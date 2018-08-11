德国开始实施“住房儿童金”

（德国之声中文网）要说大联合政府无所作为，显然言过其实。大联合政府上台伊始，就发起了所谓的住房攻势，因为在德国各大城市，住房紧张造成房租暴涨，很多人不得不用收入的一半来支付房租。有鉴于此，大联合政府推出了迄今为止耗资最大的一项福利措施：住房儿童金（Baukindergeld）。经过议会的激烈争辩，这项措施9月18日正式生效。

何为住房儿童金以及如何获取？

德国复兴信贷银行（KfW）负责受理申请。该银行强调，提供这一补贴是为了帮助多子女家庭和单亲家庭购买自住房产。每名子女可以获得总共一万两千欧元，分十年以每年1200欧元的份额发放。2018年一月以后购房或获得建房许可，并至少有一个子女的家庭都可以申请住房儿童金。这一规定的有效期截止2020年年度，只要在此之前购买自住房产或获得建房许可者都可以提出申请。

为什么要有时间限制？

这样做是为了保障将补贴支出控制在可支付范围内。财政预算专家们认为，截至2020年底，政府提供的住房儿童金总额大概会达到100亿欧元，如果申请者很多，政府的财政负担甚至会更大。财政部长、社民党政治家朔尔茨（Olaf Scholz）最初计划，将接受补贴的住房面积限制在每户不得超过120平方米，但这一条件后来被否决，作为妥协，政府规定了这一政策的时间限制。

获得住房儿童金有哪些前提条件？

首先，对家庭收入有严格限制，拥有一个子女的夫妇全年总收入不得超过九万欧元，两个子女的家庭收入上限为10万5千，三个子女的家庭收入上限则为12万欧元。子女必须和父母共同生活，该家庭也不得拥有其他房产。

为什么反对者认为这项福利纯属浪费？

绿党议会党团代表团的住房政策发言人克里斯·科恩（Chris Kühn）表示："这项福利并不能催生任何一套价格合理的住房。恰恰相反，由于很多人会为了享受福利而买房，从而导致房价继续飚升。"他认为，在这项福利的刺激下，很多出租房会转变为商品房出售，而房价也会因此水涨船高。即便有了这项补贴，一些纳税人还是无力购买房产，但他们还是不得不通过自己的税金支持这项福利政策。而自民党主席林德内尔则要求取消住房儿童金，而以国家部分减免购房税作为补偿。因为部分联邦州的房产交易税已经高达6.5%，相对于高额交易税，住房儿童金简直不值一提。

接下来还有什么计划？

政府还计划推出税务优惠，鼓励私人投资者兴建更多的廉价出租房。媒体报道称，联邦政府拟定出台特别折旧条款，允许在每年规定的2%折旧费之外，再增加为期四年的4%特别折旧额度。联邦内阁预计将在本周三出台这项税务优惠计划。所有在2018年8月31日至2021年底提出的建房计划都将享受这一优惠。前提条件是房屋必须出租十年以上，而房屋平米造价则不得超过3000欧元。此举是为了避免豪华住宅也能享受这项税务优惠。

今年9月21日，德国总理默克尔将召集住房问题峰会。社民党主张在全德范围内将房租水平冻结五年，以期利用这一时间通过建房缓解住房紧张。联盟党和社民党的目标是，投入资金兴建大约150万套社会福利住房，通过增大住房供应降低房价和租金。社民党主席纳勒斯认为，住房已经成为"一个新的社会问题"。可以肯定的是，如果房源紧缺得不到缓解，住房市场的紧张局势还将进一步加剧。