德国庇护香港本土派 特区政府表示不满

(德国之声中文网)香港特首林郑月娥周五(5月24日)召见德国驻港署理总领事施密特(David Schmidt)，就两香港居民据报获德国政治庇护一事表示强烈反对及深切遗憾。在会面中，林郑月娥强调"香港的法治精神、执法机关的严谨执法及独立的司法制度，一向得到国际社会的高度评价和认同"。她表示，香港任何被控触犯法例的人士均会获公开及公平的审讯，并对两名弃保潜逃的人士据报获德国提供庇护一事表示深切遗憾及强烈反对，指该做法会使香港法治和司法独立的国际声誉受到不合理的损害。

林郑月娥质疑德国有关当局的决定是否建基于事实，指出两名弃保潜逃的人士就2016年2月发生的旺角暴乱事件被控以包括暴动和袭警在内的严重指控，称"德国长期有外交人员驻港，德国当局理应充分考虑上述可从公开记录轻易获取的资料，来判断事实和处理要求庇护申请。"她对德国当局未能对事实进行基本评估表示失望。

另据德新社消息，中国外交部也将在下周召见德国驻北京大使馆公使雷宇翰(Johannes Regenbrecht)。在外交圈内，召见公使通常意味着事件的严重程度尚未达到需要召见大使的级别。

中国外交部发言人陆慷

周四，中国外交部驻港公署已经就德国政府给予"本土民主前线"前召集人黄台仰及成员李东升政治庇护表示了"严重关切"。一名发言人在声明中"敦促德方切实恪守国际法和国际关系基本准则，尊重香港特区的法治和司法独立，不得纵容违法犯罪分子，不得干涉香港事务和中国内政。"声明还强调，香港特区的"法治水平不断提升，居民的广泛权利和自由依法得到充分保障；同时，任何人都无权凌驾于法律之上。"

中国外交部发言人陸慷也在周四对媒体表示，"香港事务全属中国内政，任何其他国家、组织或个人都无权干预。他说，香港是法治社会，居民享有的权利和自由依法得到充分保障，这事实不容否认。"

黄台仰2015年7月在一次本土派示威集会上

建制派议员抗议

2016年农历新年，与警方发生严重冲突的"旺角骚乱"后，黄台仰和李东升受到"暴动、煽惑非法集结"等罪名指控。2017年11月在保释期间，他们获法庭批准离港出席活动后，经台湾前往德国。此后，两人受到香港警方通缉。本周三，黄台仰和李东升在柏林露面；同时，据《纽约时报》和《金融时报》报道，两人已于一年前在德国正式获得庇护。

德国当局没有说明给予避难保护的具体理由。德国外交部发表声明表示，香港的人权状况总体是良好的，"但同时，政治反对派空间受到挤压、言论和新闻自由的逐渐流失，特别是在涉及敏感政治议题的时候，这让我们深感忧虑。"

不论是香港特区政府，还是中国外交部，都只是对德方的举动表示"严重关切""强烈反对""深切遗憾"，并没有明确要求德国当局将黄、李二人移交香港。

一些香港建制派议员则在周四前往德国驻港总领事馆外示威，递交请愿信，要求德国当局重新检视两人的难民身份。请愿者强调，即使两人回港，也可以得到公开公正的审讯；而现在德国当局提供政治庇护的做法，是"变相鼓吹暴力，令违法的人不需要承担刑事责任"。

分析人士预计，香港人权也会成为下周五中国国家副主席王岐山在柏林与德国总理默克尔会晤时的一个话题。

文山/王凡/(德新社、法新社等)