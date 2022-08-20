德国总理出访加拿大 能源合作是会谈重点

（德国之声中文网）肖尔茨就任德国总理以来，已经访问过四大洲的二十多个国家。但此次访问加拿大的阵容之大，显然是前所未有的。肖尔茨将在加拿大逗留三天。相比之下，今年二月，肖尔茨访问美国时，只逗留了一天半时间。

不仅如此，此次陪同肖尔茨出行的，还有绿党籍德国副总理兼经济部长哈贝克。在此之前，德国正副总理只在今年五月一道共同出席过在丹麦召开的北海峰会。肖尔茨的随行阵容中还包括一个经济代表团，其中有德国工业联合会主席鲁斯沃尔姆（ Siegfried Rußwurm）以及二十多名企业届高管，如大众、拜尔和西门子的总裁等。政府专机中乘客人数超过八十多人。

那么，肖尔茨和哈贝克此次出行，为什么要搞这么大阵仗呢？这其中既有政治因素，也有经济因素：

经济因素：俄罗斯对乌克兰发动的侵略战争，使德国不得不重新布局其能源结构。德国期望尽快摆脱对俄罗斯的能源依赖。加拿大虽然可以提供液化天然气，但建设跨大西洋输气管道以及储气码头需要时间，短期内无法解决德国的燃眉之急。因此，此次访加过程中，将主要讨论液氢生产问题。此外，德国经济界还对从加拿大进口钴、镍、锂和石墨等电池原料有极大的兴趣。

政治因素：总体而言，俄罗斯能够提供的原料和能源，加拿大都可以提供，而且加拿大还是一个值得信赖的民主伙伴。这也是肖尔茨如此重视本次加拿大之行的重要原因。德国总理肖尔茨此前就已明确表示，要想在同专制国家的制度竞争中立于不败之地，德国必须强化同民主国家的合作关系。也正是基于这一原因，肖尔茨同其前任不同，在其此前的亚洲之行中，没有首先出访对德国经济至关重要的中国，而是先去了日本。

除此之外，此行也显示出，跨大西洋关系并不仅局限于同美国搞好关系，对加关系也同样重要。毕竟加拿大既是西方七国集团成员，也是北约成员国。肖尔茨同加拿大总理特鲁多此前就有着良好的关系。特鲁多已经访问过柏林，也曾在七国集团峰会和北约峰会上同肖尔茨有过多次直接会晤。

访加期间，肖尔茨和特鲁多将举行多次会谈。周一，特鲁多将在其选区蒙特利尔迎接肖尔茨到访，并举行政治会谈。周二，肖尔茨一行将前往加拿大经济中心多伦多。访加行程最后一站则是人口稀少的纽芬兰小镇斯蒂芬维尔（ Stephenville）。德国方面希望，能够在斯蒂芬维尔就开展液氢合作达成协议。加拿大方面希望，能够在中长期内实现年出口2500万至3000万吨绿色液氢的目标。不过，对德国而言，进口液氢也同样需要配套的基本设施。

（德新社）

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