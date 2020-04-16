 德国开始自产口罩 价格惊人 | 经济纵横 | DW | 17.04.2020

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经济纵横

德国开始自产口罩 价格惊人

新冠疫情下，包括德国在内的原本不提倡戴口罩的国家纷纷松口，有条件性的表示建议民众佩戴口罩。这让本来就在疫情中价格直上的口罩行情继续暴涨。虽然德国已经开始自产口罩，但价格对比疫情之初已经翻滚百倍。

Coronavirus - Trigema stellt Mundschutz-Masken her Deutschland (picture-alliance/dpa/Trigema)

德国巴符州的Trigema口罩加工车间

（德国之声中文网）德国一个多月以来就一直处于口罩等抗疫防护物品奇缺的状态。虽然此轮新冠疫情开始，政府多次强调一次性医用口罩没有多少防疫的作用，呼吁民众把口罩等防护物资留给专业医护人员。可就在如今德国民众大部分还是不戴口罩的情况下，相关货源依旧紧缺。

自从德国政界发出了建议民众戴口罩，同时本国厂商应该自行生产防疫用品后，包括体育服装生产商Trigema和汽车制造商戴姆勒在内的许多德国企业立即行动了起来。外界本来以为德国厂商的加入会改善包括口罩在内防疫用品短缺，价格飞涨的情况。但事实却并非如此。

据法新社报道，仅在Trigema宣布生产口罩后，该公司就立即接到了大量订单。该公司总裁克鲁普（Wolfgang Grupp）向《新奥斯纳布吕克报》（Neue Osnabrücker Zeitung）表示："地方政府、警察局、医院，所有人"都向该公司发出了订单。下周，他旗下的这家原本德国最大的体恤衫和网球运动服生产商于4月20日开始的一周即将生产大约10万个口罩，目前该公司的周产量约为8万只。

Coronavirus - Trigema stellt Mundschutz-Masken her Deutschland (picture-alliance/dpa/Trigema)

Trigema的缝纫工人正在加紧赶工



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德国疫情的增长速度连日来不断放缓，社会各界不断有声音呼吁早日降低管控力度。周一，德国利奥波第国家科学院出台了评估报告，指出了各项管控措施逐步解除的方案以及必须满足的前提。这份报告将为德国政界的决策提供重要参考。 (13.04.2020)

调查显示，多数德国人支持将佩戴口罩出入部分公共场所变成义务。目前德国境内只有图林根州的耶拿城要求居民在超市购物和乘坐公共交通工具时必须戴口罩。 (12.04.2020)

美国把口罩抢购一空，使本已吃紧的市场更加不堪？批评之声四起，华盛顿予以否认。德国有意要在采购问题上更为独立。选项党一名政治家也宣称可提供帮助。 (04.04.2020)

这个周末，一大批来自中国的口罩和防护服抵达德国首都柏林，以解燃眉之急。在过去一个多月里，中国在全世界销售了近40亿只口罩。 (05.04.2020)

不能"白送口罩"

像目前全球其它生产口罩的厂商一样，Trigema生产口罩绝对不是在做慈善。上周，该厂口罩每1000个的批发价格为6欧元。而到了一周后的4月16号，同样的非N95，而只是有辅助功能普通口罩就买到了12欧元一只。2020年1月底，新冠疫情刚刚在武汉爆发，德国还没有确诊病例时，质量比其更上一筹的一个外口手术用口罩的零售价还只是在5至10欧分之间。不到三个月，普通一次性口罩的价格上涨了约200多倍。从包括Google Shopping 和亚马逊搜索的结果来看，目前在德国基本买不到任何一次性普通口罩。

该公司总裁克鲁普向德国《焦点杂志在线》表示，口罩售价高的原因是制作过程需要5道工序。他认为12欧元一只的普通口罩"价格合适"。这位2020年初私人财富超过1000万欧元的企业主说，他愿意帮助德国，但也不能"白送口罩"。

在逐渐从新冠病毒疫情中恢复的中国，口罩紧缺的情况有明显好转。许多厂家和中间商目前正纷纷把目光投向海外，积极寻找销售途径。由于中国产口罩面临质量问题和造假的指责，中国收紧了口罩的出口标准。许多采购了口罩关键原料熔喷布和相关机械的企业，正因没有销路面临窘境。

