 德国巴州选举结束 默克尔末日开始？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 15.10.2018

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时政风云

德国巴州选举结束 默克尔末日开始？

德国巴伐利亚州新一届议会选举初步结果已有定数。对于默克尔领导的联盟党来说，这一选举结果至关重要。她的姐妹党基社盟在老家失去了绝对多数的优势，必须要面临新的执政伙伴和挑战。

Angela Merkel Deutschlandtag der Jungen Union (picture-alliance/dpa/S. Hoppe)

基社盟在巴伐利亚占主导地位 是默克尔重要的票仓之一

（德国之声中文网）周日清晨，巴伐利亚的州议会选举全面展开。八时整，各投票站正式开放。大约950万选民被呼吁参加五年一次的州议会选举，决定180个议席的分配。

截至周一晨间的初步计票统计结果显示，传统上在巴伐利亚州一直能单独执政的基社盟在本次选举中失去了这一权力，只获得了37%左右的支持率，比五年前少10%。 这也是该党继1962年的选举失利后，第二次失去在州议会中拥有绝对多数的地位。该州第二大党派为此次大选中的最大赢家——德国绿党。该党的支持率在目前的计票结果中为17.5%，与上届选举相比增加了8.9%。

Deutschland Landtagswahl in Bayern (picture-alliance/dpa/K. Nietfeld)

本次巴伐利亚州议会选举中，基社盟的绝对多数地位已经不保

政界新军“自由选民”党（Die Freien Wähler）也是此次巴伐州选举中的大赢家。获得了11.6%的这个年轻的党派很有可能成为基社盟的联合执政伙伴，如果后者不选择绿党的话。

此次大选中的最大输家为社民党（SPD），支持率与5年前相比少了一半多，只达到9.7%的水平。德国选项党（AfD）则能够凭借10.2%的支持率首次进入州议会，需要为其让位的是没有达到5%入议会门槛的左翼党（Die LInke），该党只获得了3.2%左右的支持率。

在州府慕尼黑市，根据市政府周日十时提供的信息，参选率大约为35%，其中包括邮递投票的选民。略高于五年前33.3%的投票率。而在纽伦堡截至周日十时的参选率则只有10.9%。现任州长马库斯·索德在记者的围观之下，在纽伦堡参加了投票。有迹象显示，今年参加邮递投票的选民人数明显增多。

本次选举引起了极大的关注，因为前期的各项民调均显示，巴伐利亚第一大党基社盟很有可能会失去绝对多数地位，而不得不寻找联合执政伙伴。而绿党则有望晋升为第二大政党。目前的初期计票结果证实了前期的预测。德国《柏林晨报》周一发表评论称：巴伐利亚州的政治地震给当地的党派带来冲击。姐妹党的糟糕表现也意味着默克尔向其政治生涯的结束又走进了一步。

Deutschland Landtagswahl in Bayern | CSU-Plakat (picture-alliance/dpa/K.-J. Hildenbrand)

慕尼黑街头的竞选广告

任琛、达扬 / 文木 （德新社，法新社）

 

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