德国开年来罢工密集是为何？

（德国之声中文网)与德国铁路公司的劳资谈判再次失败后，3月4日，德国火车司机工会GDL宣布将再次罢工。货运部分从本周三（3月6日）晚上开始罢工，客运则从周四开始。 罢工预计将持续35小时。 德国火车司机工会主席克劳斯·韦塞尔斯基 (Claus Weselsky) 表示："35 小时是为了让共和国的每个人都了解我们的要求：即每周工作 35 小时。"他还表示，今后的罢工不再提前48小时宣布，也将不再保证有应急火车时刻表，"这意味着铁路不再是可靠的运输工具"。

3月4日当天，德国服务行业工会ver.di也呼吁汉莎航空的地勤人员在本周四（3月7日）和周五举行警告性罢工。从周四凌晨4:00到周六上午 7:10，乘客们必须做好航班取消或更改的准备。

德国火车司机从去年11月开始多次举行罢工。罢工最主要的目标除加薪外，就是要求在保证工资不受影响的情况下，将每周的工作时长从38小时缩减至35小时。汉莎航空地勤人员近一个月内已多次罢工。一周多前，，汉莎的技术支持和航空培训部门地勤人员参与了罢工，但没有影响到乘客出行。2月初，法兰克福、柏林、汉堡等德国11个机场的安检人员也举行了罢工，影响了20万旅客出行。此外，在德国服务行业工会（Verdi）的号召下，德国各地短程公交近期也一再举行罢工，给人们出行造成极大不便。

汉莎地勤人员2月28日举行罢工

罢工为何如此多？

交通领域的罢工通常能够给公众带来强烈感受，对公众生活的影响往往大于其它行业。

科隆德国经济研究所 (IW) 劳资问题专家哈根·莱施 (Hagen Lesch) 表示，德国去年的劳资谈判比2010年以来的其他年份都要困难，冲突更激烈。尽管目前还没有对2024年第一季度的评估。"但有迹象表明，今年将保持与去年类似的高水平。"

造成这一情况的原因之一是近年来的高通胀。根据联邦统计局的数据，德国2022年年均通胀率6.9%，是两德统一以来的最高水平。2023年全年的通胀率为5.9%。但是，人们的实际工资到2023年才出现自2019 以来的首次增长，增长仅0.1%。另一方面，德国经济疲软，去年经济出现衰退，产出下降0.3%，经济学家预计，疲软状态暂时还将持续。哈根·莱施表示，经济疲软导致雇主方做出让步的意愿降低。还有一个不容忽视的原因就是，当前劳动力短缺也强化了员工代表的谈判地位，工会希望通过在劳资谈判中积极的攻势争取更多会员。

德国进入“罢工季”？ 德国短程公交罢工 2月2日，德国除巴伐利亚州以外的各地短程公共交通将因罢工陷入瘫痪。德国服务行业工会（Verdi）称，除巴伐利亚州外，德国各城镇的公共汽车、地铁、电车2月2日将停开，涉及130多家公司总计约9万名员工。 德国服务行业工会希望藉此施压，在即将举行的地方短程交通劳资谈判中要求更好的工作条件。

德国进入“罢工季”？ 德国机场安检人员大罢工 包括法兰克福、柏林、汉堡在内的德国11个机场的安检人员2月1日将举行为期一天的罢工。预计将有1100多架航班取消或延误，近20万名乘客受影响。德国服务行业工会（Verdi）希望通过此次罢工行动为2.5万名机场安检人员争取更好的薪酬。下一轮劳资谈判将于2月6日至7日进行。前三轮谈判均无果而终。

德国进入“罢工季”？ 德国火车司机多次举行罢工 由于和雇主方的薪资谈判无法达成共识，德国火车司机继去年11月举行为期20小时的罢工后，今年1月已举行了两次时间更长的罢工。一次是在1月10日和11日，为期两天。另一次是从1月24日开始，原计划罢工6天，后因达成进一步谈判的协议而提前数小时结束。火车司机工会要求减少轮班制员工每周的工时，增加薪酬。劳资双方目前就2月5日展开新一轮谈判，火车司机3月3日之前不罢工达成一致。

