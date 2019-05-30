德国廉价超市Aldi在中国首开实体店

（德国之声中文网）德国著名折扣超市Aldi（中文名"奥乐齐"） 集团称，不日将在中国经营首批分店。总部位于德国米尔海姆（Mülheim） 的该企业发言人周三（5月29日）晚间对德新社表示，该集团旗下的Aldi Süd（"南奥乐齐"） 在华的两家分店下周开门营业。他暂未提供进一步细节。

德国《食品报》（Lebensmittel Zeitung）和《经理杂志》（manager magazin）此前已报道说，Aldi首家在华分店将在上海开业。

Aldi连锁超市的创始人是卡尔·阿尔布莱希特（Karl Albrecht）和特奥·阿尔布莱希特（Theo Albrecht）两兄弟，目前均已去世。他们属于德国最富有的家族之一，卡尔·阿尔布莱希特曾多年保持德国首富的地位。

Aldi是德国著名的平价超市

早在几年前，Aldi便宣布考虑进入中国市场。针对这次在上海开实体店，德国杂货咨询公司LZ Retailytics的商贸事务专家奎克（Matthias Queck）对德新社分析说，这是Aldi和Lidl（另一德国著名廉价超市） 全球竞争中的又一步伐，Aldi试图抢先占取份额。

谨慎行事

这位专家解释说，除欧洲外，Aldi Süd经由在美国和澳大利亚的扩张，无可争辩地在竞争中占得先机。他指出，尤其在中国，成功经营实体店绝非易事。鉴于这一背景，可以看到，Aldi先在中国提供在线服务。他认为，可以设想，南Aldi会小心翼翼，暂时少开几家分店，以验证这一做法是否能见效。

奎克认为，若这一方案证明有效，Aldi Süd将有能力在最短时间内大举投资扩张。同时启动两家试点分店的做法显示出了这一打算。

改走高端路线

《食品报》此前报道说，在最初于2017年在中国开设网店后，Aldi现在走出了下一步。报道称，Aldi Süd在上海已有了第一家店铺，而且，这个德国折扣商铺先锋明显给人以高值感，注重提供中国人青睐的欧洲进口商品。报道指出，经由这一做法，Aldi能吸引相对更富有些的消费群体，就此而言，在华Aldi与这个廉价超市在其它国家的营生大相径庭。报道说，作为第一步，Aldi Süd将至少开设10家分店，其目标是，在中期上，经营50至100家分店。

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《经理杂志》报道说，在上海的首家Aldi分店计划于6月7日开店。这家在华旗舰店不仅将向中国消费者提供人们习以为常的Aldi产品，而且店内还将设一个大型柜台，提供新鲜水产。报道指出，加上中国，Aldi Süd目前在11个国家总共开设了6240家以上分店。

这个米尔海姆企业集团全球范围雇员人数约14.9万。总部设在埃森（Essen） 的Aldi Nord（"北奥乐齐"）称在9个国家开有分店。

凝炼/王凡（德新社）