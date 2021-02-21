德国庆祝犹太人在德生活1700年

（德国之声中文网）如今，约有20多万犹太人在德国生活，德国也是欧洲唯一一个犹太群体呈增长态势的国家——鉴于德国犹太人曾几乎被全部杀害的历史，这是一个令人难以置信的成功故事。德国犹太群体规模扩大之所以受到瞩目，也是因为在1945年的时候，绝大多数犹太人似乎无法想象在这个对600万欧洲犹太人进行种族灭绝的国家重建社群。

第二次世界大战结束时，盟军解放了大约15000名德国犹太人。大多数人都是在躲藏中度过的，其余的则是在集中营中幸存下来的。许多选择留在德国的犹太人都是因为有非犹太人的配偶或父母。和著名哲学家同名的犹太记者卡尔·马克思（ Karl Marx）是最早回国的德国犹太人之一。马克思曾在战争中流亡，却一直心念故乡。但他后来回忆说，1946年越过边境进入英占区时，他也不禁自问：“发生了这些事，作为一个犹太人，我怎么能在德国生活？”

二战后，在前贝尔根-贝尔森（Bergen-Belsen） 集中营附近的一个收容营中举行的光明节庆祝活动

“永远不要再在德国这块沾满鲜血的土地上定居”

马克思和其他几千名理想主义者的决定受到了犹太社群内外许多人的质疑。1948年7月，世界犹太人大会在二战后首次召开，并发表了一项坚定的决议： “犹太人民决心永远不再在德国这块沾满鲜血的土地上定居”。 英国基尔大学历史学家安瑟尼·考德斯（Anthony Kauders）介绍，尽管国际犹太社群作出这项决定，但仍一些犹太人选择在德国定居，其中的原因多种多样，“一些人曾因受到德国人的帮助而生存下来，他们拒绝归咎于所有德国人。还有人则是因为年老体弱，无法移民。”

重建社群 困难重重

战争结束后，重建犹太社群的工作随即展开。到1948年，已有100多个犹太社区分布在德国各地。他们由两个截然不同的群体组成：一个是德国犹太人，他们大多在战前就被高度同化并融入了德国社会。另一个群体是数千名来自东欧国家的流离失所的犹太难民，他们非自愿来到德国。因为他们几乎不会德语，所以谋生十分困难。

来到德国的犹太难民中，有90%以上的人在之后的三到四年内离开了德国，大部分去了美国或新成立的以色列。只有约15000人留在德国。许多留下来的东欧犹太人最终获得了德国公民身份。他们初来乍到，宗教、文化和社会方面的需求都要依靠社群。“他们过着非常封闭的生活”，考德斯说：“在二十世纪五六十年代，犹太社群的成员相互认识，与社群之外的人却鲜有接触。”

犹太人中央理事会成立

1950年7月，全德犹太社区决定成立了一个代表他们的联合组织：德国犹太人中央理事会。德国犹太社群的坚持不懈，促成了与国际犹太机构的合作，最终使德国犹太人中央理事会成为世界犹太人大会的正式成员。

与此同时，反犹太主义在德国仍然是一个问题。1946年美军传发的一份报告发现，18%的德国人仍然是 “激进的反犹主义者”，21%的人是反犹主义者，还有22%的人是 “温和的种族主义者”。1947年的一项调查发现，超过三分之一的德国人会赞成德国没有犹太人。

历史学家考德斯说：“当西德政府明确站在反对反犹太主义的立场上时，这种氛围就发生了变化，政府正式与反犹太主义宣战，当然效果就不同了。这是（犹太人）以前在德国或他们来自的东欧国家没有经历过的事情。这让他们有了安全感。”

东西两德

在第三帝国的废墟上出现了两个德国：东部的德意志民主共和国（GDR）和西部的德意志联邦共和国（FRG）。许多抱有政治理想的德国出生的犹太人最初都被吸引到东德。战后的几年里，较为有名的犹太人都住在那里，比如著名作家、犹太人和共产党人安娜·西格斯（Anna Seghers）。“没有人想在东德作为犹太人生活——他们都想作为共产党人在那里生活”，社会学家和作家艾琳·朗格（Irene Runge）如是说，1949年，当她还是个小女孩的时候，随父母从美国移居德国。

朗格说，前东德的许多犹太人都是如此：“我认为这是那里的唯一生活方式。你必须专注于政治目标。大家的态度是，'我们不会让德国人独自留在这个国家，我们要让它成为一个比以前更好的国家’。”有关东德犹太人生活的文字记录几乎不存在。在上世纪50年代，注册的犹太社区成员也只有1500人。

避风港 ——以色列

对联邦共和国政府来说，1965年与以色列建立正式外交关系标志着向前跨出重要一步。德裔犹太人社群以促进两国人民的交流为己任。“因为大屠杀，相比其他地区的犹太人，以色列对德国犹太人而言更为重要。考德斯解释说：“他们一直有’随时打包走人’的想法，意思是：如果情况变糟，他们就会离开（德国）。”

同时，第二代和第三代德国犹太人已经成长起来。有些人离开德国前往以色列和其他国家，但很多人留下来了。 “在20世纪80年代，出现了年轻的一代，他们受够了长辈们的心态——仅把在德生活看成权宜之计”，考德斯接着介绍：“这些年轻一代敢于发声，致力于公开争取犹太人的权利。”

配额难民带来转机

来自波兰、捷克斯洛伐克、以色列和伊朗的新犹太移民也属于大屠杀后的这一代。他们建造了犹太教堂，开办了新的学校。宗教多元化发展，教区形成并扩大。然而，犹太教堂和社群的注册成员人数却从未超过3万人。

1991年底的苏联解体却改变了这一现象。东西边界开放后，前苏联近22万犹太人作为所谓的“配额难民”移民到统一后的德国。几乎在一夜之间，新社区形成了，旧社区的规模得以扩大。犹太社区中心、学校和教堂随处可见。 “俄罗斯犹太人”的涌入使德国犹太社群免于人口崩溃，但他们的融入也是一大挑战，因为与德国当地犹太人相比，这些新来者中大多数人的世俗化程度较高。“他们的到来改变了一切”，社会学家朗格回忆说。

如今，来自前苏联的犹太人及其后裔占德国犹太人的绝大多数——有人估计显示，他们在社区成员中的占比高达90%。“具有讽刺意味的是，他们对当地社区所关注的辩论话题并不感兴趣。历史学家考德斯说：“与那些在浩劫后重建犹太人社群的人相比，他们更务实，当然也没有那么多罪恶感。”

新的一代

如今，不少以色列人以及来自美国、加拿大、阿根廷和英国等西方国家犹太人来到德国-——尤其是柏林定居。据估计，在过去20年里，有1.5万至2万名年轻、受过高等教育、世俗化、政治左倾的以色列人来到德国。他们中的许多人都有亲属是大屠杀幸存者。有些人通过父母和祖父母获得欧盟国家的公民身份，由此简化了他们移居德国的程序。

但是，反犹主义的阴影还远远没有消失。就在本周庆祝犹太人在德生活1700年的活动拉开帷幕之前，一份新的警方报告显示，反犹太仇恨犯罪案件激增，2020年共有至少2275起此类事件发生。

尽管如此，历史学家考德斯认为，如今有犹太人迁往德国，他们自己的祖父母曾在大屠杀中幸存下来并逃亡，这已是彻底的历史变革。 “现在，对以色列人来说，在柏林生活很酷，而且他们不会感到内疚，这说明以色列社会和德国社会已经变得十分多元化了。从这个意义上而言，战后时期已经结束了。”



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