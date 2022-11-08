德国总理："单凭这一点，这趟旅行就是值得的"

（德国之声中文网）德国总理短暂访华结束后立即赶回柏林，周六在社民党召开的辩论会上谈到俄乌战争、莫斯科威胁使用核武器时，肖尔茨说绝不允许俄罗斯在这场冲突中使用核武器，"我们要求俄罗斯明确无误地对此表态，不会动用核武。这是一条不可逾越的界线"。

一天前，肖尔茨在北京同中国党和国家领导人习近平会晤时谈及核武问题，双方都对动用核武发出警告。德国总理称俄罗斯的威胁"不负责任，极端危险"。习近平也表示，国际社会要"共同反对使用或威胁使用核武器，倡导核武器用不得、核战争打不得，防止亚欧大陆出现核危机"。肖尔茨在柏林的集会上说，他和中国领导人都明确表示，这场战争中不可使用核武器。他说，北京的表态是他本次不到12小时访华行程中"最大的收获"，"单凭这一点，这趟旅行就是值得的"。

根据德国政府公开的新闻稿，中国总理李克强在同肖尔茨共同主持的记者会上表示应努力防范战争升级的危险。李克强说，中德总理谈到乌克兰危机，双方都希望结束这一危机，"我们的确不能让危机继续升级。我们都认为，应致力于相关国家举行和平谈判，我们不希望，世界和平与地区稳定受到影响。这一点是我们不愿看到的，我们都支持维护世界和平和地区稳定"。

肖尔茨本次访华顶住了国内外的巨大压力。激进的批评认为肖尔茨的中国之行等于在二十大刚结束后亲自前往北京向当权者习近平叩头庆贺，温和的指责也认为至少时机不当。人们有理由发问，既然强调要摆脱同中国的经济依赖关系，为什么访问一如既往带上高规格经济代表团？

一同执政的绿党籍外长贝尔博克在中亚访问途中向柏林喊话，"总理决定了出访的时间"，她希望，"我们在联盟协议中共同制定的政策，在中国也能得到明确的强调"，它们包括"公平竞争的问题、人权问题、对环境的影响问题，还有遵守国际法是进行国际合作的基础"。

肖尔茨结束在北京的会谈后立即启程回国，当地时间凌晨2点45分回到柏林，仅数小时后肖尔茨出现在社民党大会的讲台上。面对乌克兰战争，肖尔茨说，目前出现了"复杂的局面"，因为俄罗斯开始晃动不稳，"人们看到，俄罗斯在东部的战争已难以为继"。他呼吁普京从乌克兰撤出俄军并声明，决不会"强制乌克兰实现和平"。

社民党议会党团主席上了乌克兰的"恐怖名单"？

在同一场会议期间，德国社民党议会党团主席米切尼西（Rolf Mützenich）抱怨称，今年早些时候乌克兰当局把他写进了"恐怖分子名单"，"我感到很奇怪，乌克兰政府这样做的理由是，我主张停火以及利用局部停火的机会，展开外交谈判。"米切尼西说，他曾接到过恐吓威胁。

今年7月，互联网上出现了一份由"乌克兰乌克兰安全与国防委员会反假新闻中心"公布的恐怖分子名单，超过70个人名在列，包括德国社民党议会党团主席米切尼西。这份文件对其的指责是：传播俄罗斯宣传机器的叙事以及主张停火。

乌克兰外交部则驳回了以上指责并称，不存在以上"恐怖分子名单"。

德国总理肖尔茨任内首度访华

（综合报道）

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