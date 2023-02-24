德国总理到访印度 关键议题有哪些？

（德国之声中文网）德国总理肖尔茨此次访问印度的目的是要加强两国在安全和国防方面的合作，应对一系列地缘政治紧张局势。肖尔茨将在2月25至26日的访问期间与印度总理莫迪举行重要会晤。二人在2022年曾多次会面，但这是德国总理上任以来首次访问该国。

此次访问也恰逢俄罗斯入侵乌克兰一周年。这场战争及其全球影响将成为重要议题，会议预计将强调建立强有力的印度-德国以及印度-欧盟合作伙伴关系，以应对世界面临的巨大挑战。此外，两国领导人还将讨论绿色技术、经济合作和印太战略。

商业合作是首要任务

肖尔茨此次率领了商业代表团一同前往，代表团包括西门子和SAP等12家大型企业的首席执行官，以及德国中小企业协会的负责人。

访问期间，肖尔茨和莫迪将在一个由双方顶级行业领袖组成的商业圆桌会议上发表讲话。

印度外交部发表的一份声明说：“肖尔茨总理的访问将使双方能够评估并推进第六次政府磋商的主要成果，加强安全和国防合作，致力于建立更紧密的经济联系，提高人才流动的机会，并为正在进行的科学技术合作提供战略指导。”

根据外交政策专家和外交官员的说法，德国是印度在欧盟最大的贸易伙伴，且一直稳居印度全球十大贸易伙伴之列。两国双边贸易总额在2021-2022年达到了248亿美元（234亿欧元）。

德国是印度第九大投资国，从2000年4月至2022年9月，累计外国直接投资流入额达138亿美元。德国在印度的重点投资领域包括交通运输、电气设备、冶金行业、服务业（保险）、化工、建筑活动、贸易和汽车。

双边重点

贸易显然是此行的重点，但德国驻印度大使阿克曼（Philipp Ackermann）也注意到了此次访问的另一个层面。他在出访前的新闻发布会上解释说：“印度从俄罗斯购买石油不关我们的事。基本上，这是印度政府决定的事情……当然，我们希望在某个阶段能看到印度参与（解决俄乌冲突）。”

前外交官和战略分析家瓦德瓦 (Anil Wadhwa) 也认为，此行的目标复杂多样。瓦德瓦告诉德国之声：“肖尔茨此次访问印度将涵盖气候变化合作、德国技术的利用以及德国在印度经济中的利益推进等双边合作议程。”

印度对俄罗斯石油的胃口越来越大

俄罗斯和乌克兰问题“非常重要”

阿克曼在新闻发布会上强调说：“肖尔茨总理将与莫迪总理讨论地缘政治问题。我们将把俄罗斯和乌克兰列为重要议程。”

前印度驻美国大使尚卡尔（Meera Shankar）也表达了同样的观点。尚卡尔认为，肖尔茨访问印度正值世界面临困难时期，乌克兰的战争看起来将愈演愈烈。

尚卡尔向德国之声表示:“印度可能会敦促通过外交和对话逐步结束乌克兰冲突的必要性。”这对发展中国家的经济打击尤其严重，并有爆发更大冲突的危险。 ”

印度与俄罗斯有着长达数十年的战略关系，因而其在俄罗斯入侵乌克兰问题上的官方立场很难确定。尽管新德里方面更加坚定地阐明了自己反对乌克兰战争的立场，以反驳其对俄罗斯软弱的批评，但它仍未公开追究莫斯科入侵乌克兰的责任。印度也没有改变从俄罗斯进口石油和煤炭的政策。

德国外交和安全政策顾问普劳特内尔（Jens Plötner）总结了持续冲突可能对肖尔茨访问带来的挑战。 “很显然，尽管我们的双边关系很好，但它并没有在一种无害的环境中发展，”他在新闻发布会上说道。 “我们所处的国际形势非常混乱，充满挑战。俄罗斯对乌克兰的战争虽然位于欧洲，却是一场具有全球影响的战争。”

中国挑战

金达尔国际事务学院（Jindal School of International Affairs）院长克劳迪亚（Sreeram Chaulia）认为，肖尔茨此次访问将探讨中国的崛起及其不断扩大的经济、政治和军事活动。

印度也有类似担忧，即乌克兰战争正在将俄罗斯推向与印度关系不佳的中国靠拢。

克劳迪亚告诉德国之声:“随着美国大力推动行业在中国以外的地区实现贸易多元化，欧盟正在重新思考。”“由于人权问题和对新冠病毒的处理方式问题，德国正在考虑在经济上减少其对北京许多关键商品的依赖。”

克劳迪亚补充了一个他认为德国在讨论中可能给出承诺的领域：“德国可以提供更多基础设施和技术专业知识，以加强在印太政策方面的合作。”

印度的困境之二：来自中国的威胁

未来印德关系是否会得到改善？

前驻德国大使辛格(Gurjit Singh)告诉德国之声，无论结果如何，此次访问都可以被视为柏林的一次重要战略发展。他说，“肖尔茨和莫迪之间的快速会晤交流展现了新的信心和看法。这使得印德关系的重要性增加，更多的访问和交流也将提高伙伴关系的影响力。”

近来，印度与德国的关系在不断升温。 2022年12月，德国外交部长贝尔博克（Annalena Baerbock）也出访印度，并签署了一项人才流动协议，使人们更容易地在对方国家学习和工作。

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