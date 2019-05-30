 德国廉价超市Aldi在中国首开实体店 | 经济纵横 | DW | 30.05.2019

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经济纵横

德国廉价超市Aldi在中国首开实体店

两位德国兄弟的折扣超市方案是一部成功史，其建立的企业集团Aldi跻身于全球最大食品商行列。现在，Aldi海外再下一城，入驻上海。

Politische Werbung (Aldi Süd)

这是Aldi超市带有政治色彩的广告，上面写着："去官僚，种水果"

（德国之声中文网）德国著名折扣超市Aldi（中文名"奥乐齐"） 集团称，不日将在中国经营首批分店。总部位于德国米尔海姆（Mülheim） 的该企业发言人周三（5月29日）晚间对德新社表示，该集团旗下的Aldi Süd（"南奥乐齐"） 在华的两家分店下周开门营业。他暂未提供进一步细节。

德国《食品报》（Lebensmittel Zeitung）和《经理杂志》（manager magazin）此前已报道说，Aldi首家在华分店将在上海开业。

Aldi连锁超市的创始人是卡尔·阿尔布莱希特（Karl Albrecht）和特奥·阿尔布莱希特（Theo  Albrecht）两兄弟，目前均已去世。他们属于德国最富有的家族之一，卡尔·阿尔布莱希特曾多年保持德国首富的地位。

Bildergalerie Aldi Bier (picture-alliance/dpa)

Aldi是德国著名的平价超市

早在几年前，Aldi便宣布考虑进入中国市场。针对这次在上海开实体店，德国杂货咨询公司LZ Retailytics的商贸事务专家奎克（Matthias Queck）对德新社分析说，这是Aldi和Lidl（另一德国著名廉价超市） 全球竞争中的又一步伐，Aldi试图抢先占取份额。

谨慎行事

这位专家解释说，除欧洲外，Aldi Süd经由在美国和澳大利亚的扩张，无可争辩地在竞争中占得先机。他指出，尤其在中国，成功经营实体店绝非易事。鉴于这一背景，可以看到，Aldi先在中国提供在线服务。他认为，可以设想，南Aldi会小心翼翼，暂时少开几家分店，以验证这一做法是否能见效。

奎克认为，若这一方案证明有效，Aldi Süd将有能力在最短时间内大举投资扩张。同时启动两家试点分店的做法显示出了这一打算。

改走高端路线

《食品报》此前报道说，在最初于2017年在中国开设网店后，Aldi现在走出了下一步。报道称，Aldi Süd在上海已有了第一家店铺，而且，这个德国折扣商铺先锋明显给人以高值感，注重提供中国人青睐的欧洲进口商品。报道指出，经由这一做法，Aldi能吸引相对更富有些的消费群体，就此而言，在华Aldi与这个廉价超市在其它国家的营生大相径庭。报道说，作为第一步，Aldi Süd将至少开设10家分店，其目标是，在中期上，经营50至100家分店。

延伸阅读：德国廉价超市 在中国走起“轻奢”路线？

《经理杂志》报道说，在上海的首家Aldi分店计划于6月7日开店。这家在华旗舰店不仅将向中国消费者提供人们习以为常的Aldi产品，而且店内还将设一个大型柜台，提供新鲜水产。报道指出，加上中国，Aldi Süd目前在11个国家总共开设了6240家以上分店。

这个米尔海姆企业集团全球范围雇员人数约14.9万。总部设在埃森（Essen） 的Aldi Nord（"北奥乐齐"）称在9个国家开有分店。

凝炼/王凡（德新社）

  • Bildergalerie Aldi - Karl Albrecht Spiritousen und Lebensmittel 1930

    福布斯百强中的德国面孔

    第21位：贝阿特·海斯特（Beate Heister）和小卡尔·阿尔布莱希特（Karl Albrecht Jr.） 259亿美元

    他们是德国连锁超市集团Aldi创始人之一卡尔·阿尔布莱希特（Karl Albrecht）的子女。老阿尔布莱希特2014年7月去世，享年94岁。继承他遗产的这双儿女也通过接过德国首富的头衔。二战之后，卡尔与弟弟提奥（Theo Albrecht）一手创立以物美价廉为宗旨的Aldi超市。1961年，兄弟两人“分家”：卡尔专注于德国南部市场（Aldi Süd），提奥则接管北部(Aldi Nord)和欧洲其他地区业务。贝阿特·海斯特自己从未在Aldi Süd工作过，小卡尔则曾担任多项职务，后来因病退出管理层。两人掌握一项以他们母亲命名的基金，据估计掌控Aldi Süd至少75%的股权。

  • Schilder von Aldi Süd und Aldi Nord

    福布斯百强中的德国面孔

    第34位：小提奥·阿尔布莱希特(Theo Albrecht, Jr.)及其家族 203亿美元

    顾名思义，小提奥就是Aldi家族另一位大家长提奥的儿子。1971年，老提奥遭遇绑架事件后，设立一个基金会，掌握Aldi Nord的资产。2010年，老提奥去世，享年88岁。与其他阿尔布莱希特家族的成员一样，现年65岁的小提奥与其家人也非常低调，几乎从不在媒体上抛头露面。

