德国影片获奥斯卡提名 艺术家原型提抗议

(德国之声中文网) 这部2018年10月上映的德国电影，讲述了一名在纳粹时期长大、东德时期崭露头角、后来又去西德开辟了一片新天地的艺术家的故事。电影情节，部分取材于著名德国画家、摄影家李希特(Gerhard Richters)的生平。

该片在10月上映前就已经遭到了李希特的批评，认为"过度渲染"。李希特当时在接受德新社采访时表示，他虽然还没有看过这部电影，但是导演冯·多纳斯马克(Florian Henckel von Donnersmarck)向他展示的预告片"已经让他受够了"。

本周二(1月22日)，奥斯卡提名名单就将揭晓。偏偏在这个节骨眼上，李希特再次在接受美国《纽约客》杂志采访时猛烈抨击了《无主之作》。他说，他在影片开拍前，曾应导演之邀，多次与后者讨论过自己的生平。冯·多纳斯马克此前曾对外表示，他曾向李希特朗读过剧本片段，李希特很喜欢这些段落，甚至还愿意专门为电影创作几幅画作。

不过，李希特现在却对《纽约客》说："早在第一次或者第二次会谈之后，我就明确对他说，我不会同意一部有关李希特的电影。我还建议他将影片主人公的职业改换成作家或者音乐家，毕竟该电影的情节不一定非得是一名艺术家。冯·多纳斯马克则表示，会考虑所有的可能性。我还以书面的途径告知他，不能在片中明确提到我的姓名，也不能使用我的画作。他则向我保证会尊重我的意愿。"

李希特现在感觉被导演冯·多纳斯马克欺骗。"事实上，他竭力想让影片与我的名字沾上关系，媒体也帮了他的大忙。好在美国的主要报刊对他的这部影片进行了十分批评性的评价。尽管如此，冯·多纳斯马克依然滥用了我的生平，还粗暴地扭曲了它。"

德国导演冯·多纳斯马克曾经在2007年凭借《别人的生活》(又译《窃听风暴》)斩获奥斯卡最佳外语片奖。现在，他对李希特的批评感到吃惊，同时又表示了理解。他说："我稍微能够理解这种批评。设想一下：如果有人拍片来讲述我的生平，那么我要么会因为影片触及了我生命中痛苦的篇章而感到痛苦，要么会因为影片没能足够贴近我的生平而感到痛苦。" 冯·多纳斯马克指出，李希特的生平非常复杂而艰难，因此他想要掌控自己生平的做法"也没什么可指摘的"。冯·多纳斯马克说："也许，这部影片是为除了李希特之外的所有人而拍摄的。"