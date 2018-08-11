 德国开始实施“住房儿童金” | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 18.09.2018

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

时政风云

德国开始实施“住房儿童金”

今天开始，德国正式开始实施“住房儿童金‘措施。根据这一福利计划，收入不高、孩子多的家庭购买住房时将可以获得德国国家的补贴。

Symbolbild Familie und Eigenheim (picture-alliance/dpa/T. Eisenhuth)

“住房儿童金”今天起开始实施

（德国之声中文网）要说大联合政府无所作为，显然言过其实。大联合政府上台伊始，就发起了所谓的住房攻势，因为在德国各大城市，住房紧张造成房租暴涨，很多人不得不用收入的一半来支付房租。有鉴于此，大联合政府推出了迄今为止耗资最大的一项福利措施：住房儿童金（Baukindergeld）。经过议会的激烈争辩，这项措施9月18日正式生效。

Symbolbild Mittelschicht Eigenheim Familie (Fotolia/Udo Kroener)

拥有自己的住房，是许多德国家庭的梦想。

 

何为住房儿童金以及如何获取？

德国复兴信贷银行（KfW）负责受理申请。该银行强调，提供这一补贴是为了帮助多子女家庭和单亲家庭购买自住房产。每名子女可以获得总共一万两千欧元，分十年以每年1200欧元的份额发放。2018年一月以后购房或获得建房许可，并至少有一个子女的家庭都可以申请住房儿童金。这一规定的有效期截止2020年年度，只要在此之前购买自住房产或获得建房许可者都可以提出申请。

 为什么要有时间限制？

这样做是为了保障将补贴支出控制在可支付范围内。财政预算专家们认为，截至2020年底，政府提供的住房儿童金总额大概会达到100亿欧元，如果申请者很多，政府的财政负担甚至会更大。财政部长、社民党政治家朔尔茨（Olaf Scholz）最初计划，将接受补贴的住房面积限制在每户不得超过120平方米，但这一条件后来被否决，作为妥协，政府规定了这一政策的时间限制。

获得住房儿童金有哪些前提条件？

首先，对家庭收入有严格限制，拥有一个子女的夫妇全年总收入不得超过九万欧元，两个子女的家庭收入上限为10万5千，三个子女的家庭收入上限则为12万欧元。子女必须和父母共同生活，该家庭也不得拥有其他房产。

为什么反对者认为这项福利纯属浪费？

绿党议会党团代表团的住房政策发言人克里斯·科恩（Chris Kühn）表示："这项福利并不能催生任何一套价格合理的住房。恰恰相反，由于很多人会为了享受福利而买房，从而导致房价继续飚升。"他认为，在这项福利的刺激下，很多出租房会转变为商品房出售，而房价也会因此水涨船高。即便有了这项补贴，一些纳税人还是无力购买房产，但他们还是不得不通过自己的税金支持这项福利政策。而自民党主席林德内尔则要求取消住房儿童金，而以国家部分减免购房税作为补偿。因为部分联邦州的房产交易税已经高达6.5%，相对于高额交易税，住房儿童金简直不值一提。

Deutschland Wohnungsbau in Hamburg (picture alliance / dpa)

社民党主张，大量兴建社会福利住房，才能缓解住房市场的紧张态势。

接下来还有什么计划？

政府还计划推出税务优惠，鼓励私人投资者兴建更多的廉价出租房。媒体报道称，联邦政府拟定出台特别折旧条款，允许在每年规定的2%折旧费之外，再增加为期四年的4%特别折旧额度。联邦内阁预计将在本周三出台这项税务优惠计划。所有在2018年8月31日至2021年底提出的建房计划都将享受这一优惠。前提条件是房屋必须出租十年以上，而房屋平米造价则不得超过3000欧元。此举是为了避免豪华住宅也能享受这项税务优惠。

今年9月21日，德国总理默克尔将召集住房问题峰会。社民党主张在全德范围内将房租水平冻结五年，以期利用这一时间通过建房缓解住房紧张。联盟党和社民党的目标是，投入资金兴建大约150万套社会福利住房，通过增大住房供应降低房价和租金。社民党主席纳勒斯认为，住房已经成为"一个新的社会问题"。可以肯定的是，如果房源紧缺得不到缓解，住房市场的紧张局势还将进一步加剧。

 

相关内容

Deutschland Duisburg Stadtteil Marxloh

评论：儿童金问题 责不在欧盟 11.08.2018

在欧盟，同样的法律适用于每个人，包括领取儿童福利金的权利。德国之声评论员Bernd Riegert认为，如果存在问题，不要搬出一套民粹主义说辞，要动手解决它。

Deutschland Symbolbild Kindergeld

27万外国人获德国儿童金  趋势还在升 11.08.2018

联邦德国每年向其它欧盟成员国公民支付数亿欧元儿童金。其数量呈上升趋势。德国国内修改儿童金规定的呼声渐高，但欧盟则排除允许德国引入不同儿童金标准的可能。

Einschulung in Hessen

开学季 德国百万学童买不起学习用品 27.08.2018

新学期开始！许多学生都得为新学期购买各项学习用品。然而据统计，德国有超过一百万名学童需要国家资助才能购买开学必备的学习用品。

广告

媒体看中国

China Lu Kang in Peking (picture-alliance/Kyodo)

德语媒体：中国为何不开心？

中国游客在瑞典遭警方”粗暴对待“的事件令中国外交部、官媒以及部分网民的”不开心“。此外，美国再次增税，中国强硬反击，这些都是德语媒体关注的内容。 