  • Susanne Klatten

    福布斯百强中的德国面孔

    第38位：苏珊·克拉滕（Susanne Klatten） 185亿美元

    与排在前面的Aldi家族传人一样，福布斯总排名第38位的苏珊·克拉滕也是一名“富二代”。作为宝马公司的继承人，53岁的克拉滕及其弟弟斯蒂芬·科万特（Stefan Quandt）共同拥有几乎50%的宝马股份。虽然并非白手起家，苏珊·克拉滕也绝非坐吃山空的纨绔子弟。她大学主修经济学，拥有MBA学位，曾帮助化工制药集团Altana成功跻身世界一流行列。

  • Deutschland Continental AG Georg und Maria-Elisabeth Schaeffler

    福布斯百强中的德国面孔

    第39位：乔治·舍弗勒（Georg Schaeffler） 181亿美元

    乔治·舍夫勒与其母亲玛丽亚（Maria-Elisabeth Schaeffler-Thumann/图右）是舍夫勒集团的主导人物。该集团是滚珠轴承制造的世界领头羊。舍夫勒集团的起家与纳粹颇有渊源，也曾为该家族企业历史上的一个污点。但是，此后乔治的父亲（也叫乔治）在1949年发明滚珠轴承，成为企业的“摇钱树”。世界金融危机爆发时，舍夫勒集团正忙于收购汽车配件巨头大陆集团（Continental），一度陷入困境，几近破产。但此后随着汽车工业的复苏，舍夫勒也终于度过难关。在2009年2月1日到2015年11月1日之间，大陆集团的股价增长20倍，乔治及其母亲的资产也“水涨船高”。

  • Symbolbild Lidl Discounter

    福布斯百强中的德国面孔

    第47位：迪特·施瓦茨（Dieter Schwarz） 164亿美元

    迪特·施瓦茨（76岁）的父亲约瑟夫在上世纪30年代创立施瓦茨集团，目前该集团下辖Lidl和Kaufland两大德国超市品牌，年收入高达860亿美元。近年来，施瓦茨集团在欧洲其他国家也大展拳脚，甚至计划在2018年进军美国市场。施瓦茨家族在上世纪90年代曾是福布斯富豪榜中的常客，但在1999年，却因为疑似将家族资产转移到一家慈善基金而被剔出榜单。2013年，福布斯研究显示施瓦茨基金会是一家部分具有慈善目的的有限公司，而非纯粹慈善基金会，因此迪特·施瓦茨重新回到富豪榜中。

  • Johanna Quandt mit Stefan Quandt und Susanne Klatten

    福布斯百强中的德国面孔

    第48位：史蒂芬·科万特（Stefan Quandt） 156亿美元

    与他的姐姐苏珊·克拉滕（图右）一样，史蒂芬·科万特的财产主要来自继承家族遗产：他拥有25.6%的宝马股份。目前他和苏珊都是宝马监事会成员，斯蒂芬还是副主席。他在卡尔斯鲁厄工大学习经济和工程，毕业后曾一度在香港工作。除了宝马股份之外，他名下还拥有多家公司，业务涉及电子身份认证、太阳能设施等多个领域。

  • Unternehmer Michael Otto

    福布斯百强中的德国面孔

    第51位：米歇尔·奥托（Michael Otto） 154亿美元

    Hermes快递？MyToys.de？生活在德国的人也许都接触过这些品牌，但也许很多人不知道的是，它们的母公司都是德国奥托集团。该集团自称是亚马逊之后的全球第二大互联网零售商。创始人维尔内尔·奥托（Werner Otto）最初只是在汉堡开设了一家邮购公司，而今天这个家族企业的业务范围包括零售、房地产和金融服务等。维尔内尔的儿子米歇尔目前是监事会主席，此前曾担任集团总裁长达26年，直到2007年退休。米歇尔本人还是一个知名的环保主义者，为保护易北河环境设立了专项基金。

  • Knorr-Bremse AG Vorstandsvorsitzender Heinz Hermann Thiele

    福布斯百强中的德国面孔

    第82位：海因茨·赫尔曼·蒂勒（Heinz Hermann Thiele） 117亿美元

    上世纪80年代中期，海因茨·赫尔曼·蒂勒接管位于慕尼黑的克诺尔集团（Knorr-Bremse Group），此后该公司成为世界领先的铁路和商用车辆刹车系统制造商。2014年营业额达到57亿美元。出身贫寒的蒂勒现年74岁。他在大学攻读法律，60年代加入克诺尔集团的法务部门，此后一路高升。克诺尔家族后人决定出售集团股份时，蒂勒在德意志银行的支持下接盘成功。2007年，蒂勒退出一线工作，但依然主持监事会。不过他已经宣布将在2016年3月彻底退休，专注于家庭生活。蒂勒为人固执，公司中不少高层经理都因为无法与其共事而走人，甚至包括他自己的儿子在内。

    作者: 石涛


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China 101 Jahre alte Frau Recycling (picture-alliance/dpa/T.Tu Gy)

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