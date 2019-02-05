德国建5G 该让华为插一脚？

（德国之声中文网）在现代经济发展中，数字基础建设举足轻重。企业的各单位必须通过数据网络沟通交流，敏感信息被储存在云端设备中，机械和整体工业设备的维修作业甚至能从远端进行。

试想，在未来的社会中，从递交机械设备订单、零件生产到物流和结账都连线进行，当人工智慧扮演关键角色之时，信息安全的重要性将前所未有的重要。一旦遭竞争对手入侵网络将有损企业竞争力，甚至在对手的恶意破坏下生意一蹶不振。简而言之，信息安全性决定了未来的富裕程度。

反对华为的理由

反对华为参与新一代5G电信网络建设的一方提出了两个论点：

1. 华为太容易受中国政府左右。中方可以要求该公司交出数据，或指示其行动。

2. 华为可以在其网络配件的软件中"开后门"，便于取得敏感数据。此外，华为还有可能在软件中植入一个"破坏键"（"Kill Switch"），借此瘫痪德国网络。

华为在全球网络设备市场占有的份额最高

指控是否有理？

华为已驳斥了这两项质疑称，虽然该公司创始人任正非在1987年创办华为前曾担任中国解放军的工程师，但他在华为的持股不到百分之二，其余的股份掌握在员工和公司工会委员会手中。但中国政府对华为的影响力究竟达到怎样的程度，外界仍无法探知。

令德国政府及其他西方国家纠结的是，中国出台的法律要求企业与中方情报部门合作。德国内政府发言人对德国之声表示："这条法律令我们极为担忧，因为如此一来，企业便失去对自身产品的掌控。"

德国总理默克尔周二出访日本时曾说，德国有必要与中国对话，确保"企业不会轻易将数据交给中国政府"。

华为则强调，没有一条中国法律要求他们在软件中"开后门"，华为也未曾接到过这样的指示。为了从技术角度驳斥指控，华为还在波恩设立了安全实验室，以第三方角度对源代码进行审查。拥有进入权限的包括三家大型电信公司--德国电信

BSI发言人对德国之声表示，专家们在实验室中拥有"更优良的技术条件，从IT和网络安全角度对制造商的产品实施检查"。另一方面，德国政府也从其它国家购入华为产品进行检测，目前尚未发现任何可疑之处。BSI主席朔恩波姆（Arne Schönbohm）因此认为，没有理由将华为从德国的5G网络建设排除。他在去年12月时曾表示，"作出禁令这么严肃的决定必须有凭有据"，而BSI目前没有看到有关证据。

还能相信谁？

虽然迄今没有发现任何安全隐患，仍无法安抚反对人士。他们认为，华为未来还是能在更新软件时添加特定功能。德国联邦情报局(BND)前局长辛德勒(Gerhard Schindler)在接受德广联采访时表示，"我们可以通过建立安全系统来降低风险，但是风险依然存在。"

他也不排除中国在严重政治危机时通过"后门"使整个德国网络陷入瘫痪。辛德勒认为，这样的情况完全是可能发生的。辛德勒自卸下联邦情报局职务后便以政治游说人士的身份任职于柏林的安全顾问公司"Friedrich 30"。

自美国情报部门前员工斯诺登(Edward Snowden)揭露美国国家安全局（NSA）丑闻后，外界得知美国的情报单位通过软件中的"后门"，取得私人企业的敏感信息。BND的做法正是中国被怀疑可能从事的行为。美国声称只是将取得的信息用于政治情势分析，没有为美国企业提供竞争优势，美国法律也不允许这么做。对德国而言，美国的做法和中国究竟有什么区别？这个问题取决于信任程度与根本制度。很显然，中国不是西方国家，实施的也非民主制度，更不是德国的军事伙伴。

外界对中国司法的独立性也存在质疑，近期发生的事件更令质疑声浪更剧烈。不久前，中国逮捕了一名加拿大公民，显然是对加拿大逮捕了华为首席财务官作出的反击。

从德国经济界的角度来看，中国是重要的销售市场。若德国限制华为参与5G建设，是否会使德国企业在中国市场上受挫，目前尚未可知。

德国政府的态度？

美国基于安全考量将华为阻挡于网络市场门外。加拿大、澳洲、新西兰、挪威和日本也禁止或限制在5G网络建设中使用华为产品。"5G网络必须安全，这是我们的优先考量。"德国内政部在接受德国之声采访时还表示："联邦政府正评估各种措施，以确保安全无虞。"

德国的4G网络信号发射器

上周德国联邦政府及各机构代表曾举行两次会谈，网络运营商也参与了其中一场会议。据媒体报道，联邦信息安全办公室有可能收紧对网络设备组建采购的条件，但是不会完全将华为排除在外。最终结果何时出炉，联邦内政部尚未给出答案。该部门发言人表示："我们需要时间慢慢考虑。"三月中旬即将举行的5G网络竞标也还未公布具体日期。

电信业者怎么看？

对德国电信业者而言，建设新网络的时间紧迫。德国电信、沃达丰和西班牙电信截至目前为止也采用华为技术，因此反对政府对华为实施禁令。据《商报》报道，德国电信和西班牙电信至少在其敏感的核心网络中皆不使用华为产品。沃达丰也表示在核心网络架构中不采用华为技术。

但许多人认为，禁止华为参与5G网络的架设是难以想象的局面。彭博新闻社日前引述德国电信内部文件指出，一旦对华为下达禁令，高速网络的建设至少将拖迟两年。而这又会对目前的4G/LTE网络造成什么影响，完全是未知数。拆除现有网络结构既昂贵又耗时费工，并且将占用许多资源，导致新5G网络的架设被进一步推迟。