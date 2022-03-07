德国总检察院就俄军战争罪行嫌疑展开调查

（德国之声中文网）德国总检察官弗兰克（Peter Frank）启动调查程序，就俄罗斯军队在乌克兰涉嫌战争罪行的行为展开调查。来自德国司法圈的消息称，这是一种所谓的结构性调查程序，目的是搜集足够证据，以便将来适当时机对当事人采取法律行动。

有关俄罗斯军方在乌克兰轰炸居民区和民用基本设施、天然气输气管道、核废料储存站和发电厂，以及使用集束炸弹的报道，引起了德国司法当局的关注。此外，侵乌俄军以及车臣编队所携带的所谓"斩首清单"也被列入调查对象。

据媒体报道，这是一份俄方计划杀害的乌克兰高层政治家名单。乌克兰总统泽连斯基上周表示，他是这份刺杀清单上的"头号目标"。

依照《国际罪行法典》，德国联邦检察院可以追究全球范围内的战争罪行和反人类罪行。此前，联邦总检察院对叙利亚阿萨德政权战争罪行嫌疑人提起的诉讼曾引起全球关注。

迄今为止，联邦检察官已将三名叙利亚男子递解法庭，其中包括一名来自霍姆斯军方医院的医生，此人被控施用酷刑及谋杀。

此前，德国司法部长布施曼（Marco Buschmann）曾对《莱茵内卡报》透露相关司法调查的消息。他表示："对于涉嫌违反国际罪行法典的行为必须予以严厉追究，我们将搜集和保存全部证据。"

此前，德国前司法部长洛伊瑟瑟尔-施纳伦贝格尔（Sabine Leutheusser-Schnarrenberger）和前内政部长鲍姆（Gerhart Baum）也曾表示，他们计划在联邦总检察院提起针对普京的诉讼。

国际刑事法庭已经就俄罗斯军队在乌克兰的涉嫌战争罪行展开审理。国际刑事法庭总检察官卡里姆·汗（Karim Khan）表示，"有合理的理由相信，在乌克兰境内，在检察官办公室初步审查期间已经评估的事件中，都犯下了所指的战争罪和危害人类罪。"

（德新社、明镜在线）

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