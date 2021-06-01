德国建议有基础病的青少年接种新冠疫苗

（德国之声中文网）有关是否也为无前期病史的儿童接种，罗伯特·科赫研究所发布的公报表示， "目前一般不推荐，但若经医生解释，且个人愿意并接受风险，也可考虑。"

公告指出，两次接种时间间隔应与成人一样，为3至6星期。该研究所在公报中列出了一系列疾病，患有此类疾病的12岁以上青少年可接种新冠：严重肥胖症、免疫缺陷病、糖尿病、唐氏综合症、肿瘤疾病以及心、肺、肾疾。

根据该公告，罗伯特·科赫研究所还建议为此类12至17岁的儿童和青少年接种疫苗：其所处环境有亲属或其他接触者具严重新冠染疫高风险，且本人无法接种。

联邦教育部长卡利切克（Anja Karliczek）对该建议表示欢迎。 她对法新社说，"尤其是现在建议接种疫苗的儿童和青少年，应能在新学年开始前尽可能完成接种。必须为此创造条件"。

这位基民盟籍人士强调，接种疫苗必须出于自愿，"但相关儿童和青少年经由接种疫苗可获得更多健康保障，这是好事。“ 不过，她认为，”无论个人对接种作何决定，我们都必须假设，开学时仍只是部分儿童和青少年接了种。"

卡利切克部长对法新社表示，因此她认为 "如果现在就拟定暑假后的教学大纲是可取的"。她指出， "持续性的完全在场教学，必须是目标。由于我们不知道新冠大流行瘟疫还会如何发展，因此，现在就应考虑如何应对秋季染疫率可能再度增加的局面。"

欧洲药品管理局（EMA）最近批准Biontech/辉瑞公司疫苗用于12岁以上青少年。在德国，该年龄段可从周一起接种。但联邦接种常设委员会当时尚未作出相关决定。

欧洲药品管理局计划在下月决定是否也批准莫德纳（Moderna）疫苗用于12岁以上儿童和青少年。目前，该机构正"加速审议"对这家美国制药商的上市授权申请 。

与老年人相比，儿童和青少年染疫后病情一般较轻。然而，由于他们也可能被感染，并传播病毒，因此，他们的免疫接种有助于遏制瘟疫。

（法新社）

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