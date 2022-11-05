德国总理到访越南 强调产业链多样化

（德国之声中文网）肖尔茨是在前往印尼参加G20峰会的途中对越南进行短暂访问的，这也是十多年来德国领导人首次到访这个中国的邻国。分析人士认为，此举凸显了越南在全球供应链中越发重要的地位。

东南亚各国中，只有越南和新加坡与欧盟签署了自由贸易协定。因此越南是欧盟在该地区的主要贸易伙伴。德国也是越南在欧盟国家中的第二大贸易伙伴，仅次于荷兰。不过，德越双边贸易额2021年只有78亿美元，远远低于越南和美国、中国、日本、韩国的贸易规模。

根据驻越南德国商会的数据，约有500家德国企业在该国开展业务，其中约80家设立了工厂，包括行业巨头博世、工业气体供应商梅塞尔以及众多参与全球汽车产业链的中小企业。在西方国家不断就依赖中国经济提出警告的今天，将原先部署于中国的产业链部分转移到越南正成为越来越多企业的选择。

驻越南德国商会总代表瓦尔德(Marko Walde)对路透社表示，还有更多的企业正在寻求将其业务部分从中国转移到越南。目前在中国经营的德企大约有5000家，瓦尔德指出，大约九成的德企正在考虑将其产业链多样化从而降低对华依赖，邻近的东南亚地区就成为了这些企业的首选；而在东南亚国家之中，最受欢迎的则是越南和泰国。

在11月13日的会谈中，德越两国总理重点讨论了能源与贸易合作议题。在与越南总理范明政的联合新闻发布会上，肖尔茨说，德国希望与越南建立更深的贸易关系，并将支持该国向绿色经济的转型，包括帮助扩建越南首都河内的地铁系统。德国总理还说，俄罗斯发动侵略乌克兰的战争后，德国经济必须让自己的销售市场、产业链、原材料供应商、生产基地更加多样化，"与越南的合作在这里起着非常、非常核心的作用。"肖尔茨在讲话中并没有明确提及降低对中国依赖度，但是德新社在报道中分析认为，德国总理在充满争议的访华行程一星期后到访越南，是故意向外界发出一个讯号：德国正致力于减少对中国经济的依赖度。

呼吁越南明确对俄立场

肖尔茨还在河内谈到了俄乌战争，呼吁越南在该议题上采取"明确的立场"。目前，俄罗斯依然是越南最主要的军火供应国，两国还合作开发越南沿海的油气资源，越南境内有超过150个涉及俄罗斯公司的投资项目。越南至今没有谴责俄罗斯对乌克兰的侵略战争，而是在联合国大会上投弃权票。

在提及俄乌战争后，肖尔茨顺势也提及了南中国海领土争端问题，他不点名批评北京说，"法治的权威也必须体现于印太地区，而不是听任强权法则。"

肖尔茨接下来将访问新加坡并出席德国经济亚太会议(APK)，然后于11月15日至16日参加G20峰会。

(德新社、路透社等)

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