德国进入“罢工季”？ 医生、药房也抗议 去年年底，德国各地许多诊所宣布关门休诊，以表达对超负荷工作、官僚主义等问题的抗议，要求改善工作条件和薪酬。

德国进入“罢工季”？ 罢工有传统 这张照片摄于1958年1月16日。四名有轨电车司机和售票员在参加抗议活动前为摄影师摆拍玩扑克牌。当时，法兰克福和奥芬巴赫（Offenbach)市的公共汽车司机、有轨电车司机及售票员举行了罢工和抗议集会，要求涨工资。

德国进入“罢工季”？ 罢工年年有 德国联邦统计局的统计显示，2022 年共有1532 家公司受到（警告性）罢工影响， 约 28.4万名员工参加了罢工。2012年，只有367家公司受到罢工影响，2.2万人参加罢工，是2012至2022年罢工人数和涉及公司最少的年份。上述11年中，2015年受罢工影响的企业最多，有1618家；参加罢工人数最多的是2018年，约68.2万名员工参加了罢工。

德国进入“罢工季”？ 罢工损失多少工作日？ 德国联邦统计局的另一项统计显示，2022年，每1000名员工因劳资纠纷而损失的工作日为6.5个。 在2022年之前的十年中，该值基本在 3.2 至 14.0 之间，只有2015年是一个例外。2015 年，由于金属行业工会 （IG Metall）组织超过88万人罢工以及铁路和汉莎航空公司的警告性罢工，这一数字为 28.2 个工作日。



罢工权受德国宪法保护

在德国，罢工权是所谓结社自由的一部分，是受到德国宪法，即《基本法》第九章第三款保护的一项基本权利，即公民有权成立社团，以保护和促进工作条件和经济条件，并为此目的进行罢工。

《基本法》第九条第三款所称社团，是指工会和雇主，因此在德国，罢工都是由工会领导，不允许员工在没有工会支持的情况下自行举行罢工。

在劳资谈判期间，工会可以组织警告性罢工，以表明工会成员实现要求的决心。 而"真正的"罢工只有在劳资谈判失败后才会发生，根据工会章程，必须得到75%以上的成员投票赞成。

罢工期间，罢工雇员的工作义务被暂停，雇主支付工资的义务也被暂停。 为了提高会员的罢工意愿，工会向其支付罢工期间的工资，数额取决于罢工会员当前的收入，交给工会的会员费等等。但罢工工资通常不能完全补偿员工的收入损失。 如果劳资纠纷持续时间较长，就存在罢工参与率下降的风险，因为工会不能强迫其会员参加罢工。

在德国，公务员和法官有忠于雇主的义务，因而不允许罢工。 如果他们参加罢工，会受到纪律措施的惩罚，例如被减薪。不过，罢工禁令是否也适用于有公务员身份的教师，现在越来越受到质疑。德国联邦宪法法院最近再次裁决罢工禁令对有公务员身份的教师有效，欧洲人权法院目前还未就相关上诉做出裁决。

为什么会有罢工？

德国政府不干涉

尽管交通领域接连不断的罢工影响了人们的生活，大多数人仍对此表示理解。不来梅大学工作与经济研究所的社会科学家艾琳·丁格尔迪（Irene Dingeldey）指出，罢工是雇员强调自己诉求的唯一抵抗形式。

德国政府也不想卷入劳资冲突，而是仅仅呼吁双方在谈判桌上找到解决方案，对数以万计的日常生活受影响的乘客承担起责任。德国铁路股份公司其实股权完全为德国联邦政府所有，但其商业化操作由国家控股的下属私人公司完成。

目前尚不清楚哪些行业2024年还将举行罢工。根据德国经济和社会科学研究所 (WSI) 的档案，涉及近1200万名员工，由德国工会联合会下面的工会与资方达成的劳资薪酬协议在2023年12月至2024年12月期间到期。比如，拥有超过360万名员工的金属和电气行业的劳资谈判将于9月开始。联邦和地方各级公共服务领域（240 万名雇员）的劳资协议将于 2024 年底到期。

(综合报道）

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