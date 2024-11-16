德国总理两年来首次与普京通话 乌总统：普京只想要喘息之机

据德国政府发言人称，德国总理肖尔茨与俄罗斯总统普京自 2022 年底以来首次直接通话。肖尔茨对普京说了什么？通话之前，肖尔茨将此次通话提前告知乌克兰总统泽连斯基，泽连斯基指出，普京并不想要真正的和平，他想要的是喘息的机会。

（德国之声中文网）德国总理肖尔茨周五（11月15日）与俄罗斯总统普京通了大约一小时的电话。德国政府发言人赫伯斯特莱特（Steffen Hebestreit）在柏林公布了这个消息。他表示，肖尔茨敦促普京与乌克兰展开谈判，以实现“公正和持久”的和平。赫伯斯特莱特还透露，朔尔茨此前已与乌克兰总统泽连斯基进行了交谈，并重申，只要有必要，德国将一直支持乌克兰。

肖尔茨对普京说了什么？

肖尔茨政府的知情人士向包括德国之声在内的多家媒体提供了一份非正式的通话摘要，其中提到更多细节。肖尔茨谴责了俄罗斯对乌克兰的侵略战争：“这场战争至今已持续了1000多天，给乌克兰带来了死亡、痛苦和破坏 ”。总理也谴责俄方对乌克兰民用基础设施的空袭。肖尔茨还批评了冲突中疑似部署朝鲜军队的行为，称之为“严重的升级”。

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他呼吁普京从乌克兰撤军，并“敦促俄罗斯展现出与乌克兰进行认真谈判的诚意，以实现公正持久的和平”。

上周德国经历一场政治危机，德国执政联盟破裂。不过德国总理与普京通话时强调，“只要有必要，德国将坚定不移地在防御战中支持乌克兰”。他告诉普京，俄罗斯不能假设认为时机对其有利。据内部人士透露，两人同意就这一问题保持联系。柏林也正在向北约盟国通报通话的细节。

特朗普来了，肖尔茨可能会走

特朗普在美国大选中获胜几天后，肖尔茨和他进行了通话。这位德国总理告诉《南德意志报》（Süddeutsche Zeitung），他认为特朗普的立场比人们通常认为的更加细致入微：“我的印象是，他的立场比德国人通常认为的更加细致一些。”肖尔茨还表示，这场通话 “非常详细且富有成效”。

泽连斯基：俄罗斯不希望和平

乌克兰总统办公室的一位消息人士称，总统泽连斯基与肖尔茨进行了交谈，肖尔茨告诉对方将会与普京通话的消息。泽连斯基则对此表示警惕，称给普京打电话会减少其孤立状态并延长战争。消息人士透露，泽连斯基还表示“普京并不想要真正的和平，他想要的是喘息的机会……与他交谈将让普京有机会改变局面并继续战争。这不会带来和平，普京只会重复多年来的谎言，使其看起来不再被孤立。“

另外，泽连斯基接受乌克兰媒体采访时表示，在特朗普政府下，战争将 “更快结束”：“战争会结束，但没有确切日期。当然，在这支即将领导白宫的团队的政策下，战争将更快结束。”

（德新社，路透社，法新社）

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