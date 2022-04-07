德国左翼激进派人士被判入狱

因对新纳粹分子发动多次袭击，现年28岁的左翼激进派人士Lina E. 及其同谋被德累斯顿地方法庭判处监禁。
（德国之声中文网）经过近一百天的庭审，德累斯顿最高法庭判处左翼极端分子Lina E.及其三名同谋多年监禁。法官称，Lina E. 参与犯罪团伙罪名成立，判处五年零三个月监禁。同案其他三名男子则分别获刑两年五个月至三年三个月的监禁。
法庭裁定称，证据显示，被告人在2018年至2020年间对德东图林根及萨克森等地极右团体成员发起多次严重的暴力袭击。大学生Lina E. 则被法庭视为这一犯罪团伙的首领。检方称，袭击行动共造成13人受伤，其中两人一度面临生命危险。
2019年底，以Lina E.为首的左翼极端团伙冲入爱森纳赫（Eisenach）一家极右人士聚集的知名酒吧，用棍棒和铁锤击打一名极右人士。数周后，他们再度对这名极右人士发动袭击，造成此人多处骨折及其他伤痛。
法官对Lina E.的判决低于检方八年监禁的量刑建议，而庭审期间，Lina E.已在监狱中度过了两年时光。检方还建议对其他被告判处三年零九个月的监禁。辩方则要求仅以伤人未遂以及盗窃罪名考虑对Lina E.的量刑。
法庭宣判时，上述被告以文件夹遮挡面部，而一些文件夹写有"释放所有反法西斯人士"。而旁听席上则有上百名支持者对被告报以掌声。
判决宣读完毕时，又有人高喊左翼口号。主审法官Hans Schlüter-Staats要求保持肃静，以便他能够宣读量刑理由。他说，任何想倾听量刑理由的人，都可以留在法庭内。此时旁听席有人对法官高喊"你们都是法西斯的朋友。" 这位法官则对德国的司法制度进行了辩护，并强调多年来，这家法庭曾判决了大批右翼极端暴力案件。
控方证据大部分来自一名团伙成员的证词。现年30岁的污点证人Johannes D.供称，他曾参与过一系列袭击事件的策划过程。今年二月，此人已被判处18个月缓刑。由于此人获刑较轻，所以有传言称，他是为了获得轻判而做出了对Lian E. 不利、而且前后矛盾的口供。
袭击行动在多大程度上是经过事先策划的，这是庭审时控辩双方争执的焦点。因为，Lina E. 之所以被定性为犯罪团伙首犯，就是基于该左翼团伙曾为实施袭击而进行过专门训练的口供。
这起案件具有极高的政治敏感度：辩方律师以及Lina E.家乡城市莱比锡的左翼极端阵营均认为，他们被当局和媒体当作了替罪羊。除此之外，Lina E.的支持者们还认为，司法当局对新纳粹犯罪分子网开一面，没有进行有力打击。周三，左翼极端阵营的活跃分子在德累斯顿法庭前举行了示威，并呼吁本周六在柏林和莱比锡举行大规模抗议集会。警方相信，届时有可能会发生暴力冲突。
德国公共管理学院极端主义问题专家汉森（Hendrik Hansen）教授认为，很多媒体对极端左翼势力的危险性认识不足。他对德国之声表示："这次庭审非常成功。在莱比锡，左翼极端势力正在以秘密社团的形势发展壮大，他们使用的方法手段也是以前不曾有过的。"
汉森表示：以Lina E.为首的团伙完全可以被定性为犯罪团伙，甚至被定性为恐怖主义团伙也不为过。他说："该团伙所实施的袭击行动，事先都进行了缜密的策划，也采用了相应的技术手段，比如一次性手机。为了实施有效的团伙协作，他们专门进行了培训。有专人负责对袭击对象进行盯梢侦察。团伙内部有着非常详尽的分工。"
汉森表示，该团伙在策划袭击行动时，目的很明确，就是要让袭击对象负重伤，甚至要致其于死地。"而恐怖主义的定义，就是采用基于政治动机的暴力，在民众或特定群体中引发恐慌。"
除了在庭审最后一天，对旁听席上亲友表达谢意之外，Lina E.只在法庭上做出一次口头陈述。2022年十月的一次庭审中，Lina E. 讲述了她的成长过程：她在卡塞尔市出生长大，曾一度希望成为照顾弱势青年的社工，大学学习期间，曾撰文讨论年轻一代人当中的极端右翼势力激进化倾向。
卡塞尔市位于德国中西部的黑森州，该州境内拥有规模较大的极端右翼势力。
2011年，"纳粹主义地下组织"案件被破获之后，德国全境掀起了对司法机构及情报机关种种失职行为的诟病和讨论，而这场讨论为Lina E. 日后的政治取向奠定了基础。
Lina E. 被捕两年以来，一直关押在开姆尼茨监狱中，而"纳粹主义地下组织"唯一在世成员 Beate Zschäpe当时也在这所监狱服刑。
检察机关认为，Lina E.仍具有极高的危险性。检察官Alexandra Geilhorn 表示，被告人迄今为止，毫无悔罪表现，也不肯放弃其极左理念。这位检察官还表示，袭击行动的残暴和冷血程度令人发指。
迄今为止，针对新纳粹分子的暴力袭击行动现场并没有发现Lina E.的DNA。不过，至少一起袭击案同Lina E. 间接相关，因为这里发现了Lina E. 生活伴侣Johann G.的DNA。目前，此人仍负案潜逃。
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