德国总理：以色列的安全也是德国的国家利益

（德国之声中文网）德国总理肖尔茨周三（10月11日）在联邦议院宣读政府声明时，再次强调德国同以色列团结一致打击恐怖主义的决心。同时，肖尔茨宣布在德国境内，不允许该组织成员从事一切活动，他表示，在德国为哈马斯的罪行喝彩，或者支持哈马斯组织，将是犯罪行为，会被绳之以法。

"以色列拥有国际法赋予的回击残酷恐袭的权利"，德国总理说，以色列的安全必须重新建立，"在这一时刻，德国唯一的位置是站在以色列身旁。以色列的安全是德国的国家利益。"他表示，犹太人大屠杀的历史，使德国对确保以色列的安全责无旁贷。

"以色列的安全是德国的国家利益"这句话最早出自德国前总理默克尔。德国本届政府将这句话写进了三党联合执政协定，表明德国对以色列的安全担负着特殊的责任。

这次以巴冲突 究竟是怎么开始的？

这一特殊责任意味着什么？

德国军事问题专家玛萨拉（Carlo Masala）接受电视二台访问时说，"在以色列生存权遭遇风险的时候，德国需要做好主动捍卫以色列的准备。"

但是，这并不意味着德国对以色列承担像北约那样集体防务的义务，即一个成员国受到侵害，联盟各国有义务集体回击。法律学者提勒（Alexander Thiele）认为，德国和以色列之间不存在集体防务约定，但重要的是，以色列期待德国宣誓无条件的团结，包括停止向巴勒斯坦输送发展援助。

对巴勒斯坦的人道救援不会停

过去两年里，德国向巴勒斯坦地区提供了3.4亿欧元的发展援助资金。极端主义的政治、军事团体哈马斯于2006年在巴勒斯坦议会选举中获胜，自2007年以来在加沙执政。美国和欧盟都将哈马斯定义为恐怖组织，该组织自上周末以来向以色列发射了数千枚导弹，并同时派出千名武装成员越过边界屏障深入以色列国土滥杀无辜平民。人们怀疑哈马斯也从发展援助资金中得到了好处。

德国外长贝尔博克在电视二台明确驳斥了以上猜测，表示没有德国资金流向哈马斯组织，"我们当然不会为恐怖组织提供资金"。她还表示，目前不会叫停对巴勒斯坦提供人道主义援助。

德国向以色列交还两架Heron TP型战斗无人机

德国支持以色列的具体行动

以色列已向德国请求增援军舰所需的炮弹，德国国防部长皮斯托里乌斯（Boris Pistorius）在北约会议的间歇告知媒体。周三，德国向以色列交还了两架Heron TP型战斗无人机。它们由以色列开发制造，德国国防部此前共租借了5架，16名德国无人机飞行员正在以色列接受培训。

此外，德新社报道，以方还询问救治伤者所需的血浆、防弹背心等物资。德国防长表示，德以之间正在就这些需求进行着紧密磋商，"我们站在以色列一边"。

以色列之敌哈马斯

（综合报道）

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