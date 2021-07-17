 德国总理候选人勘察灾情时哈哈大笑引发众怒 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 18.07.2021

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时政风云

德国总理候选人勘察灾情时哈哈大笑引发众怒

德国联邦总统施泰因迈尔在德国西部视察洪水灾情发表讲话时，基民盟总理候选人、北威州州长拉谢特站在背后与旁人聊天哈哈大笑，引发公众愤怒。拉谢特公开表达歉意。

北威州州长拉谢特同联邦总统一同去勘灾。在总统发言时，拉谢特站在后面与众人说笑被批没品。

北威州州长拉谢特同联邦总统一同去勘灾。在总统发言时，拉谢特站在后面与众人说笑被批没品。

（德国之声中文网）本周三（7月14日）的一场特大暴雨在德国多个地区引发严重洪涝灾害。目前洪灾造成的死亡人数已经超过100人。德国联邦总统施泰因迈尔前往灾情最严重的地区之一埃尔夫施达特（ Erftstadt）看望灾民，勘察灾情。他在当地发表讲话时表达了与灾民的团结之情，并承诺会向受灾地区迅速提供援助。

灾民向联邦总统施泰因迈尔和北威州州长拉谢特讲述自己在洪灾中失去了一切。

灾民向联邦总统施泰因迈尔和北威州州长拉谢特讲述自己在洪灾中失去了一切。

施泰因迈尔发表讲话时，站在后面的北威州州长阿明·拉谢特（Armin Laschet）与周围的人谈笑风生，众人还一起哈哈大笑。这一幕落在摄影师的镜头里。这一画面一经播出，立刻引起公众的不满与愤怒。

社民党秘书长克林拜尔（Lars Klingbeil）在接受《图片报星期日》采访时说："联邦总统向灾民发表讲话的时候，拉谢特在后面鬼扯，这种做法不但没有风度，而且令人感到气愤。危机时刻人品就会显示出来。在如此艰困的时刻还在嬉笑，既缺乏敏感度，又没品。"

德国伦理委员会前主席达布洛克（Peter Dabrock）也批评拉谢特的做法对受害的灾民缺少尊重。他还说，这种事在默克尔或者绿党总理候选人贝尔博克（Annalena Baerbock）身上都不可能发生。

拉谢特在推特上表达了自己的歉意。他写道："我非常感谢联邦总统（来北威州）视察灾情。我们都非常关注受灾群众的命运。我们和很多受灾居民交谈了解情况，所以这让我对于（总统讲话过程中出现的）情况给大家造成的印象更加感到遗憾。这是不合适的，我很抱歉。"

不过看起来德国不少民众对于拉谢特的道歉并不买账。有网民在拉谢特的道歉推文下写道："你不会成为总理的，阿明。"

还有人写道："这个男人应该去酒馆，而不是总理府。"

（德新社、推特）

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