德国已向乌克兰交付“爱国者”防空系统

（德国之声中文网）根据德国联邦政府网站的消息，德方已经向乌克兰交付了一套爱国者防空与导弹防御系统，它能够拦截敌方飞机、弹道导弹以及巡航导弹，其有效射程约为100公里，有效射高30公里。

此前，美国与德国各自同意向乌克兰分别供应一套"爱国者"系统，从而减小俄军空袭对民用基础设施的破坏。德新社援引一名德国军方消息人士称，乌军士兵已经在一个"北约国家"以"联合演训"的方式接受了美方以及德方的相应培训。

目前，美方的"爱国者"系统尚未完成交付。此外，荷兰方面也允诺将会为乌克兰提供"爱国者"。

乌克兰再遭俄军无人机空袭

就在4月19日，乌克兰方面通报称，在过去的一整夜，南部港口城市敖德萨遭到了Shahed-136型无人机（亦常译为见证者136）的袭击。敖德萨军管部门负责人克鲁克(Yuriy Kruk)在社交媒体Telegram上发表声明说，尽管防空部队击落了大部分来袭的无人机，但是仍有一些民用基础设施被击中。他透露，国家紧急事务局等机构正在现场开展工作，采取一系列措施控制火势，初步消息显示暂无人员伤亡。

Shahed-136是一款由伊朗制造的小型自杀式无人机，可以携带炸药沿着设定路线飞向目标。去年11月有报道披露称，伊朗与俄罗斯方面达成协议，允许后者进行组装生产。西方国家情报部门认为，自此之后该型无人机就被广泛应用于俄乌冲突之中。

俄军也有自己的无人机武器，但是由于西方制裁，俄罗斯缺乏足够的零部件来对战损的无人机进行维护和替换。

瑞士重申中立原则

德国的邻国瑞士则继续在武器供应问题上恪守严格中立。瑞士联邦主席贝尔塞特(Alain Berset)在4月18日与德国总理肖尔茨会晤时再次重申了禁止第三国向乌克兰转交瑞士武器的立场。他说，瑞士的中立法案禁止瑞士政府向武装冲突的任何一方提供任何军事援助。"没人可以要求我们破坏自己的法律。"不过，贝尔塞特同时也说，这并不意味着瑞士对俄乌局势漠不关心，瑞方对俄军侵略行为表示强烈谴责，且为乌克兰提供人道主义以及重建援助。"每个人都尽其所能。但是也要考虑应该、必须、能够怎样发展。"贝尔塞特表示，瑞士国内也正在激辩中立法案，"所以，我们应该遵守规则，并且在必要时修改规则，这很重要。"

这一事件的背景是：德国此前请求回购瑞士库存的德制"豹2"主战坦克，以填补德国联邦国防军的"豹2"坦克援助乌克兰后留下的空缺。此外，德国以及丹麦、西班牙还请求购买一批瑞士库存弹药以出口至乌克兰。瑞士方面都予以回绝。

德国总理肖尔茨在不久前曾表示，"时代转折"迫使所有国家都要转变思维。德国联邦议会外交事务委员会主席罗特(Michael Roth)现在则对瑞士在乌克兰问题上恪守中立"表示失望"。他说，今后德国在与瑞士展开军事合作时，必须要考虑到瑞士的这种立场。

不过，肖尔茨也对瑞士参与西方对俄经济制裁表示了赞扬。贝尔塞特透露，已经没收了俄罗斯寡头的75亿瑞郎的资产。

（法新社、路透社、德新社）

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