德国左翼激进派人士被判入狱

（德国之声中文网）经过近一百天的庭审，德累斯顿最高法庭判处左翼极端分子Lina E.及其三名同谋多年监禁。法官称，Lina E. 参与犯罪团伙罪名成立，判处五年零三个月监禁。同案其他三名男子则分别获刑两年五个月至三年三个月的监禁。

法庭裁定称，证据显示，被告人在2018年至2020年间对德东图林根及萨克森等地极右团体成员发起多次严重的暴力袭击。大学生Lina E. 则被法庭视为这一犯罪团伙的首领。检方称，袭击行动共造成13人受伤，其中两人一度面临生命危险。

用木棍和铁锤袭击极右分子

2019年底，以Lina E.为首的左翼极端团伙冲入爱森纳赫（Eisenach）一家极右人士聚集的知名酒吧，用棍棒和铁锤击打一名极右人士。数周后，他们再度对这名极右人士发动袭击，造成此人多处骨折及其他伤痛。

法官对Lina E.的判决低于检方八年监禁的量刑建议，而庭审期间，Lina E.已在监狱中度过了两年时光。检方还建议对其他被告判处三年零九个月的监禁。辩方则要求仅以伤人未遂以及盗窃罪名考虑对Lina E.的量刑。

德雷斯特法庭前的抗议集会

法庭宣判时，上述被告以文件夹遮挡面部，而一些文件夹写有"释放所有反法西斯人士"。而旁听席上则有上百名支持者对被告报以掌声。

判决宣读完毕时，又有人高喊左翼口号。主审法官Hans Schlüter-Staats要求保持肃静，以便他能够宣读量刑理由。他说，任何想倾听量刑理由的人，都可以留在法庭内。此时旁听席有人对法官高喊"你们都是法西斯的朋友。" 这位法官则对德国的司法制度进行了辩护，并强调多年来，这家法庭曾判决了大批右翼极端暴力案件。

庭审冗长 证据矛盾

控方证据大部分来自一名团伙成员的证词。现年30岁的污点证人Johannes D.供称，他曾参与过一系列袭击事件的策划过程。今年二月，此人已被判处18个月缓刑。由于此人获刑较轻，所以有传言称，他是为了获得轻判而做出了对Lian E. 不利、而且前后矛盾的口供。

袭击行动在多大程度上是经过事先策划的，这是庭审时控辩双方争执的焦点。因为，Lina E. 之所以被定性为犯罪团伙首犯，就是基于该左翼团伙曾为实施袭击而进行过专门训练的口供。

对Lina E. 的审理极具政治敏感性

这起案件具有极高的政治敏感度：辩方律师以及Lina E.家乡城市莱比锡的左翼极端阵营均认为，他们被当局和媒体当作了替罪羊。除此之外，Lina E.的支持者们还认为，司法当局对新纳粹犯罪分子网开一面，没有进行有力打击。周三，左翼极端阵营的活跃分子在德累斯顿法庭前举行了示威，并呼吁本周六在柏林和莱比锡举行大规模抗议集会。警方相信，届时有可能会发生暴力冲突。

德国公共管理学院极端主义问题专家汉森（Hendrik Hansen）教授认为，很多媒体对极端左翼势力的危险性认识不足。他对德国之声表示："这次庭审非常成功。在莱比锡，左翼极端势力正在以秘密社团的形势发展壮大，他们使用的方法手段也是以前不曾有过的。"

"策划缜密的袭击行动"

汉森表示：以Lina E.为首的团伙完全可以被定性为犯罪团伙，甚至被定性为恐怖主义团伙也不为过。他说："该团伙所实施的袭击行动，事先都进行了缜密的策划，也采用了相应的技术手段，比如一次性手机。为了实施有效的团伙协作，他们专门进行了培训。有专人负责对袭击对象进行盯梢侦察。团伙内部有着非常详尽的分工。"

汉森表示，该团伙在策划袭击行动时，目的很明确，就是要让袭击对象负重伤，甚至要致其于死地。"而恐怖主义的定义，就是采用基于政治动机的暴力，在民众或特定群体中引发恐慌。"

Lina E. 是何许人？

除了在庭审最后一天，对旁听席上亲友表达谢意之外，Lina E.只在法庭上做出一次口头陈述。2022年十月的一次庭审中，Lina E. 讲述了她的成长过程：她在卡塞尔市出生长大，曾一度希望成为照顾弱势青年的社工，大学学习期间，曾撰文讨论年轻一代人当中的极端右翼势力激进化倾向。

卡塞尔市位于德国中西部的黑森州，该州境内拥有规模较大的极端右翼势力。

NSU仇外系列谋杀案的来龙去脉 终身监禁 法庭认定，主要被告人恰培（Beate Zschaepe）对10人犯有谋杀罪，判处其终身监禁。这是德国刑法规定的最重刑罚。因判决指出被告的罪责极其严重，因此在15年后提前释放的可能微乎其微。

