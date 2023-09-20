德国总理：乌克兰和平不要“虚假的解决方案”

（德国之声中文网）"没有自由的和平叫压迫，没有正义的和平叫独裁，莫斯科必须明白这一点。"--在联大发言中，德国总理肖尔茨发出这样的警告。

肖尔茨说，"乌克兰人正在为自己的生命和自由而战，为自己国家的独立和领土完整而战，为维护我们在《联合国宪章》中所承诺的原则而战"，俄罗斯的侵略战争不仅让乌克兰陷入巨大的苦难，"全世界的公民也都在受通货膨胀、债务增加、化肥短缺、饥饿和贫困加剧之苦"。肖尔茨指出，"由于这场战争在全球造成了难以承受的后果，因此，全世界也参与到寻求和平的努力中来是一件好事，也是一件正确的事"，"但与此同时"，他说，"我们必须警惕以'和平'为名的虚假解决方案。"

肖尔茨呼吁俄罗斯总统普京结束战争。他说，俄罗斯要对这场战争负责，"俄罗斯总统（普京）可以随时用一道命令就结束这场战争。"

肖尔茨在演讲中还谈到联合国改革，尤其是联合国安理会改革以及气候变化这两大话题。他说，联合国必须 "反映多极世界的现实"，而迄今为止情况并非如此。"这一点在安全理事会的组成上体现得最为明显"，肖尔茨说。

谈安理会改革和气候变化

拥有15个成员国的联合国安理会是联合国权力最大的机构，中国、法国、英国、俄罗斯和美国拥有常任理事国席位，因此拥有否决权。安理会对乌克兰战争无计可施，就是因为俄罗斯可以阻止任何决议的通过。

谈到气候变化，肖尔茨说，人类引起的气候变化是我们这个时代最大的全球性挑战，德国正在履行其支持国际气候保护的承诺。他说，德国对气候保护的支持从2014年的20亿欧元增加到2020年的40亿欧元，去年增加到60亿欧元，"这意味着我们信守了承诺"，肖尔茨说。

联合国为何解决不了世界问题？

泽连斯基：俄罗斯把粮食和能源当武器

乌克兰总统泽连斯基本周二也在纽约联合国总部做了现场发言。这是莫斯科2022年2月开始全面入侵乌克兰以来，泽连斯基首次亲自前往纽约在联合国大会上发表讲话。

泽连斯基说，俄罗斯在不断发出核威胁的同时，还将全球粮食和能源供应变成武器，并把这些武器"用在我们的国家，以及各位的国家身上"。他说："俄罗斯的意图很明显，就是要把全球市场上的粮食短缺问题当作武器，以换取对其部分占领领土的承认。"他还补充道："反对武器的公约很多，但没有一个公约反对将全球粮食供应和能源武器化。"

泽连斯基说，尽管俄罗斯破坏了黑海倡议，但乌克兰启动了一条临时海上走廊，并努力维护粮食出口的陆地运输线路，以确保全球粮食安全。

黑海被封 乌克兰运粮改道经过斯洛伐克

泽连斯基还称，俄罗斯正在乌克兰对儿童实施大规模绑架和遣送，这显然是"一起灭绝种族案件"。他表示将于9月20日向安理会提出乌克兰的和平方案，以此作为一个框架，以公开的方式并按照乌克兰作为受害国设定的条件来结束侵略。

泽连斯基说，俄罗斯正在"将世界推向终极战争"，而乌克兰正在竭尽全力，确保在俄罗斯之后"世界上没有一个国家敢再对任何国家动发动攻击"。

(路透社、法新社）

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