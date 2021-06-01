德国建议有基础病的青少年接种新冠疫苗

德国联邦疾控中心罗伯特·科赫研究所建议，由于12岁以上患有基础病的青少年感染新冠病毒出现严重病情的风险可能提高，所以推荐接种Biontech疫苗。
（德国之声中文网）有关是否也为无前期病史的儿童接种，罗伯特·科赫研究所发布的公报表示， "目前一般不推荐，但若经医生解释，且个人愿意并接受风险，也可考虑。"
公告指出，两次接种时间间隔应与成人一样，为3至6星期。该研究所在公报中列出了一系列疾病，患有此类疾病的12岁以上青少年可接种新冠：严重肥胖症、免疫缺陷病、糖尿病、唐氏综合症、肿瘤疾病以及心、肺、肾疾。
根据该公告，罗伯特·科赫研究所还建议为此类12至17岁的儿童和青少年接种疫苗：其所处环境有亲属或其他接触者具严重新冠染疫高风险，且本人无法接种。
联邦教育部长卡利切克（Anja Karliczek）对该建议表示欢迎。 她对法新社说，"尤其是现在建议接种疫苗的儿童和青少年，应能在新学年开始前尽可能完成接种。必须为此创造条件"。
这位基民盟籍人士强调，接种疫苗必须出于自愿，"但相关儿童和青少年经由接种疫苗可获得更多健康保障，这是好事。“ 不过，她认为，”无论个人对接种作何决定，我们都必须假设，开学时仍只是部分儿童和青少年接了种。"
卡利切克部长对法新社表示，因此她认为 "如果现在就拟定暑假后的教学大纲是可取的"。她指出， "持续性的完全在场教学，必须是目标。由于我们不知道新冠大流行瘟疫还会如何发展，因此，现在就应考虑如何应对秋季染疫率可能再度增加的局面。"
欧洲药品管理局（EMA）最近批准Biontech/辉瑞公司疫苗用于12岁以上青少年。在德国，该年龄段可从周一起接种。但联邦接种常设委员会当时尚未作出相关决定。
欧洲药品管理局计划在下月决定是否也批准莫德纳（Moderna）疫苗用于12岁以上儿童和青少年。目前，该机构正"加速审议"对这家美国制药商的上市授权申请 。
与老年人相比，儿童和青少年染疫后病情一般较轻。然而，由于他们也可能被感染，并传播病毒，因此，他们的免疫接种有助于遏制瘟疫。
（法新社）
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