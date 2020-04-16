德国开始自产口罩 价格惊人

（德国之声中文网）德国一个多月以来就一直处于口罩等抗疫防护物品奇缺的状态。虽然此轮新冠疫情开始，政府多次强调一次性医用口罩没有多少防疫的作用，呼吁民众把口罩等防护物资留给专业医护人员。可就在如今德国民众大部分还是不戴口罩的情况下，相关货源依旧紧缺。



自从德国政界发出了建议民众戴口罩，同时本国厂商应该自行生产防疫用品后，包括体育服装生产商Trigema和汽车制造商戴姆勒在内的许多德国企业立即行动了起来。外界本来以为德国厂商的加入会改善包括口罩在内防疫用品短缺，价格飞涨的情况。但事实却并非如此。



据法新社报道，仅在Trigema宣布生产口罩后，该公司就立即接到了大量订单。该公司总裁克鲁普（Wolfgang Grupp）向《新奥斯纳布吕克报》（Neue Osnabrücker Zeitung）表示："地方政府、警察局、医院，所有人"都向该公司发出了订单。下周，他旗下的这家原本德国最大的体恤衫和网球运动服生产商于4月20日开始的一周即将生产大约10万个口罩，目前该公司的周产量约为8万只。

Trigema的缝纫工人正在加紧赶工







不能"白送口罩"



像目前全球其它生产口罩的厂商一样，Trigema生产口罩绝对不是在做慈善。上周，该厂口罩每1000个的批发价格为6欧元。而到了一周后的4月16号，同样的非N95，而只是有辅助功能普通口罩就买到了12欧元一只。2020年1月底，新冠疫情刚刚在武汉爆发，德国还没有确诊病例时，质量比其更上一筹的一个外口手术用口罩的零售价还只是在5至10欧分之间。不到三个月，普通一次性口罩的价格上涨了约200多倍。从包括Google Shopping 和亚马逊搜索的结果来看，目前在德国基本买不到任何一次性普通口罩。



该公司总裁克鲁普向德国《焦点杂志在线》表示，口罩售价高的原因是制作过程需要5道工序。他认为12欧元一只的普通口罩"价格合适"。这位2020年初私人财富超过1000万欧元的企业主说，他愿意帮助德国，但也不能"白送口罩"。



在逐渐从新冠病毒疫情中恢复的中国，口罩紧缺的情况有明显好转。许多厂家和中间商目前正纷纷把目光投向海外，积极寻找销售途径。由于中国产口罩面临质量问题和造假的指责，中国收紧了口罩的出口标准。许多采购了口罩关键原料熔喷布和相关机械的企业，正因没有销路面临窘境。



在北京从事口罩批发贸易的王方方（化名）女士向德国之声表示。目前她掌握的N95口罩货源批发价大约为24人民币一只。一次性普通外科手术口罩的批发价约为2.8人民币。虽然比新冠疫情爆发前上涨了不少，但与德国Trigema公司生产的口罩相比价格低很多。她表示，不明白像Trigema这样的德国公司为何要出12欧元一只的天价，指出就算中国政府目前全面掌控着熔喷布的供应和储备，但市场上这个口罩关键原材料的价格也没有上涨200多倍。她透露，新冠疫情爆发初期，熔喷布的价格为大约12000-15000人民币一吨，而现在的价格已经上涨至55万一吨，价格"只"上涨了40多倍。



尽管价格奇高，德国《焦点在线杂志》援引Trigema公司总裁克鲁普报道称，目前仍收到了超过100万只口罩的订单。公司最多每天可以生产35000只口罩。刚刚下订单的客户，最早要等到5月才能拿提货。