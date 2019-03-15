 德国开拍5G频谱：跟华为有何干系？ | 经济纵横 | DW | 19.03.2019

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经济纵横

德国开拍5G频谱：跟华为有何干系？

谈到未来移动通信的标准5G，很难不讨论中国公司华为以及中国窃取情报的行为。不过，这跟本周二拍卖5G频谱没有直接关系。

Spanien Barcelona 5G (Reuters/R. Marchante)

事关重大的5G网络

（德国之声中文网）周二（3月19日）准备购买5G频谱的有4家公司，它们是德国电信、沃达丰（Vodafone）、 西班牙电信(Telefonica)以及1&1 Drillisch。

华为不在其列，因为华为不是网络运营商。华为为运营商提供网络设备和技术。然而，各频谱买家推出怎样的战略，都必须考虑华为的因素。这其中的奥妙，后文会有详述。

在周二的频谱拍卖会上--不开玩笑，买家不准带手机入场。

拍卖会在联邦网络署位于美因茨的办公地点举行。每家公司的团队都在单独的房间里，拍卖过程中，使用的网络是特殊、封闭的。联邦网络署发言人乌尔夫（Fiete Wulff）说，买家相互间不能沟通，但它们各自可以跟自己的总部联络，为此安排了专门的安全通信渠道。

Symbolbild versteigerung von Frequenzpaketen durch die Bundesnetzagentur (picture-alliance/dpa)

德国电信、沃达丰和西班牙电信是德国移动通讯市场的三大巨头

共有41个频谱段将拍卖，拍卖的过程都已事先确定。乌尔夫告诉德国之声，"最晚一个小时后，第一轮拍卖结束，我们宣布最高价，并把它们公布到网上。"周二的频谱拍卖将于8点开始，傍晚18点30分结束。

结束的只是当天的拍卖，而不是整个拍卖活动。直到没有人愿意出更高的价格购买频谱段之后，拍卖活动才算结束。乌尔夫说，2016年的拍卖活动是在持续了181个小时之后结束的，也就是3周时间，而2010年的拍卖更是持续了6周之久。

法院裁决为拍卖铺平道路

周二的拍卖虽然早就计划好了，但能否成行，一直是有怀疑的，因为多个企业将拍卖事宜告上法庭。德国电信、沃达丰和西班牙电信三家大型网络供应商认为，对它们设定的条件过于苛刻，按照这些条件，它们负责为全德国98%住户提供高速网络，此外，它们还必须同竞争对手就允许后者使用现有网络事宜展开谈判。

小型移动通讯运营商则希望法院作出裁决，勒令大公司对小公司开放其网络使用权。

以上来自两个方面的紧急诉状均被行政法院于3月15日驳回，此举为拍卖扫清了障碍。

华为扮演怎样的角色？

5G und Huawei Logo (Reuters/D. Ruvic)

在拍卖开始前，参加竞拍的运营商还不清楚能在多大的程度上使用华为技术建设5G网。

一些国家不准使用5G领头羊华为的技术，美国更是向德国政府施压要求排除华为。

德国政府完全排除华为的可能性不大。默克尔上周表示，"安全是大事要事，在扩建5G网方面更是这样。因此我们必须自己定义标准。"此前美国驻德国的大使格雷内尔 (Richard A. Grenell)写信威胁道，如果德国使用华为建设5G，将后果自负，比如将不能像目前这样与美国共享情报资讯。

今年春季，德国将更新针对国内网络的安全条例。不排除修改德国相关法律，但这需要更长时间。

对华为的忧虑是否会让网络运营商在购买频谱时变得缩手缩脚呢？因为没有华为的话，扩建5G将耗费更多资金。参与竞购频谱的公司都拒绝回答这个问题。

拍卖收入越高越好？

西班牙电信Telefonica的发言人说，该公司在5G建设领域同多个技术企业合作，它们都是被认可、值得信赖的通讯技术供应商。

拍卖5G频谱究竟能带来多大的收入？联邦经济部长朔尔茨（Olaf Scholz）说，今年秋季会有40亿至50亿欧元的拍卖收入。

拍卖的盈利未必是越高越好。2000年的例子很有说服力。那年，德国政府拍卖了UMTS（3G）频谱，得到500亿欧元的收入。看上去是一个了不起的成就，但完全误判：吐血之后的运营商拿不出钱来完成必要的网络扩建。

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