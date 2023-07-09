德国工商总会：比起放弃中国 交流是更好的选择

（德国之声中文网）德国工商总会（DIHK）强调了中国作为德国市场的重要性。主席阿德里安（Peter Adrian）告诉德新社：“联邦政府和欧盟担心出现过度依赖，否则可能对经济产生不利影响。这种担忧是可以理解的。企业们也因此希望进一步多样化其供应链。”他补充说，在这方面，政治上的支持至关重要：“与此同时，在亚洲地区，中国是德国，是欧洲企业迄今为止最重要的市场。”



6月中旬，德国政府提出了一项国家安全战略。随后还将出台中国战略。在安全战略中，德国将中国定位为合作伙伴、竞争对手和制度性对手。德国总理肖尔茨（Olaf Scholz）曾强调不会与中国脱钩，但希望减少对原材料等方面的强大依赖所带来的风险。



德国工商总会新任主席阿德里安指出：“确保在中国进行经济活动在一个合理的框架内符合双方的共同利益。”他还补充说，中国也依赖与德国保持良好的经济关系：“"因此，我们将在德国联邦总理的支持下，为确保我们的企业在中国市场得到公平对待而努力。北京至少应该提供与中国企业在欧洲同样的市场准入。"

德中政府磋商在即 如何重新定位对华关系

上月初，阿德里安率领代表团前往中国。这位德国工商总会主席对“以贸促变”也发表了看法，认为这不会是自动发生的变化：‘但我对是否放弃贸易会导致更多积极的变化，或更美好的世界感到非常怀疑。我认为，恰恰相反，因为当我们进行交流时，我们可以更好地理解对方，传递我们的价值观和文化。但我们不应该以传教士的方式做这些事情，尤其是德国企业更不应该如此。因为我们只有在其他地区、也包括我们自己的市场，被视为能够带来改善，而不是自以为是，什么都懂，我们才能在那里取得成功。”



企业界都将人权问题视为一个非常敏感的话题。阿德里安表示：“侵犯人权既违背我们的欧洲价值观，也违背我们作为诚实商人的行为准则。然而，在与其他国家的交往中，指出人权侵犯和讨论这些问题主要是政府的责任，政治界也在做这方面的工作。对于企业来说，这个工作显然更困难。”





（德新社）



© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。