NSU仇外系列谋杀案的来龙去脉 系列谋杀案 长达10年间，新纳粹——极右翼国家社会主义地下党（NSU）在德国各地杀害了很多人。被指控的肇事者：乌韦·穆德勒斯（Uwe Mundlos，左），乌韦·贝尔哈德（Uwe Böhnhardt，右），贝娅特·恰培（Beate Zschäpe）。受害者：八名土耳其裔，一名希腊裔和一名女警察。新纳粹的特点：仇外。然而这一切直到2011年才真相大白。

NSU仇外系列谋杀案的来龙去脉 抢银行失败，东窗事发 2011年11月4日，乌韦•穆德勒斯和乌韦•贝尔哈德在爱森纳赫抢劫银行失手后，被警察包围。穆德勒斯杀死了同伙贝尔哈德，然后开枪自杀。之后，他们多年的谋杀罪行才败露出来。

NSU仇外系列谋杀案的来龙去脉 罪行败露 不久，萨克森州的茨维考一处公寓发生爆炸。贝娅特•恰培曾与这两名凶手一同住在这里，她本想烧毁房子来毁灭证据。然而四天后，她向警方投案自首，因涉嫌恐怖活动被拘留。

NSU仇外系列谋杀案的来龙去脉 血腥视频 在茨维考的公寓废墟中发现了一个自制视频，其中提到国家社会主义地下党（NSU）。这个15分钟的视频包含了该党在2000年至2007年间的一系列恐怖袭击活动，以著名动画人物“粉红豹”为解说向导，内容血腥，仇视外国移民。

NSU仇外系列谋杀案的来龙去脉 “土耳其烤肉店谋杀案” 由于谋杀动机和背后肇事者不明，直到2011年，很多德国媒体都称之前的一系列凶杀事件为“土耳其烤肉店谋杀案”。尽管视频曝光后，整个事件变得明朗，但“土耳其烤肉店谋杀案”仍被选为德国当年的年度最糟糕词汇。

NSU仇外系列谋杀案的来龙去脉 2004年的科隆爆炸案 “就安全部门目前掌握的情况来看，这属于刑事案件，而非恐怖主义”，德国内政部长奥托·席利在2004年6月10日科隆一起爆炸案后曾这样说。那次爆炸中，数家商店受损，22人受伤。直到 2011年，答案方才揭晓：科隆爆炸案背后也是国家社会主义地下党的恐怖分子。

NSU仇外系列谋杀案的来龙去脉 慕尼黑庭审 2013年5月6日，慕尼黑高等地方法院开庭审理恰培（图右）及其他4人涉嫌恐怖活动一案，受到德国内外媒体的极大关注。法庭对记者旁听的限制规定一度引发争议。

NSU仇外系列谋杀案的来龙去脉 辩护律师 法庭先后为被告指定了多名辩护律师，但最后恰培只对格拉瑟尔（Mathias Grasel，左）保持信任。另外三名最开始为她辩护的律师后来实际上不再直接参与。

NSU仇外系列谋杀案的来龙去脉 悼念受害人 2012年2月23日，悼念受害人仪式在德国柏林宪兵广场音乐厅举行。仪式的焦点是受害人家属。受害人花店店主恩维尔·希姆瑟克（Enver Simsek）的女儿塞米娅·希姆瑟克（Semiya Simsek） 代表发表了激情的讲话，至今令人记忆犹新。德国总理默克尔向家人表示道歉，并承诺他们要澄清犯罪事实。

NSU仇外系列谋杀案的来龙去脉 有更多内情？ 在NSU谋杀案的调查中，德国当局未能给出令人信服的表现。很多重要的文档文案都没有被及时发现，或者过早就被销毁了。为宪法保护部门提供极右组织内部信息的“线人”（图中出庭作证）所扮演的角色也值得怀疑。

NSU仇外系列谋杀案的来龙去脉 “国家失职” 社民党议员塞巴斯蒂安•易达西（Sebastian Edathy）领导的议会专案调查委员会得出结论：安全机构多年以来低估了国家社会主义地下党（NSU）这个极右翼团伙。对此议员们甚至用了"国家机构彻底的失职"这样的措辞。

NSU仇外系列谋杀案的来龙去脉 纪念碑 2013年在多特蒙德建起了一座纪念NSU暴行受害者的纪念碑。上面刻有所有10名遇害者的名字和他们遇害的地点。 作者: Anna Peters/万方/安静



2011年，"纳粹主义地下组织"案件被破获之后，德国全境掀起了对司法机构及情报机关种种失职行为的诟病和讨论，而这场讨论为Lina E. 日后的政治取向奠定了基础。

Lina E. 被捕两年以来，一直关押在开姆尼茨监狱中，而"纳粹主义地下组织"唯一在世成员 Beate Zschäpe当时也在这所监狱服刑。

Lina E. 的情侣负案潜逃

检察机关认为，Lina E.仍具有极高的危险性。检察官Alexandra Geilhorn 表示，被告人迄今为止，毫无悔罪表现，也不肯放弃其极左理念。这位检察官还表示，袭击行动的残暴和冷血程度令人发指。

迄今为止，针对新纳粹分子的暴力袭击行动现场并没有发现Lina E.的DNA。不过，至少一起袭击案同Lina E. 间接相关，因为这里发现了Lina E. 生活伴侣Johann G.的DNA。目前，此人仍负案潜逃。

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