他认为，只有这样，欧洲人才能“在面对中国时以及和中国一道在世界上实现自身的利益”。

  • Helmut Kohl bei Deng Xiaoping

    德国总理们与中国的“亲密接触”

    “统一总理”的中国行

    德国前总理科尔（Helmut Kohl）被认为是二十世纪后期最具影响力的欧洲领导人之一。他执政期间实现了德国的统一，力推欧洲货币一体化进程。新华社在2017年科尔去世时发表的悼念文章中将科尔称作“中国人民的老朋友”，“他对华友好，一直致力于推动中德、中欧对话和合作，为中德关系发展作出了积极贡献”。1984年10月，科尔首次以总理身份访问中国。德国《时代周报》当时在报道中写道：“科尔带着尊敬的态度迎向中国最有权势的人物——邓小平。科尔不自觉地把身体埋在沙发里，似乎想让宾主之间的身高差能有所平衡。”（注：邓小平身高1.6米左右，科尔身高1.93米）科尔在任期间曾4度访问中国。

  • Kanzler Schröder besichtigt Verbotene Stadt in Peking China

    德国总理们与中国的“亲密接触”

    不在访问中公开谈人权的总理

    德国前总理施罗德（Gerhard Schröder）对中国的首次访问是在1999年5月12日。这原本应该是一次正式访问，为期一周，而且访问中应该包含广泛的经济会谈。但是由于5月7日中国驻南斯拉夫大使馆遭到北约轰炸，造成三名中国记者死亡，施罗德的访华行程也被迫压缩至只有一天，而且降格为工作访问。当时在总理府办公室担任外交和安全政策顾问史坦纳（Michael Steiner）说，原本应随同施罗德访华的33名成员组成的商业代表团以及12项合约的签署计划全部都被取消。不过在这次工作访问结束之后半年不到的时间，11月初，施罗德再次访问中国，这一次还带上了庞大的经济代表团。施罗德在任的7年间总共6次对华访问。他主张取消对华武器禁运，6次访问中从未公开涉及人权问题，因此他执行的对华政策也被德国舆论批评为“缺少道德”。

  • Chinareisen von Bundeskanzlerin Angela Merkel

    德国总理们与中国的“亲密接触”

    在任16年的默克尔12次访问中国

    2005年开始出任德国联邦总理的默克尔（Angela Merkel）在上任后的第二年开启了她作为总理的首次中国行。第一次出访中国，默克尔选择了北京和上海两站。当时中国媒体在报道对默克尔的访华印象时称，“展现在中国民众面前的默克尔是一副谦逊简朴的形象，镜头前的笑容甚至有些羞怯”，但她的“高效和务实给人留下深刻印象”。次年9月，默克尔在总理府会见了藏人精神领袖达赖喇嘛，引得北京勃然大怒，德中关系随之进入“冰期”。2008年10月，默克尔再度前往北京，出席亚欧峰会并与中国国家总理温家宝举行会晤。她在北京受到了热情接待。当时跟随她访华的还包括德国工业联合会、大众汽车集团、西门子股份公司、蒂森克虏伯公司和戴姆勒公司的高层代表。当时媒体评价称，默克尔的这一次访问“为德国企业界打开了通往中国的大门”。

  • Bundeskanzlerin Merkel in China

    德国总理们与中国的“亲密接触”

    足迹遍布中国大江南北的默克尔

    2019年9月，默克尔最后一次作为德国总理访问中国。当时正值香港抗议活动延续数月，默克尔这次访问中也谈到香港问题，呼吁通过政治对话、和平解决危机。在12次的访华行程中，几乎每一次默克尔都提出前往北京之外的省市参观考察。她的足迹遍布中国大江南北，除了北京上海之外，她还访问过南京、西安、广州、天津、成都、合肥、杭州、沈阳、深圳、武汉。图为2019年默克尔考察“中德友好医院”武汉同济医院。2021年10月13日，默克尔即将卸任之际，中国国家主席习近平在视频会晤中对默克尔表示：“你是中国人民的老朋友，你也即将卸任德国总理，中国人重情重义，我们不会忘记老朋友，中国的大门随时向你敞开。”


