德国总理候选人勘察灾情时哈哈大笑引发众怒

（德国之声中文网）本周三（7月14日）的一场特大暴雨在德国多个地区引发严重洪涝灾害。目前洪灾造成的死亡人数已经超过100人。德国联邦总统施泰因迈尔前往灾情最严重的地区之一埃尔夫施达特（ Erftstadt）看望灾民，勘察灾情。他在当地发表讲话时表达了与灾民的团结之情，并承诺会向受灾地区迅速提供援助。

施泰因迈尔发表讲话时，站在后面的北威州州长阿明·拉谢特（Armin Laschet）与周围的人谈笑风生，众人还一起哈哈大笑。这一幕落在摄影师的镜头里。这一画面一经播出，立刻引起公众的不满与愤怒。

社民党秘书长克林拜尔（Lars Klingbeil）在接受《图片报星期日》采访时说："联邦总统向灾民发表讲话的时候，拉谢特在后面鬼扯，这种做法不但没有风度，而且令人感到气愤。危机时刻人品就会显示出来。在如此艰困的时刻还在嬉笑，既缺乏敏感度，又没品。"

德国伦理委员会前主席达布洛克（Peter Dabrock）也批评拉谢特的做法对受害的灾民缺少尊重。他还说，这种事在默克尔或者绿党总理候选人贝尔博克（Annalena Baerbock）身上都不可能发生。

拉谢特在推特上表达了自己的歉意。他写道："我非常感谢联邦总统（来北威州）视察灾情。我们都非常关注受灾群众的命运。我们和很多受灾居民交谈了解情况，所以这让我对于（总统讲话过程中出现的）情况给大家造成的印象更加感到遗憾。这是不合适的，我很抱歉。"

不过看起来德国不少民众对于拉谢特的道歉并不买账。有网民在拉谢特的道歉推文下写道："你不会成为总理的，阿明。"

还有人写道："这个男人应该去酒馆，而不是总理府。"

（德新社、推特）

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