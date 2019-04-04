德国工商界：制度竞争在上演 欧洲不再是奶酪

在中美贸易谈判进一步进入胶着状态，美国态度日益强硬的同时。欧洲似乎也找到了和中国对话时所应有的态度。德国工业界近日又发出呼吁：欧洲在过去几年里只关注移民问题，而中国则早已经做好了未来的远景规划。
（德国之声中文网）纵观德国以及欧洲和中国的竞争，德国工业界代表近日批评欧洲对未来缺乏远景规划。欧洲商会（Business Europe）会长加塔兹（Pierre Gattaz）在接受德国《周日图片报》采访时表示："中国对未来有自己的远景规划，美国也有。但是我们在欧洲的人不知道10年以后我们的目标是什么"，他表示欧洲需要一个"积极而且充满激情的远景规划。"
同时，德国工业联合会（BDI）也要求德国和法国政府能更多的采取行动。该会主席肯普夫（Dieter Kempf）向《周日 图片报》表示："德国和欧洲在过去的3年中几乎只关注了移民问题……而且不幸的英国退欧也消耗了我们大量的时间和精力。这一切都阻碍了我们规划未来的前景"。现在，德国和法国必须"时不可待的发挥模范作用"。
"欧洲不是一块奶酪"
加塔兹指责称，欧洲过去在和中国合作的过程中非常"幼稚"："我们必须明确，欧洲不是一块奶酪，谁想啃都可以啃一块。"对于投资来说，中国和欧洲必须建立统一的游戏规则。"明确统一的欧洲立场"是"核心"。他表示："中国人非常擅长钻空子。所以我们在欧洲的人不能允许漏洞的存在，必须紧密团结一致。"
同时，德国工业联合会主席肯普夫也警告在和中国打交道的过程中不能太过幼稚："我们不能看不清形势。中国经常按照自己的规矩出牌。清楚地提出我们的条件，这是我们欧洲人需要做的。"这位德国工业界企业的代表呼吁，欧盟必须更加明确的向中国提出规则一致、公平竞争的要求。
其实这已经不是近期内德国工商界第一次发出有关中国的警告。在中美贸易谈判进入胶着状态，美国对中国多次表现出强硬态度的同时。欧洲范围内呼吁对中国采取强硬立场的声音也逐渐升高。2019年1月中旬，德国工业联合会就在一份原则性报告中指出：低价倾销，加强收购欧洲高科技企业，国家干预--在成为世界经济强国的过程中，中国也经常使用这些颇具争议的手段。德国工业界就此发出警讯，要求对北京采取更为强硬的路线。
中国模式和产能过剩
该会主席肯普夫（Dieter Kempf）表示，与西方世界此前的期待不同，北京政府在可以预见的时间之内都不会朝向市场经济和自由主义转型。中国通过国家干预的方式扰乱市场和价格，后果之一是造成世界范围的产能过剩，比如在钢铁领域。今后类似情景也会发生在机器人或电池等产业中。
报告称，"在我们的自由，开放和社会福利市场经济体系和中国的国家主导经济体系之间，一场制度竞争正在展开"。德国工业联合会主席肯普夫（Dieter Kempf）当时就对外表示，与西方世界此前的期待不同，北京政府在可以预见的时间之内都不会朝向市场经济和自由主义转型。中国通过国家干预的方式扰乱市场和价格，后果之一是造成世界范围的产能过剩，比如在钢铁领域。今后类似情景也会发生在机器人或电池等产业中。
德国工业联合会是36个工业行业协会组成的经济政策性总会。联合会的职责是维护及促进其关联工业行业的所有共同利益，也是德国工业界最为重要的院外游说组织。尽管其提议并不总是直接转化成为政策，但具有很重要的影响力。
任琛/乐然（法新社、德新社、路透社）