（德国之声中文网）根据路透社以及China.Table掌握的消息，西门子、科思创、巴斯夫、福伊特、DHL、蔡司、宝马、蒂森克虏伯、梅赛德斯-奔驰、默克、大众等众多德国企业的总裁或者CEO都将随同肖尔茨一同访问中国。西门子集团对路透社表示，公司总裁博乐仁(Roland Busch)同时还将以德国经济亚太委员会主席的身份参与此次行程。

目前，随行高管名单还未最终敲定，但已有至少数十人确认参加，且该名单还可能继续增长。

这也是去年夏天德国政府出台中国战略之后，肖尔茨总理的首次访华。该战略呼吁德国各界“去风险”，也就是减少对中国的经济依赖，但是并没有详细提出具体的措施，也未制订具有约束力的目标。

众多德国经济界代表随同总理出访中国，再次凸显了中国在德国外贸体系中举足轻重的地位。对于德国工业界尤其是汽车产业而言，中国是极其重要的生产基地与销售市场。尽管欧盟以及德国都将中国称为系统性竞争对手，但是去年，德国对华直接投资额依然上升到创纪录的119亿欧元。

德国工业联合会主席鲁斯武姆：德国需要诚实地讨论如何与中国等贸易伙伴打交道; 如果越过了人权的红线，就不能回避对抗，普世人权不是国家内政。

德国工业联合会主席鲁斯武姆：德国需要诚实地讨论如何与中国等贸易伙伴打交道; 如果越过了人权的红线，就不能回避对抗，普世人权不是国家内政。

工业界最重要代言组织不随行

不过，作为德国工业界最重要的政治游说团体的德国工业联合会(BDI)，此次却不会随行。据德国媒体China.Table从政界以及商界知情人士处获悉，BDI根本就没有向总理府报名参加此次行程。知情人士称，BDI很有可能是不想再次遭到总理府的拒绝----2022年11月肖尔茨总理访问中国时，总理府就回拒了BDI的报名；尽管当时官方并未给出具体原因，但圈内人士都表示，这是因为北京方面对柏林表示不希望见到BDI的代表随行。这也是二战后德国政府首次回拒BDI的总理出访随行报名。

BDI曾经长期被认为对中国态度暧昧，但是在2019年初却出现了重大转变：该组织抢在欧盟委员会之前，率先在一份战略文件中将中国定义为“体制竞争对手”，这份文件后来成为了德国政府中国战略的一个重要基础。时任主席肯普夫(Dieter Kempf)表示，与西方世界此前的期待不同，北京政府在可以预见的时间之内都不会朝向市场经济和自由主义转型；中国通过国家干预的方式扰乱市场和价格，后果之一是造成世界范围的产能过剩。2021年夏天，BDI主席鲁斯武姆(Siegfried Russwurm)更是言辞激烈地抨击中国人权现状，指出德国需要诚实地讨论如何与中国等贸易伙伴打交道。他认为，如果越过了人权的红线，就不能回避对抗，“普世人权不是国家内政。”在接受德国之声采访时，他也强调，一方面，应当接受不同的社会制度，“面对中国，我们有时是合作伙伴。我们有时也是竞争对手。但也有红线：当我们在谈论人权时，没有灰色地带，而是黑白分明。”2022年底，BDI再次就欧洲主权问题发表战略文件，指出对中国这样的专制国家的经济依赖一定会构成风险，且对华依赖的后果远远超过对俄依赖

三位部长同行

除了众多德企高管，绿党籍的德国环境部长莱姆克(Stefi Lemke)、农业部长厄兹德米尔(Cem Özdemir)以及自民党籍的交通与数字化部长维辛(Volker Wissing)也将随肖尔茨总理一同访问中国。德国《商报》指出，这意味着德中双方有意在气候、环保、交通等领域扩大合作。在去年夏天于柏林举行的德中政府磋商会议上，两国环境部长签署了环境与气候问题合作意向声明。而交通与数字化部长维辛近期则在德国政府内部致力于不把华为等中国厂商完全排除在5G网络建设之外。

肖尔茨总理此行预计还会和中国领导人讨论产能过剩、俄乌战争等棘手议题。

（路透社、商报、China.Table等）
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德国总理们与中国的“亲密接触”

2022年11月4日，上任近一年后的德国联邦总理肖尔茨抵达北京，对中国进行正式访问。至此他也成为1972年德中建交以来第六位访问中国的联邦总理。

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