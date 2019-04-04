德国工商界：制度竞争在上演 欧洲不再是奶酪

（德国之声中文网）纵观德国以及欧洲和中国的竞争，德国工业界代表近日批评欧洲对未来缺乏远景规划。欧洲商会（Business Europe）会长加塔兹（Pierre Gattaz）在接受德国《周日图片报》采访时表示："中国对未来有自己的远景规划，美国也有。但是我们在欧洲的人不知道10年以后我们的目标是什么"，他表示欧洲需要一个"积极而且充满激情的远景规划。"

同时，德国工业联合会（BDI）也要求德国和法国政府能更多的采取行动。该会主席肯普夫（Dieter Kempf）向《周日 图片报》表示："德国和欧洲在过去的3年中几乎只关注了移民问题……而且不幸的英国退欧也消耗了我们大量的时间和精力。这一切都阻碍了我们规划未来的前景"。现在，德国和法国必须"时不可待的发挥模范作用"。

"欧洲不是一块奶酪"

加塔兹指责称，欧洲过去在和中国合作的过程中非常"幼稚"："我们必须明确，欧洲不是一块奶酪，谁想啃都可以啃一块。"对于投资来说，中国和欧洲必须建立统一的游戏规则。"明确统一的欧洲立场"是"核心"。他表示："中国人非常擅长钻空子。所以我们在欧洲的人不能允许漏洞的存在，必须紧密团结一致。"

同时，德国工业联合会主席肯普夫也警告在和中国打交道的过程中不能太过幼稚："我们不能看不清形势。中国经常按照自己的规矩出牌。清楚地提出我们的条件，这是我们欧洲人需要做的。"这位德国工业界企业的代表呼吁，欧盟必须更加明确的向中国提出规则一致、公平竞争的要求。

其实这已经不是近期内德国工商界第一次发出有关中国的警告。在中美贸易谈判进入胶着状态，美国对中国多次表现出强硬态度的同时。欧洲范围内呼吁对中国采取强硬立场的声音也逐渐升高。2019年1月中旬，德国工业联合会就在一份原则性报告中指出：低价倾销，加强收购欧洲高科技企业，国家干预--在成为世界经济强国的过程中，中国也经常使用这些颇具争议的手段。德国工业界就此发出警讯，要求对北京采取更为强硬的路线。

中国模式和产能过剩

该会主席肯普夫（Dieter Kempf）表示，与西方世界此前的期待不同，北京政府在可以预见的时间之内都不会朝向市场经济和自由主义转型。中国通过国家干预的方式扰乱市场和价格，后果之一是造成世界范围的产能过剩，比如在钢铁领域。今后类似情景也会发生在机器人或电池等产业中。

报告称，"在我们的自由，开放和社会福利市场经济体系和中国的国家主导经济体系之间，一场制度竞争正在展开"。德国工业联合会主席肯普夫（Dieter Kempf）当时就对外表示，与西方世界此前的期待不同，北京政府在可以预见的时间之内都不会朝向市场经济和自由主义转型。中国通过国家干预的方式扰乱市场和价格，后果之一是造成世界范围的产能过剩，比如在钢铁领域。今后类似情景也会发生在机器人或电池等产业中。

德国工业联合会是36个工业行业协会组成的经济政策性总会。联合会的职责是维护及促进其关联工业行业的所有共同利益，也是德国工业界最为重要的院外游说组织。尽管其提议并不总是直接转化成为政策，但具有很重要的影响力。

来自中国的投资：想说爱你不容易 爱恨交织 根据墨卡托中国研究中心的一项研究，2016年中国对欧盟直接投资总额同比增加了77%，达到350亿欧元。而德国在其中所占份额最高，为31%。最近十年来，中国已经成为欧洲大陆的一个重要投资来源国，主要投资目标是高科技领域。但是来自中国的巨额投资也引发了欧洲人的种种担忧。

来自中国的投资：想说爱你不容易 美的收购库卡 这是近年来最受关注的中资在欧收购案之一。中国家电业巨头美的集团去年斥资46亿欧元买下了德国机器人制造商库卡（Kuka），引起颇多有关高精尖敏感技术安全的顾虑。德国政府最终还是给收购计划亮了绿灯，原因是德国国家安全利益不会受到威胁。

来自中国的投资：想说爱你不容易 走进“新时代” 除了德国之外，中国在欧洲另一个重要投资对象就是英国。2016年9月，英国政府正式批准了欣克利角C核电站项目，该项目是中国广核集团和法国电力集团共同投资的。随着英国退出欧盟已成定局，北京和伦敦表示两国关系将迎来新的“黄金时代”，而中国也是英国在退欧之后希望缔结自由贸易协议的国家之一。

来自中国的投资：想说爱你不容易 比雷埃夫斯港 这是希腊最大的港口，欧洲十大集装箱码头之一，是通往亚洲、东欧和北非地区的货运枢纽。2016年，中国国企中远集团（COSCO）收购该港67%股权的计划得到了希腊议会的批准，收购总金额近3.7亿欧元，此外中远集团还计划为港口建设再投资3.5亿欧元。不过收购行动也引发了港口工人的罢工，他们担心自己因此而失去工作。

来自中国的投资：想说爱你不容易 有史以来最大宗！ 到目前为止，中国投资商在海外最大规模的并购交易就是中国化工集团收购瑞士农化和种子业巨头先正达（Syngenta）。相关并购交易预计在6月上旬就会完成。中国化工出资430亿美元，预计将购得先正达将近81%的股权。此前这家中国国有化工巨头还收购了德国特种机械制造商克劳斯玛菲（KraussMaffei）。

来自中国的投资：想说爱你不容易 东西欧兼顾 中国在欧洲的投资并不局限于西欧地区，中东欧地区也成为北京发起魅力攻势的对象。去年，总理李克强宣布成立新的基金，向该地区注资110亿美元，其中包括与捷克签署的众多合作协议。仅中国民营企业巨头华信能源，就在捷克收购了一家航空公司、一家酿酒厂、两家媒体集团和一家顶级足球俱乐部的股份。分析人士认为，中国在中东欧地区日益增加的投资规模和影响力制约了欧盟在涉华议题上采取统一的立场。

来自中国的投资：想说爱你不容易 遭遇挫败 越来越多的中国海外并购行动因为欧洲和美国提高监管门槛而宣告失败。研究统计显示，去年一共有总价值750亿欧元的30桩中资海外并购交易案因为监管部门的阻止和外汇交易限制而告吹，这其中最受瞩目的应该就是中国宏芯基金收购德国芯片制造商爱思强（Aixtron）未果的案例，而且主要失败原因是奥巴马政府的阻挠。

来自中国的投资：想说爱你不容易 担心敏感技术流失 这些“流产”的中资并购计划也反映了欧洲面对中国投资日益增长的顾虑，尤其是涉及敏感技术领域的时候。但是欧洲方面的挫折感也部分来自投资不平衡：中资在欧盟收购的规模大于欧盟在中国的收购。欧洲企业抱怨，中国在电信、医疗和物流等很多领域仍然为外国投资者设置重重障碍。 作者: 雨涵, Srinivas Mazumdaru



任琛/乐然（法新社、德新社、路透社）