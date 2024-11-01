德国《性别自决法》正式生效 简化更改性别程序

德国《性别自决法》正式上路，简化了在官方文件上更改性别和名字的程序。德国媒体报道，已有上万人在法律生效前提交变更性别申请。

（德国之声中文网）德国《性别自决法》（Selbstbestimmungsgesetz）11月1日正式生效。该法简化了在官方文件上更改性别和名字的程序。

根据《性别自决法》任何人只要向当地民政单位提出简单的申请，就能更改姓名或法定性别。

新法取代了可追溯至 1980 年代早期的《跨性别法》（Transsexuellengesetz）。此前根据该法，想要改变法定性别的德国人必须提交两份心理报告，并等待法院判决。

据《明镜周刊》报导，约有 1.5万人已在法律生效前提交了更改性别的申请。

德国家庭部部长鲍斯（ Lisa Paus）表示，这是“所有跨性别、双性恋和非二元性别者非常特别的一天”。“从今天开始，他们性别自决的权利将大幅加强。”

无需说明理由即可“改名换性”

根据新法律，想要改变法定性别的人可以提出申请，无需说明理由或提供任何医疗信息。

如果是14岁以下儿童，父母可以代为提出申请。14 岁以上的未成年人可以自己办理，但必须经过父母同意。儿童或其父母必须先提交一份声明，说明他们已向心理学家或青少年福利服务机构寻求建议。

更改性别需要三个月的时间才能生效，一年之内不得再次变更。

随着《性别自决法》生效，德国也加入了比利时、西班牙、爱尔兰、卢森堡和丹麦的行列，这些国家也已通过立法让民众更容易改变法定性别。

绿党籍的LGBTQ事务专员莱曼（Sven Lehmann）表示：“德国由此加入了全球允许人们更正性别和姓名，并不将其病理化的行列。”

德国联邦议院跨性别议员斯拉维克（Nyke Slawik）表示自己“充满喜悦，因为对于性别多样性的认可而言，这是真正历史性的一天”。

他对德国之声表示：“在右翼民粹主义声音再次高涨、许多国家在同性恋权利方面不幸出现倒退的时代，这是一个希望的标志。”

德国跨性别协会（BVT）也对这项法律表示欢迎，称之为“朝承认跨性别和非二元性别者为社会中自然且平等的一员，迈出重要且基本的一步”。

德国跨性别议员斯拉维克认为，《性别自决法》上路是“真正历史性的一天” 图像来源: Thomas Trutschel/photothek.de/picture alliance

反弹的声音

但新法引起了反对派政治家、尤其是极右翼政党以及保守的基民盟/基社盟反弹。

基民盟议员贝尔（Dorothee Baer）本周指责政府推出的新法是一个 “离谱的意识形态项目”。

一些妇女权利组织也担心，图谋不轨的男性可能会滥用新规定，轻易进入为妇女和女孩保留的空间。

联合国暴力侵害妇女和女孩问题特别报告员萨利姆（Reem Alsalem）在一份声明中说，尽管该法案旨在增强跨性别群体的权利，“但在实际操作中却可能削弱妇女和女童的安全、隐私和基本人权，尤其是那些曾受男性暴力伤害的妇女和女童”。

跨性别议员斯拉维克承认存在这种“普遍的恐惧”，但认为这样的恐惧是没有道理的。

该法保留了桑拿浴和游泳池等场所自行决定入场规则的权利—这一点受到了跨性别群体的批评。

斯拉维克说，许多国家已经实施了类似的法律，她 “没有听说这些法律导致了更多对女性的攻击”。

根据民调机构YouGov最近的一项民意调查，赞成这一变革的德国人多于反对者，约47%的受访者表示支持这项法律， 37%表示反对。

（综合报道）

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