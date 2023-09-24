 德国开始每周4天制试点项目 | 经济纵横 | DW | 02.02.2024

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经济纵横

德国开始每周4天制试点项目

工时更短，工资更多，效率更高。从今年2月起，德国45家企业开始尝试一周4天工作制，该项目半年后进行评估。

德国抗议者呼吁每周四天工作制

德国抗议者呼吁每周四天工作制

（德国之声中文网）根据经济合作与发展组织（OECD）的最新数据，2021年德国人的人均工作时间为1349小时。经合组织的平均值为1716小时，而希腊人每年工作1872小时。

尽管德国人每年的工作时间减少了，但德国强大的金属工人工会IG Metall最近提出了一项提案，要求缩短其会员的工作时间，即每周四天。

如果能拿到全额工资，任何工人都会支持这样的建议。但在德国经济放缓、技术工人严重短缺的情况下，德国人难道不应该多工作一点时间吗？

懒惰的德国人？

经合组织本身也承认其数据存在偏差，而且由于报告标准和时间参照不同，无法进行真正的比较。经合组织在报告中还说，不同国家的人认为的工作时间不一定相同。

德国就业研究所（IAB）的劳动力市场专家韦伯（Enzo Weber）说，经合组织的数据往往基于公共调查，这意味着结果主要取决于所提问题的内容和顺序。

他告诉德国之声："人们对工作时间的理解并不一定在各地都一样。"他补充说，经合组织的数据通常旨在说明劳动力市场趋势，而不是作为比较的基础。

韦伯举例说，德国妇女的劳动参与率明显高于其他国家。然而，由于大约一半的女性从事非全职工作，这就降低了每人每年的平均工作时间。韦伯说："这并不意味着德国人的工作减少了，恰恰相反，因为这些妇女甚至不会被纳入统计数据，所以她们实际了做的工作更多。"

一位德国妇女在家一边照顾孩子一边工作

一位德国妇女在家一边照顾孩子一边工作

生产率是关键

不能孤立地看待人们的工作时数。问题在于他们在做什么，他们的生产力如何？韦伯说，尽管德国作为生产力强国的"光辉岁月"早已远去，但德国工人在生产力排名中的表现要好得多。

他说，目前生产率正在下降，但这并不是德国工人比以往更加懒惰的结果。

计算生产率是一项复杂的工作，但基本上是用产出除以工作时间。韦伯将目前的下降归因于能源危机。尽管成本上升，但德国企业仍劳动力充分就业，以避免未来的短缺。因此，总工时保持稳定，而产出却因能源成本上升而缩减。

德国生产率下降的另一个原因是该国庞大的低工资板块，这些板块的生产率通常不高。

一周四天工作制，真的可行吗？

每周4天工作制能提高生产率？

目前关于每周4天工作制的争论的一个关键问题是：在熟练劳动力短缺的情况下，每周工作4天能否提高生产率？支持者认为，缩短工作时间可以提高工人的积极性，从而提高他们的生产率。此外，他们还表示，这可以让那些不愿意每周工作五天的人加入劳动力队伍，从而提供更多的熟练工人。

自2019年以来，非营利组织"全球4天工作周"（4DWG）已在英国、南非、澳大利亚、爱尔兰和美国等国家组织了试点项目。这家总部位于新西兰的非政府组织称，已有500多家公司参与了这些项目。结果似乎证实了人们对积极效果的期待。

然而，德国工会下属的伯克勒基金会（Hans-Böckler Foundation）进行的一项调查显示，德国工人对每周4天工作制的反应不一。

约73%的受访工人表示，他们希望每周工作4天，但前提是工资保持不变。约8%的人愿意接受降低薪酬，17%的人则断然拒绝缩短工作时间。

四天工作制 冰岛人跃跃欲试

有争议的研究

德国于9月21日启动了一项"4天工作周"计划，邀请企业申请为期6个月的测试。该计划由德国咨询机构Intreprenör与4DWG合作实施。

韦伯认为，试点项目的设计已经凸显了此类项目的主要问题。他说，只有对缩短工作周持积极态度的企业才会参与，这意味着它不能代表绝大多数企业。

此外，该试点项目不仅会减少工作时间，还会改变参与公司的流程和组织结构。韦伯表示，因此，生产力的提高不一定与每周工作时间的缩短有因果关系。

IAB劳动力市场专家也对积极效果的观点提出了质疑。将工作时间缩短一天很可能会增加员工的日常工作量，同时减少沟通和团队合作。韦伯说："公司通常不会立即感受到后果，而是会在中期感受到。"他指出，6个月的项目设计时间太短。

科隆德国经济研究所（IW Köln）的劳动力市场专家谢弗尔（Holger Schäfer）认为，从宏观经济角度来看，实行4天工作制会适得其反。这位经济学家告诉德国之声，缩短工时可能有助于企业"从竞争对手那里挖走稀缺的工人"，但对整体经济没有帮助。他说："如果所有公司都缩短工时，最终会导致工时不足。

谢弗尔认为，没有证据表明减少工时可以显著提高生产率。"将每周工作时间从5天减少到4天相当于工作时间减少20%。要弥补由此造成的生产损失，需要将生产率提高25%，这是不现实的。"

德国熟练工人尤其稀缺

德国熟练工人尤其稀缺

X天工作周

尽管如此，德国熟练手工业和小企业联合会（ZDH）主席迪特里希（Jörg Dittrich）表示，在某些经济领域实行每周4天工作制可能是有意义的。

他告诉德国之声，手工业企业可以使自己对合格工人更具吸引力。但他也承认，并非所有手工业都能从中受益。他反对在全国范围内进行广泛监管，认为这只会增加针对企业的官僚作风。

韦伯还主张反对法定权利，而主张根据他称之为"X-天工作周"计划采取个性化解决方案。韦伯的计划得到了德国中小企业的支持。该行业的游说组织"德国金属加工行业协会"（BVMW）呼吁采取以公司为基础的个性化解决方案，并断然拒绝任何建议减少全薪工作时间的政府干预措施。

尽管受到批评，德国冶金工会IG Metal仍计划在即将举行的钢铁工人工资谈判中推行4天工作制，工会主席吉斯勒（Knut Giesler）说，这当然包括全额工资补偿。

（该文于2023年9月首次发表）

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