在北京从事口罩批发贸易的王方方（化名）女士向德国之声表示。目前她掌握的N95口罩货源批发价大约为24人民币一只。一次性普通外科手术口罩的批发价约为2.8人民币。虽然比新冠疫情爆发前上涨了不少，但与德国Trigema公司生产的口罩相比价格低很多。她表示，不明白像Trigema这样的德国公司为何要出12欧元一只的天价，指出就算中国政府目前全面掌控着熔喷布的供应和储备，但市场上这个口罩关键原材料的价格也没有上涨200多倍。她透露，新冠疫情爆发初期，熔喷布的价格为大约12000-15000人民币一吨，而现在的价格已经上涨至55万一吨，价格"只"上涨了40多倍。

尽管价格奇高，德国《焦点在线杂志》援引Trigema公司总裁克鲁普报道称，目前仍收到了超过100万只口罩的订单。公司最多每天可以生产35000只口罩。刚刚下订单的客户，最早要等到5月才能拿提货。

  • BG Corona Schutzmasken weltweit (Imago Images/Sven Simon/F. Hoermann)

    口罩成标配 创意大比拼

    手套、 手机 、口罩

    戴口罩在德国什么时候会成为一种义务？亚洲各国广泛使用口罩之后，德国罗伯特·科赫研究所（RKI）现在也建议德国民众佩戴口罩。耶拿将成为德国首个要求市民在超市购物和乘坐公共交通时必须戴口罩的城市，这项措施将于4月6号起实施，人们也可以用围巾等织物遮住口鼻。

  • Bildergalerie Schutzmasken in Deutschland (picture-alliance/dpa/P. Pleul)

    口罩成标配 创意大比拼

    给消防队员的礼物

    一罩难求，口罩短缺的背景之下，越来越多的人们或机构开始自己动手DIY。在Youtube或者推特上，许多人都上传了自己制作口罩的视频。图片上是科特布斯艺术剧院的服装设计总监Cerstin Bochow，她的团队将缝制的口罩赠送给德国红十字会和消防部门。

  • Bildergalerie Schutzmasken in Deutschland (picture-alliance/dpa/J. Stratenschulte)

    口罩成标配 创意大比拼

    笑容不能丢！

    艺术家穆萨·弗里德里西（Mansha Friedrich）用钩针编织的口罩造型别致。自制的口罩上有着笑脸，动物或者太阳的图案。这位来自汉诺威的艺术家想保持好心情。

  • Slowakei Regierung Vereidigung (Reuters/M. Svitok)

    口罩成标配 创意大比拼

    同一色系

    捷克和斯洛伐克先行一步，早在3月中就推行了口罩令。去超市或在公共场所必须佩戴口罩。斯洛伐克总统苏珊娜·恰普托娃（Zuzana Čaputová）和总理伊戈尔·马托维奇（Igor Matovic）作出榜样。奥地利随后开始效仿，规定公民出门购物需戴口罩。

  • BdTD China Shenyang Paar tanzt im Freien (AFP)

    口罩成标配 创意大比拼

    春意盎然

    中国早就要求民众戴口罩。尽管疫情还没有过去，沈阳的这对舞伴还是忍不住翩翩起舞。他们在春天的阳光下沉浸在自己的世界里。

  • Israel Jerusalem Coronavirus (picture-lliance/dpa/I. Yefimovich)

    口罩成标配 创意大比拼

    无一例外

    以色列也出台了严格的防疫措施。总理内塔尼亚胡发布了强制性命令，禁止民众外出。警察和军队负责巡逻检查。正统派犹太教徒也必须遵守这一点。在耶路撒冷米阿谢里姆（Mea Shearim）地区，一名警察正在命令一名男子回家。

  • BG Corona Schutzmasken weltweit (Imago Images/ZUMA Wire/A. Hasaballah)

    口罩成标配 创意大比拼

    加沙地带的艺术

    在人口稠密的加沙地带，艺术家们试图用自己的方式给人们带来活力，比如在口罩上手绘图案。政府限制居民外出，禁止举办集会活动。一年一度在以色列边境举行的“回归大游行”也于今年取消。

  • Coronavirus in Kolumbien Bogota Polizist mit agressivem Mundschutz (AFP/L. Robayo)

    口罩成标配 创意大比拼

    醒目图案

    在哥伦比亚，口罩上的图案都异常醒目，戏剧张力十足。两名警官口罩图案似乎是受到动漫“绿巨人”的启发。“绿巨人”的故事被改变成电影和电视连续剧。

  • BG Corona Schutzmasken weltweit (Getty Images/AFP/L. Venance)

    口罩成标配 创意大比拼

    防护用品短缺

    法国总统马克龙正视察一家制造防护用品的工厂。在法国，成百上千的医护人员指责政府，在疫情期间没能提供足够的防护服。许多医疗人员依旧在坚持工作。


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