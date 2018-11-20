德国幼儿园有的免费、 有的价格昂贵

（德国之声中文网）有的父母每月要为孩子缴纳数百欧元的幼儿园费用，有的父母则一分钱都不用交。孩子上幼儿园交不交费或者交多少，完全取决于你所居住的城市和地区。根据位于科隆的德国经济研究所的一项最新调查，因地区的差别，幼儿园的费用也有数百欧元之差。

就公立幼儿园而言，父母缴纳多少幼儿园费用一般市政当局都有具体的规定。这些规定通常都是是根据儿童的年龄、幼儿园的照料时间和父母的年收入来计算。

根据德国经济研究所的调查结果，德国首都柏林的父母为孩子缴纳的幼儿园费用最少。自今年夏季以来，无论家长收入多少以及孩子在幼儿园呆多长时间，基本上都是免费。在莱法州， 2岁以上儿童上幼儿园免费。汉堡的儿童在幼儿园每天不超过5小时也是免费。

其他地方如杜塞尔多夫、汉诺威、明斯特、基尔或埃尔富特等城市都实施父母年收入在 3万欧元以下幼儿园免费的规定，收入超过这个界限，则必须缴纳费用。也有些地方规定至少在儿童入学前的最后几年幼儿园免费。

根据调查结果，年收入超过9万欧元的家住杜伊斯堡市的父母如果每天送其18个月的孩子去幼儿园9小时的话，缴纳的费用最高，每月需缴纳630欧元。科隆年收入5万欧元的中等收入家庭，如果孩子在幼儿园每周收看护25或者35小时，所缴纳的幼儿园费用则是最贵的。如果看护45小时，那么萨尔布吕肯的入园费用最昂贵。

德国经济研究所还对所有人口超过25万的城镇和较小的联邦州首府的幼儿园收费规定进行了评估后发现，这些规定全都考虑了家庭收入，儿童年龄和看护时间等因素。一般情况下孩子的年龄越小，看护的时间越长以及父母的收入越高，幼儿园的费用也就越高。

不过这些收费标准并没有考虑幼儿园的看护质量，例如一个保育员要照顾多少个孩子。根据另一项由贝塔斯曼基金会进行的研究，在看护质量方面存在很大的差别。德国西部的幼儿园，每个专业幼师平均照料3,6名儿童，但是在德国东部地区，每名幼师则平均要照看6个孩子。此外, 这些公立幼儿园的收费标准不适用于私立幼儿园以及属于独立机构的幼儿园，而它们在德国大约占全部幼儿园的三分之二。

调查报告的作者估计，中等收入的父母通常不得不将其净收入的十分之一交给幼儿园。有些家庭就是因为觉得幼儿园费用太昂贵，因此较晚才送孩子去幼儿园。

李京慧/李鱼（德新社）